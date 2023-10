Le Hamas utilise la moralité occidentale comme une arme contre Israël

Israël a déclaré le nord de Gaza zone de guerre. Ils ont donné à ses civils la possibilité de se déplacer sur plusieurs kilomètres vers le sud afin de se protéger des bombardements israéliens contre des cibles militaires légitimes, notamment la ville de Gaza. Le Hamas a demandé aux civils de rester et de servir de boucliers humains. En fait, il bloque les routes de sortie vers la sécurité afin de garantir que les civils qui souhaitent partir ne puissent pas le faire.

Les Nations Unies, irresponsables, au lieu d’aider à l’évacuation, ont dit aux civils que l’évacuation était « impossible ».

Non, ce n’est pas le cas.

Les gens participent à une manifestation pour montrer leur soutien et leur solidarité avec Israël, à Francfort le 14 octobre, après les attaques du Hamas du 7 octobre en Israël.

KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images



Cela peut être difficile et imparfait sur le plan logistique, mais de nombreuses vies civiles pourraient être sauvées si l’ONU et d’autres groupes, tels que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, essayaient d’aider les familles à se mettre à l’abri du danger. Mais le Hamas veut que ces boucliers humains – en particulier les enfants, les femmes et les personnes âgées – restent en danger. Il ne leur suffit pas que plus de 100 otages israéliens servent déjà le même objectif.

Utiliser ainsi les civils les plus vulnérables est une tactique du Hamas qui remonte à de nombreuses années. Comme le vantait l’un de ses dirigeants en 2008 : « Pour le peuple palestinien, la mort est devenue une industrie… Les personnes âgées excellent dans ce domaine, tout comme… les enfants. C’est pourquoi ils ont constitué des boucliers humains pour les femmes et les hommes. enfants. »

Cette vantardise a été répétée au fil des années sous la forme du slogan du Hamas : « Nous aimons la mort comme notre ennemi aime la vie », tout comme l’utilisation d’enfants comme boucliers humains pour protéger des cibles militaires légitimes contre les bombardements légaux israéliens. En prévenant suffisamment les civils pour qu’ils partent, Israël est allé plus loin que les autres pays occidentaux en guerre. Durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n’ont pas averti les civils

Villes japonaises (Hiroshima et Nagasaki) qui étaient sur le point de devenir des cibles nucléaires ou ont été incendiées (Tokyo). La Grande-Bretagne n’a pas donné aux civils de Dresde la possibilité de partir. Dans les guerres plus récentes, comme celles du Vietnam, de l’Irak et de l’Afghanistan, aucun avertissement préalable n’a été donné avant le largage des bombes.

Israël est généralement tenu à un niveau de moralité plus élevé par les autres gouvernements, les médias et le monde universitaire. Le Hamas le sait et l’exploite comme arme de guerre. Le Hamas comprend que le meurtre de civils – qu’il soit délibéré ou collatéral à des actions militaires légitimes – est considéré comme une erreur. Mais lorsque des enfants morts sont montrés à la télévision, de nombreux téléspectateurs ne parviennent pas à faire la distinction entre le fait de prendre délibérément pour cible des civils et les morts collatérales involontaires. Le Hamas profite de cette réalité psychologique. Le Hamas a même trouvé un nom – « la stratégie de CNN » – pour désigner cet abus de la moralité.

Je l’ai décrit il y a plusieurs années : « La stratégie est aussi simple que cynique : provoquer Israël en jouant à la roulette russe avec ses enfants, en tirant des roquettes sur des jardins d’enfants, des terrains de jeux et des hôpitaux ; en se cachant derrière ses propres civils lorsqu’il tire sur des civils israéliens ; en refusant de construire des bunkers pour ses propres civils ; disposer de caméras de télévision prêtes à transmettre toutes les images des Palestiniens morts, en particulier des enfants ; exagérer le nombre de civils tués en incluant comme « enfants » les combattants du Hamas âgés de 16 ou 17 ans et comme « femmes », des femmes les terroristes. »

Israël ne doit pas se permettre d’être limité dans ses actions militaires préventives par le double standard de moralité qui lui est imposé par beaucoup et dont profite le Hamas. Il s’agit d’une guerre totale contre Gaza contrôlée par le Hamas, et Israël a le droit, selon toute lecture juste du droit international, de faire à Gaza ce que les États-Unis ont fait à Berlin et à Tokyo en 1945. Ils ont averti les civils de partir, et s’ils choisissent de rester, comme beaucoup l’ont fait, ou si le Hamas les empêche de partir, cela ne peut pas empêcher Israël d’atteindre ses objectifs préventifs légitimes. Les morts collatérales de civils palestiniens, causées directement par la décision du Hamas de les utiliser comme boucliers humains, relèveraient de la responsabilité morale, politique et juridique du Hamas.

Depuis trop longtemps, Israël a été dissuadé de prendre les mesures militaires nécessaires par la crainte de violer les deux poids, deux mesures qui lui sont imposés par ses amis et ses ennemis. En effet, la réticence israélienne à violer ces normes a permis au Hamas de réarmer et de re-coordonner son armée pour faciliter les horribles massacres récents.

Ces attaques brutales contre des civils israéliens doivent changer tout cela. Israël devrait appliquer ses propres normes morales très élevées en décidant comment équilibrer les morts collatérales de civils palestiniens et la nécessité d’empêcher la mort prévue de ses propres civils aux mains du Hamas. Elle devrait lever les doutes en faveur de ses civils, comme l’ont fait toutes les nations à travers l’histoire.

Suivez Alan Dershowitz sur Twitter @AlanDersh et Facebook @AlanMDershowitz.

Son nouveau podcast, « The Dershow », est sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube.

Dersh.Substack.com. Il est l’auteur de Obtenez Trump : la menace pour les libertés civiles, la procédure régulière et notre État de droit constitutionnel.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur.