Le groupe militant palestinien aurait accusé Israël de mettre de nouveaux obstacles aux négociations

Le Hamas a rejeté une nouvelle proposition américaine visant à aider à finaliser un accord sur les otages et le cessez-le-feu à Gaza, accusant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de saboter les négociations et Washington de lui faire grâce, ont rapporté dimanche les médias du Moyen-Orient, citant une déclaration officielle du groupe militant.

Cette déclaration a été publiée à l’issue de la dernière série de pourparlers qui s’est tenue la semaine dernière à Doha, la capitale du Qatar, et qui a réuni des responsables israéliens, qataris, américains et égyptiens. Le Hamas a refusé de participer aux négociations, invoquant l’absence d’un plan clair. Un haut responsable du Hamas a déclaré jeudi à la BBC que le groupe ne participerait pas aux négociations. « ne pas s’engager dans des négociations pour le plaisir de négocier. »

Dans sa dernière déclaration, le Hamas a tenu Netanyahou entièrement responsable de l’échec des efforts de médiation et de l’échec de l’accord. Le groupe a déclaré que les nouvelles exigences ne répondaient pas à ses conditions concernant la libération des prisonniers.

« Netanyahou pose de nouvelles conditions pour saboter les négociations, notamment le contrôle continu de la route de Philadelphie, du passage de Rafah et du corridor de Netzarim », Le retrait des forces israéliennes de Gaza, y compris de la frontière avec l’Egypte, est une condition essentielle pour que le Hamas accepte un quelconque accord.

Le Premier ministre israélien, qui avait déclaré dimanche aux ministres de son cabinet qu’il était pessimiste quant aux chances d’un accord, a rapidement répliqué en affirmant que Jérusalem-Ouest ne céderait pas à la demande du Hamas de mettre fin à la guerre à Gaza comme condition à un accord.















« Le Premier ministre a fortement insisté sur cette exigence fondamentale, qui est vitale pour atteindre les objectifs de la guerre, et le Hamas a changé de position », Un communiqué du bureau de Netanyahu a déclaré dimanche qu’il continuerait à travailler pour faire avancer un accord visant à obtenir le retour du plus grand nombre possible d’otages et « la réalisation de tous les objectifs de la guerre ».

D’autres obstacles majeurs aux négociations incluent l’insistance d’Israël à contrôler la frontière entre Gaza et l’Egypte, à avoir un droit de veto sur la libération des prisonniers palestiniens et à empêcher le mouvement d’hommes armés du sud de Gaza vers le nord.

Les hostilités entre Israël et le Hamas ont repris le 7 octobre, après que le groupe militant a lancé une incursion surprise dans le sud d’Israël depuis Gaza, entraînant la mort d’environ 1 100 personnes et la prise en otage de 200 autres. La réponse militaire massive israélienne a fait plus de 40 000 morts et 92 609 blessés, selon les autorités sanitaires palestiniennes.