Le HAMAS a tiré sept roquettes sur Jérusalem au sujet des «crimes et agression» d’Israël après qu’une mosquée sacrée a été prise d’assaut par des flics.

L’explosion est survenue quelques instants après que l’organisation nationaliste a lancé un ultimatum pour qu’Israël retire les forces de sécurité de deux zones de la ville.

5 Sept roquettes ont été lancées par le Hamas Crédit: Reuters

5 Les Israéliens courent vers les abris alors que les sirènes d’attaque aérienne se déclenchent lors d’une marche du jour de Jérusalem Crédit: AP

Le Hamas a revendiqué la responsabilité de l’attaque, la qualifiant de représailles pour « les crimes et l’agression » israéliens.

Selon l’armée israélienne, sept roquettes avaient déclenché des sirènes à Jérusalem indiquant que les tirs de roquettes depuis Gaza se poursuivaient dans le sud d’Israël.

Au moins une personne a été blessée.

L’explosion est survenue alors que des milliers d’Israéliens, y compris des groupes de droite, se sont joints à une « Marche du drapeau » aujourd’hui, qui est considérée comme « le Jour de Jérusalem » – une fête nationale israélienne qui célèbre l’établissement du contrôle israélien sur la vieille ville.

Cela vient après que des centaines de personnes ont été blessées alors que des Palestiniens se sont affrontés avec des flics israéliens alors qu’ils prenaient d’assaut la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem.

La violence a éclaté pour une troisième nuit consécutive et beaucoup ont été touchés par des balles en caoutchouc, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes avant une marche nationaliste juive prévue.

5 Des roquettes ont été lancées dans la ville Crédit: Reuters

5 Les Israéliens mars avec des drapeaux nationaux célébrant le jour de la libération de Jérusalem à la porte de Jaffa dans la vieille ville de Jérusalem Crédit: AFP

Au moins 220 ont été blessés lorsque les forces de sécurité ont chargé Al-Aqsa, affirmant que des Palestiniens avaient lancé des feux d’artifice et des pierres sur eux.

Plus d’une douzaine de bombes lacrymogènes et de grenades assourdissantes ont atterri dans la mosquée Al-Aqsa, le troisième site sacré de l’Islam, selon Associated Press.

Quelque 153 personnes ont été hospitalisées, ont déclaré des médecins palestiniens.

Quatre des blessés étaient dans un état grave. La police a déclaré que neuf policiers avaient également été blessés.

Une vidéo choquante partagée sur les réseaux sociaux a également montré le moment où un chauffeur a percuté un groupe de personnes près de la porte des Lions alors que les affrontements se poursuivaient sur le mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem.

On pense que le conducteur a perdu le contrôle après que des manifestants palestiniens aient lancé des pierres sur la voiture.

5 Les représailles interviennent après des affrontements entre Palestiniens et flics à Jérusalem Crédit: AFP

Au moins 460 Palestiniens ont été blessés au total alors que des jours consécutifs de combats ont éclaté à la mosquée de la ville sainte, avec plus de 20 officiers également blessés.

La confrontation de lundi est la dernière dans l’enceinte sacrée après des jours de tensions croissantes entre les Palestiniens et les troupes israéliennes dans la vieille ville de Jérusalem, le point zéro émotionnel du conflit.

Des centaines de Palestiniens et une vingtaine de policiers ont été blessés ces derniers jours.

Le site, connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple et des Musulmans sous le nom de Noble Sanctuaire, est également considéré comme le site le plus sacré du judaïsme. Le complexe a été le déclencheur de séries de violence israélo-palestinienne dans le passé.

Aux petites heures du lundi matin, les manifestants ont barricadé les portes de l’enceinte fortifiée avec des planches de bois et de la ferraille, rapporte l’AP.

Puis, après 7 heures du matin, des affrontements ont éclaté, les personnes à l’intérieur de l’enceinte lançant des pierres sur la police déployée à l’extérieur. La police est entrée dans l’enceinte, tirant des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes.

À un moment donné, environ 400 personnes, jeunes manifestants et fidèles plus âgés, se trouvaient à l’intérieur de la mosquée Al-Aqsa recouverte de moquette. La police a tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes sur la mosquée.

La police a déclaré que les manifestants avaient jeté des pierres sur des policiers et sur une route adjacente près du mur occidental, où des milliers de Juifs israéliens s’étaient rassemblés pour prier.