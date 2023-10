Le Hamas tue 22 personnes lors d’une incursion de grande envergure sans précédent en Israël. Netanyahu dit « nous sommes en guerre »

JERUSALEM — Le groupe militant Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza a mené samedi à l’aube une attaque sans précédent contre Israël, tirant des milliers de roquettes alors que des dizaines de combattants infiltraient la frontière fortement fortifiée en plusieurs endroits par voie aérienne, terrestre et maritime, prenant le pays au dépourvu. lors d’une grande fête.

Plusieurs heures après le début de l’invasion, les militants du Hamas combattaient toujours au sein de plusieurs communautés israéliennes, dans une surprenante démonstration de force qui a secoué le pays. Le service national de secours israélien a déclaré qu’au moins 22 personnes avaient été tuées et des centaines d’autres blessées, ce qui en fait l’attaque la plus meurtrière en Israël depuis des années.

Au moins 561 blessés étaient soignés dans les hôpitaux israéliens, dont au moins 77 dans un état critique, selon un décompte de l’Associated Press basé sur des déclarations publiques et des appels aux hôpitaux.

Il n’y a eu aucun commentaire officiel sur les victimes à Gaza, mais les journalistes d’Associated Press ont assisté aux funérailles de 15 personnes tuées et ont vu huit autres corps arriver dans un hôpital local. Il n’était pas clair dans l’immédiat s’il s’agissait de combattants ou de civils.

Les réseaux sociaux regorgeaient de vidéos de combattants du Hamas faisant défiler dans les rues ce qui semblait être des véhicules militaires israéliens volés et d’au moins un soldat israélien mort à Gaza traîné et piétiné par une foule de Palestiniens en colère criant « Dieu est le plus grand ».

Des vidéos diffusées par le Hamas semblent montrer au moins trois Israéliens capturés vivants. L’armée a refusé de donner des détails sur les victimes ou les enlèvements alors qu’elle poursuivait sa lutte contre les infiltrés.

« Nous sommes en guerre », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un discours télévisé, annonçant une mobilisation massive de l’armée. « Pas une « opération », pas une « ronde », mais une guerre. »

« L’ennemi paiera un prix sans précédent », a-t-il ajouté, promettant qu’Israël « riposterait par des tirs d’une ampleur que l’ennemi n’a pas connue ».

Lors d’une réunion des hauts responsables de la sécurité plus tard samedi, Netanyahu a déclaré que la première priorité était de « nettoyer la zone » des infiltrés ennemis, puis « d’exiger un prix énorme de l’ennemi » et de fortifier les autres zones afin qu’aucun autre groupe militant ne puisse y pénétrer. rejoindre la guerre.

La grave invasion de Sim’hat Torah, jour normalement joyeux où les Juifs achèvent le cycle annuel de lecture du rouleau de la Torah, a ravivé des souvenirs douloureux de la guerre du Moyen-Orient de 1973, pratiquement 50 ans jour pour jour, au cours de laquelle les ennemis d’Israël ont lancé une attaque surprise sur Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif.

Les comparaisons avec l’un des moments les plus traumatisants de l’histoire israélienne ont aiguisé les critiques à l’encontre de Netanyahu et de ses alliés d’extrême droite, qui avaient fait campagne pour une action plus agressive contre les menaces venant de Gaza. Les commentateurs politiques ont fustigé le gouvernement pour son incapacité à anticiper ce qui semblait être une attaque du Hamas, sans précédent au niveau de sa planification et de sa coordination.

L’armée israélienne a frappé des cibles à Gaza en réponse à quelque 2 500 roquettes qui ont envoyé des sirènes de raid aérien en continu jusqu’à Tel Aviv et Jérusalem, à environ 80 kilomètres (50 miles) au nord. Il a déclaré que ses forces étaient engagées dans des échanges de tirs avec des militants du Hamas qui avaient infiltré Israël dans au moins sept endroits. Les combattants s’étaient faufilés à travers la barrière de séparation et avaient même envahi Israël par voie aérienne en parapente, a indiqué l’armée.

La télévision israélienne a diffusé des images d’explosions déchirant la barrière frontalière entre Gaza et Israël, suivies de ce qui semblait être des hommes armés palestiniens entrant en Israël à moto. Des hommes armés seraient également entrés à bord de camionnettes.

On ne sait pas exactement ce qui a poussé le Hamas à lancer ces attaques, qui auraient probablement nécessité des mois de planification.

Mais au cours de l’année écoulée, le gouvernement d’extrême droite israélien a accéléré la construction de colonies en Cisjordanie occupée, la violence des colons israéliens y a déplacé des centaines de Palestiniens et les tensions ont éclaté autour d’un lieu saint de Jérusalem, point chaud.

Le chef de l’ombre de la branche militaire du Hamas, Mohammed Deif, a annoncé le début de ce qu’il a appelé « l’Opération Tempête Al-Aqsa ». L’enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem est le troisième lieu saint de l’Islam et est située sur le site le plus sacré pour les Juifs, qui l’appellent le Mont du Temple.

« Assez, c’est assez », a déclaré Deif, qui n’apparaît pas en public, dans le message enregistré, en appelant les Palestiniens de Jérusalem-Est au nord d’Israël à se joindre au combat. « Aujourd’hui, le peuple retrouve sa révolution. »

Dans un discours télévisé, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a averti que le Hamas avait commis « une grave erreur » et a promis que « l’État d’Israël gagnerait cette guerre ».

