Le Hamas soutient la résolution de l’ONU sur le cessez-le-feu à Gaza — RT World News

Le Hamas a accepté une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu à Gaza, a annoncé lundi soir le groupe militant palestinien.

Le Conseil a approuvé la résolution soutenue par les États-Unis par 14 voix pour, la Russie s’abstenant. Washington avait finalisé dimanche le texte du projet.

« Le Hamas salue ce qui est inclus dans la résolution du Conseil de sécurité qui affirme le cessez-le-feu permanent à Gaza, le retrait complet, l’échange de prisonniers, la reconstruction, le retour des déplacés dans leurs zones de résidence, le rejet de tout changement ou réduction démographique dans la zone de la bande de Gaza et la fourniture de l’aide nécessaire à notre population dans la bande », » a déclaré le groupe dans un communiqué cité par Reuters.

Le Hamas a également déclaré qu’il serait disposé à participer à des négociations indirectes avec Israël sur la mise en œuvre des principes. « qui sont conformes aux revendications de notre peuple et de notre résistance ».















Selon la Maison Blanche, Israël a déjà accepté la proposition de cessez-le-feu. Le président américain Joe Biden a affirmé que le plan en trois phases était au départ une idée israélienne.

La résolution de l’ONU appelle les deux parties « à mettre pleinement en œuvre ses termes, sans délai et sans condition ».

La première phase de la proposition comprend un délai de six semaines « pause » dans les combats, au cours desquels Israël et le Hamas devraient ouvrir des négociations. Si les pourparlers se poursuivent au-delà de six semaines, le cessez-le-feu durera aussi longtemps que les pourparlers se poursuivront, indique la résolution.

Israël est censé se retirer des zones peuplées de Gaza et libérer certains prisonniers palestiniens en échange de quelques otages détenus par le Hamas.

La deuxième phase verrait le retour de tous les otages encore vivants, tandis que la troisième phase impliquerait la restitution des corps des captifs morts et une opération menée par les États-Unis. « grand plan de reconstruction » pour l’enclave palestinienne.