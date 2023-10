Le Hamas tire 150 roquettes sur Tel Aviv lors d’une nouvelle attaque alors qu’Israël riposte

Des hommes armés du groupe palestinien Hamas ont saccagé samedi les villes israéliennes, tuant et capturant des dizaines de civils et de soldats lors d’un assaut surprise, auquel Israël a répondu par des frappes aériennes massives en représailles qui ont tué des dizaines de personnes dans la bande de Gaza.

La pire attaque contre Israël depuis des décennies a déclenché une guerre que les deux parties ont juré d’intensifier. Au moins 200 Israéliens auraient été tués et 1 100 blessés dans des échanges de tirs qui font rage dans plus de 20 endroits en Israël. À Gaza, les autorités sanitaires ont fait état de plus de 230 morts et 1 600 blessés.

« Notre ennemi paiera un prix comme il n’en a jamais connu », a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu. « Nous sommes en guerre et nous la gagnerons ».

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que l’assaut qui avait commencé à Gaza s’étendrait à la Cisjordanie et à Jérusalem.

« C’était le matin de la défaite et de l’humiliation de notre ennemi, de ses soldats et de ses colons », a-t-il déclaré dans un discours. « Ce qui s’est passé révèle la grandeur de notre préparation. Ce qui s’est passé aujourd’hui révèle la faiblesse de l’ennemi. »

À Sderot, dans le sud d’Israël, près de Gaza, des corps de civils israéliens gisaient éparpillés sur une autoroute, entourés de verre brisé. Une femme et un homme gisaient morts sur les sièges avant d’une voiture. Un véhicule militaire est passé devant les corps d’une autre femme et d’un homme dans une mare de sang derrière une autre voiture.

« Je suis sorti, j’ai vu des tas de cadavres de terroristes, de civils, des voitures abattues. Une mer de cadavres, à l’intérieur de Sderot le long de la route, à d’autres endroits, des tas de corps », a déclaré Shlomi de Sderot.

Des Israéliens terrifiés, barricadés dans des pièces sécurisées, ont raconté leur sort par téléphone à la télévision en direct.

« Ils viennent de revenir, s’il vous plaît, envoyez de l’aide », a déclaré une femme identifiée comme Dorin à la chaîne israélienne N12 News depuis Nir Oz, un kibboutz près de Gaza. « Mon mari tient la porte fermée… Ils tirent des balles. »

Esther Borochov, qui a fui une soirée dansante attaquée par les hommes armés, a déclaré à Reuters qu’elle avait survécu en faisant le mort dans une voiture après que le conducteur qui tentait de l’aider à s’enfuir ait été abattu à bout portant.

« Je ne pouvais pas bouger mes jambes », a-t-elle déclaré à Reuters à l’hôpital. « Des soldats sont venus et nous ont emmenés dans les buissons. »

À Gaza, de la fumée noire et des flammes orange se sont élevées dans le ciel du soir depuis une tour de grande hauteur touchée par une frappe de représailles israélienne. Des foules de personnes en deuil ont transporté dans les rues les corps des militants fraîchement tués, enveloppés dans des drapeaux verts du Hamas.

Les morts et les blessés de Gaza ont été transportés dans des hôpitaux délabrés et surpeuplés, confrontés à de graves pénuries de fournitures et d’équipements médicaux. Le ministère de la Santé a déclaré que 232 personnes avaient été tuées.

Les rues étaient désertes, à l’exception des ambulances qui se précipitaient vers les lieux des frappes aériennes. Israël a coupé le courant, plongeant la ville dans les ténèbres.

« Jour de la plus grande bataille »

Samedi à la tombée de la nuit, dans le sud d’Israël, les habitants n’avaient pas encore reçu le feu vert pour quitter les abris où ils s’étaient cachés des hommes armés depuis le petit matin.

« Ce n’est pas fini parce que (l’armée) n’a pas déclaré que le kibboutz était exempt de terroristes », a déclaré Dani Rahamim par téléphone à Reuters depuis le refuge où il se cachait toujours à Nahal Oz, près de la barrière de Gaza. Les tirs s’étaient calmés mais des explosions régulières pouvaient encore être entendues.

Le Hamas a déclaré avoir tiré samedi soir une volée de 150 roquettes vers Tel Aviv en représailles à une frappe aérienne israélienne qui a détruit un immeuble de grande hauteur abritant plus de 100 appartements.

Le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri, a déclaré à Al Jazeera que le groupe détenait un grand nombre de prisonniers israéliens, dont de hauts responsables. Il a déclaré que le Hamas avait suffisamment de prisonniers pour qu’Israël puisse libérer tous les Palestiniens dans ses prisons.

