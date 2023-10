Le Hamas utilise les réseaux sociaux pour inciter à la peur

UNE POLITIQUE bilan ce week-end a trouvé un contenu violent considérable sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, en violation des propres règles de l’entreprise. D’autres plateformes, moins réglementées, diffusaient également des images et de la désinformation.

D’autres images et vidéos « vraiment horribles » pourraient faire surface dans les prochains jours, a ajouté Brookie, alors que le Hamas aurait capturé des dizaines d’Israéliens, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. « C’est quelque chose sur lequel de nombreux gouvernements et équipes de sécurité nationale travaillent en ce moment même dans le monde entier », a déclaré Brookie. a déclaré dans une interview sur POLITICO Tech.

Les chercheurs ont observé un flot de propagande et de désinformation dans les heures et les jours qui ont suivi l’assaut surprise, au cours duquel le Hamas a utilisé des bulldozers, des parapentes et des explosifs pour franchir une barrière de sécurité le long de la frontière de Gaza et infiltrer Israël. Le bilan des morts en Israël et à Gaza dépasse désormais le millier, dont plusieurs citoyens américains.

Immédiatement après le début de l’attaque, le Hamas a diffusé des images et des vidéos « sur papier glacé » représentant des combattants entrant en Israël sur l’application de messagerie Telegram, qui permet aux utilisateurs individuels de diffuser du contenu avec peu ou pas de restrictions. « La branche médiatique du Hamas était bien préparée à cette attaque militaire », a déclaré Brookie, qui était conseiller au Conseil de sécurité nationale sous le président Obama.

Les critiques se sont également concentrées sur X, qui a fait l’objet de vives critiques depuis son rachat par Elon Musk l’année dernière pour avoir assoupli les politiques contre la désinformation et les discours de haine, et licencié le personnel chargé de surveiller et de supprimer les contenus illicites. Mardi, le commissaire européen Thierry Breton a envoyé à Musk une « lettre urgente » accusant X de diffuser des contenus illégaux et de désinformation en violation du droit de l’UE.

X n’a ​​pas répondu à une demande de commentaire.

En plus des séquences et des images réelles des attaques du week-end, des images et des vidéos de conflits passés, de jeux vidéo ou d’autres événements ont également largement circulé et ont été faussement présentées comme capturées pendant le conflit en cours, a-t-il expliqué.

En les propageant, le Hamas et ses partisans profitent de l’énorme décalage entre la facilité d’inonder les plateformes de contenu et la difficulté de les supprimer, ainsi que du désir de certaines plateformes de ne pas du tout contrôler le contenu.

La lutte contre de tels contenus nécessite « des personnes assises devant un écran d’ordinateur, qui regardent cela et portent des jugements », a déclaré Brookie dans une interview. « Avant, il y avait des dizaines de personnes qui faisaient cela sur Twitter, et maintenant il n’y en a plus qu’une poignée. »

Israéliens et Palestiniens s’affrontent violemment depuis des décennies, y compris des guerres qui ont fait de nombreux morts et blessés. Brookie a déclaré que « ce qui est différent cette fois, c’est la mémoire musculaire dont disposent ces groupes pour générer du contenu qui atteint un grand nombre de personnes ».

« Un groupe comme le Hamas a malheureusement beaucoup d’expérience dans la création de ce contenu. Et ils savent que produire, essentiellement, de la propagande terroriste doit constituer un élément important de leur stratégie », a-t-il poursuivi.

Annie Rees a contribué à ce rapport.

