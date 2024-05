Le Hamas tire un barrage de roquettes sur Tel Aviv — RT World News

Les militants ont tiré au moins huit missiles sur la ville israélienne, ce qui aurait causé des dégâts mineurs.

Le groupe militant palestinien Hamas a annoncé dimanche avoir tiré des roquettes sur Tel Aviv, sa première attaque de ce type contre la ville israélienne depuis près de quatre mois.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont confirmé l’incident, partageant des images des missiles. L’armée a déclaré avoir intercepté plusieurs des huit projectiles entrants, sans donner de nombre exact.

« Un barrage de roquettes a été lancé depuis Rafah vers le centre d’Israël il y a quelques instants. L’aide humanitaire est arrivée à Gaza via le terminal de Kerem Shalom ce matin, et maintenant des roquettes sont tirées sur le centre d’Israël. Voilà à quoi cela ressemblait depuis le terminal de Rafah », » a déclaré Tsahal sur X.

Des images circulant en ligne indiquent que l’attaque n’a causé que des dégâts mineurs au sol dans la région de Tel Aviv ; au moins une maison résidentielle a été touchée par des débris et un grand cratère a été laissé dans une zone dégagée. Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat.

Les missiles auraient été lancés depuis la région de Rafah à Gaza, située près de la frontière de l’enclave palestinienne avec l’Égypte, où Tsahal mène une opération militaire majeure contre le Hamas.

La branche militaire du groupe palestinien, les Brigades Al-Qassam, ont revendiqué la responsabilité de l’attaque quelques instants après le tir de barrage, affirmant que le lancement avait eu lieu « en réponse aux massacres sionistes contre des civils » à Gaza.















L’offensive israélienne en cours contre Rafah, une ville densément peuplée du sud de Gaza qui s’est agrandie en raison de l’afflux de plus d’un million de réfugiés en provenance d’autres parties de l’enclave palestinienne, a suscité une large condamnation internationale. Malgré les avertissements répétés de la communauté internationale, y compris de Washington, contre toute invasion, Israël a pris d’assaut la région le 7 mai, coupant rapidement l’accès terrestre de l’enclave à l’Égypte en capturant le poste frontière de Rafah.

Plus tôt cette semaine, la plus haute instance judiciaire des Nations Unies, la Cour internationale de Justice (CIJ), a ordonné à Israël de suspendre immédiatement ses opérations à Rafah. Le tribunal a déclaré que c’était « pas convaincu que les efforts d’évacuation et les mesures connexes qu’Israël affirme avoir entrepris » étaient suffisants pour « atténuer l’immense risque » aux civils. Bien que les décisions de la CIJ soient à la fois contraignantes et définitives, l’organisme ne dispose d’aucun moyen réel pour les faire appliquer.

Le conflit entre Israël et le Hamas a débuté le 7 octobre, lorsque le groupe basé à Gaza a lancé un raid surprise dans le sud du pays, tuant plus de 1 000 personnes et prenant environ 250 otages. Plus de 35 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués jusqu’à présent au cours de l’opération de Tsahal visant à détruire les militants, selon les autorités sanitaires de l’enclave.