L’armée israélienne a confirmé que des Israéliens étaient détenus à Gaza. Un porte-parole militaire a déclaré qu’Israël pourrait mobiliser jusqu’à des centaines de milliers de réservistes et qu’il était également prêt à entrer en guerre sur son front nord contre le groupe libanais du Hezbollah.

Le Hamas, qui prône la destruction d’Israël, a déclaré que l’attaque était motivée par ce qu’il considère comme une escalade des attaques d’Israël contre les Palestiniens en Cisjordanie, à Jérusalem et contre les Palestiniens dans les prisons israéliennes.

« C’est le jour de la plus grande bataille pour mettre fin à la dernière occupation sur terre », a déclaré le commandant militaire du Hamas, Mohammad Deif, annonçant le début de l’opération dans une émission diffusée sur les médias du Hamas et appelant les Palestiniens du monde entier à se battre.

Depuis, le Hamas a mené quatre guerres contre Israël depuis qu’il a pris le contrôle de Gaza en 2007. Mais les scènes de violence à l’intérieur même d’Israël ne ressemblent à rien de ce qui a été vu depuis les attentats suicides de l’intifada palestinienne il y a vingt ans.

Le fait qu’Israël ait été pris complètement au dépourvu a été déploré comme l’un des pires échecs des services de renseignement de son histoire, un choc pour une nation qui se vante de son infiltration et de sa surveillance intensives des militants.

À Gaza, une bande étroite où 2,3 millions de Palestiniens vivent sous blocus israélien depuis 16 ans, les habitants se sont précipités pour acheter des fournitures en prévision des jours de guerre à venir. Certains ont évacué leurs maisons et se sont dirigés vers des abris.

Des dizaines de Palestiniens ont été tués et des centaines blessés lors d’affrontements à la frontière avec Israël, où les combattants ont pris le contrôle du point de passage et démoli les clôtures. Certains des morts étaient des civils, parmi la foule qui tentait de passer en Israël par les portes endommagées.

« Nous avons peur », a déclaré à Reuters la Palestinienne Amal Abu Daqqa alors qu’elle quittait sa maison à Khan Younis.

Biden offre son soutien à Netanyahu

Les pays occidentaux, menés par les États-Unis, ont dénoncé l’attaque palestinienne et ont promis leur soutien à Israël.

« J’ai clairement fait savoir au Premier ministre Netanyahu que nous étions prêts à offrir tous les moyens appropriés de soutien au gouvernement et au peuple israélien », a déclaré le président américain Joe Biden dans un communiqué publié après un entretien téléphonique entre les deux hommes.

« Israël a le droit de se défendre et de défendre son peuple. Les États-Unis mettent en garde contre toute autre partie hostile à Israël cherchant à tirer profit de cette situation », a ajouté le président Biden.

Partout au Moyen-Orient, des manifestations de soutien au Hamas ont eu lieu, avec des drapeaux israéliens et américains incendiés et des manifestants brandissant des drapeaux palestiniens en Irak, au Liban, en Syrie et au Yémen.

L’attaque du Hamas a été ouvertement saluée par l’Iran et par le Hezbollah, les alliés libanais de l’Iran.

L’envoyé de l’ONU pour la paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a condamné les attaques contre Israël, avertissant dans un communiqué : « C’est un précipice dangereux, et j’appelle tous à se retirer du gouffre ».

Contexte d’une recrudescence de la violence

L’escalade survient dans un contexte de violence croissante entre Israël et les militants palestiniens en Cisjordanie occupée par Israël, où l’autorité palestinienne exerce une autonomie limitée, à laquelle s’oppose le Hamas qui veut détruire Israël.

En Cisjordanie, des affrontements ont eu lieu samedi à plusieurs endroits, des jeunes jetant des pierres affrontant les troupes israéliennes. Quatre Palestiniens, dont un garçon de 13 ans, ont été tués. Les factions palestiniennes ont appelé à une grève générale dimanche.

Israël lui-même connaît des bouleversements politiques internes, le gouvernement le plus à droite de son histoire tentant de remanier le système judiciaire.

Pendant ce temps, Washington tente de parvenir à un accord qui normaliserait les relations entre Israël et l’Arabie saoudite, considéré par les Israéliens comme le plus grand prix de leurs décennies de reconnaissance arabe. Les Palestiniens craignent qu’un tel accord ne mette à néant leurs rêves futurs d’un État indépendant.