Les pays occidentaux ont condamné l’incursion et réitéré leur soutien à Israël, tandis que d’autres ont appelé les deux parties à la retenue.

« Les États-Unis condamnent sans équivoque les attaques non provoquées des terroristes du Hamas contre des civils israéliens », a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. « Nous sommes fermement aux côtés du gouvernement et du peuple israélien et présentons nos condoléances pour les vies israéliennes perdues dans ces attaques. »

Watson a déclaré que Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, s’était entretenu avec son homologue israélien, Tzachi Hanegbi.

L’Arabie saoudite, qui est en pourparlers avec les États-Unis sur la normalisation de ses relations avec Israël, a publié une déclaration appelant les deux parties à faire preuve de retenue. Le royaume a déclaré qu’il avait mis en garde à plusieurs reprises contre « les dangers d’une explosion de la situation en raison de la poursuite de l’occupation (et) de la privation du peuple palestinien de ses droits légitimes ».

Cette attaque intervient à un moment de division historique au sein d’Israël à propos de la proposition de Netanyahu de réformer le système judiciaire. Les protestations massives contre le plan ont envoyé des centaines de milliers de manifestants israéliens dans les rues et incité des centaines de réservistes militaires à éviter de se porter volontaires – des troubles qui ont fait naître des craintes quant à l’état de préparation de l’armée sur le champ de bataille et des inquiétudes quant à sa dissuasion sur ses ennemis.

L’infiltration de combattants dans le sud d’Israël a marqué une escalade majeure du Hamas qui a contraint des millions d’Israéliens à se retrancher dans des lieux sûrs. Les villes et villages se sont vidés lorsque l’armée a fermé les routes près de Gaza. Les services de secours israéliens et le ministère palestinien de la Santé à Gaza ont appelé le public à donner du sang.

« Nous comprenons qu’il s’agit de quelque chose d’important », a déclaré aux journalistes le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne. Il a déclaré que l’armée israélienne avait appelé les réserves de l’armée.

Hecht a refusé de commenter la manière dont le Hamas avait réussi à prendre l’armée au dépourvu. « C’est une bonne question », a-t-il déclaré.

Ismail Haniyeh, le leader en exil du Hamas, a déclaré que les combattants palestiniens étaient « engagés dans ces moments historiques dans une opération héroïque » pour défendre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem et les milliers de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Dans le kibboutz de Nahal Oz, à seulement 4 kilomètres de la bande de Gaza, des habitants terrifiés, entassés à l’intérieur, ont déclaré qu’ils pouvaient entendre des tirs constants résonner dans les bâtiments alors que les échanges de tirs se poursuivaient même quelques heures après l’attaque initiale.

« Avec les roquettes, nous nous sentons plus en sécurité, sachant que nous disposons du Dôme de Fer (système de défense antimissile) et de nos salles sécurisées. Mais savoir que des terroristes se promènent dans les communautés est un autre type de peur », a déclaré Mirjam Reijnen, pompier volontaire de 42 ans et mère de trois enfants à Nahal Oz.

Israël a construit une immense clôture le long de la frontière avec Gaza destinée à empêcher les infiltrations. Il pénètre profondément sous terre et est équipé de caméras, de capteurs de haute technologie et d’une technologie d’écoute sensible.

Cette escalade survient après des semaines de tensions accrues le long de la frontière instable entre Israël et Gaza et de violents combats en Cisjordanie occupée par Israël.

L’attaque de grande envergure de samedi a menacé de porter atteinte à la réputation de Netanyahu en tant qu’expert en sécurité prêt à tout pour protéger Israël. Cela a également soulevé des questions sur la cohésion d’un appareil de sécurité crucial pour la stabilité d’un pays enfermé dans des conflits de faible intensité sur plusieurs fronts et confronté aux menaces du groupe militant libanais Hezbollah.

Le Hezbollah a félicité le Hamas vendredi, saluant l’attaque comme une réponse aux « crimes israéliens » et affirmant que les militants bénéficiaient d’un « soutien divin ». Le groupe a déclaré que son commandement au Liban était en contact avec le Hamas au sujet de l’opération.

Israël maintient un blocus sur Gaza depuis que le Hamas a pris le contrôle du territoire en 2007. Les ennemis acharnés ont mené quatre guerres depuis lors. Il y a également eu de nombreuses séries de combats de moindre envergure entre Israël et le Hamas et d’autres groupes militants plus petits basés à Gaza.

Le blocus, qui restreint la circulation des personnes et des biens à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza, a dévasté l’économie du territoire. Israël affirme que le blocus est nécessaire pour empêcher les groupes militants de constituer leurs arsenaux. Les Palestiniens affirment que la fermeture équivaut à une punition collective.

Les tirs de roquettes surviennent pendant une période de violents combats en Cisjordanie, où près de 200 Palestiniens ont été tués lors de raids militaires israéliens cette année. Dans le nord instable de la Cisjordanie, des dizaines de militants et d’habitants sont descendus dans les rues pour célébrer l’annonce des tirs de roquettes.

Israël affirme que les raids visent des militants, mais des manifestants qui lançaient des pierres et des personnes non impliquées dans les violences ont également été tués. Les attaques palestiniennes contre des cibles israéliennes ont tué plus de 30 personnes.

Les tensions se sont également étendues à Gaza, où des militants liés au Hamas ont organisé de violentes manifestations le long de la frontière israélienne ces dernières semaines. Ces manifestations ont été interrompues fin septembre après une médiation internationale.