Le Hamas s’engage à diffuser les exécutions, rappelle Buffalo et Christchurch

Les militants du Hamas se sont engagés à diffuser sur Internet leurs exécutions d’otages israéliens. L’histoire récente montre que les entreprises technologiques ne peuvent pratiquement rien faire pour empêcher que cela se produise. Les meurtres retransmis en direct à Buffalo et à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, restent visibles sur le Web et ont été visionnés des millions de fois, longtemps après les massacres. Les efforts des entreprises pour empêcher l’accès aux vidéos violentes ont été contrecarrés par un Internet ouvert qui facilite le visionnage, la sauvegarde et le partage de vidéos à une vitesse virale, ainsi que par l’évolution des stratégies des tueurs et des propagandistes, qui peuvent utiliser un réseau de services en ligne distribués. pour garantir que les vidéos restent toujours à portée de main.

Un porte-parole de la branche militaire du Hamas, les Brigades Al-Qassam, a déclaré dans un message audio publié cette semaine sur le compte Telegram du groupe que ses combattants tueraient un otage, un par un, chaque fois qu’une frappe israélienne frapperait une maison à Gaza. la bande côtière dense de plus de 2 millions de Palestiniens sous contrôle du Hamas.

Les exécutions, a déclaré le porte-parole, seraient retransmises en « audio et vidéo », sans toutefois préciser où ni quand elles seraient retransmises. Le Hamas aurait enlevé plus de 100 personnes, pour la plupart des civils, lors de son attaque brutale contre le sud d’Israël. Certains ont déjà été tués, selon une vidéo visionnée par le Washington Post.

Cette menace rappelle les vidéos diffusées il y a près de dix ans par l’État islamique, qui avait semé la peur et attiré l’attention en publiant des vidéos montrant la décapitation de journalistes, de travailleurs humanitaires et d’autres prisonniers civils. Mais ces vidéos étaient préenregistrées et montées. L’engagement du Hamas d’enregistrer et d’exécuter par voie aérienne les exécutions qui n’ont pas encore eu lieu est nouveau et semble calibré pour susciter la peur face à la barbarie à venir.

« La stratégie du Hamas est d’infliger autant de dégâts que possible et d’attirer autant d’attention que possible sur ces dégâts, afin d’inciter le grand public à avoir peur », a déclaré Graham Brookie, directeur principal du laboratoire de recherche médico-légale numérique de l’Atlantic Council. . « C’est l’une des premières fois que nous voyons ce contenu de propagande sur papier glacé enregistré en temps réel. »

Le Hamas a déjà utilisé Telegram, une plateforme de messagerie largement non modérée comptant plus de 800 millions d’utilisateurs internationaux, pour partager des vidéos macabres d’enlèvements et de meurtres lors de l’attaque du week-end.

De nombreuses vidéos comportent des touches relativement sophistiquées, telles que des animations de titre d’ouverture et des bandes sonores de style film d’action, ce qui suggère que le groupe dispose d’un flux de travail prédéfini pour l’enregistrement, le montage et la publication. Certaines des vidéos sont apparues sous forme éditée en ligne quelques heures après le début de l’embuscade.

« Le Hamas a été très bien préparé à cela et a créé des systèmes professionnels pour faire passer son message », a déclaré Josh Lipowsky, analyste de recherche principal au Counter Extremism Project, un groupe de défense à Washington qui suit l’extrémisme en ligne.

Certains chercheurs ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le Hamas publie toutes les vidéos d’exécution sur Telegram, à partir desquelles elles seraient susceptibles d’être republiées sur des sites grand public tels que X, anciennement connu sous le nom de Twitter, où elles pourraient obtenir des millions de vues.

Mais le groupe pourrait également diffuser en direct les exécutions sur une plateforme de réseau social ou un autre site Web en utilisant un compte jetable, comme l’ont fait les meurtriers de masse ces dernières années. Ces vidéos pourraient ensuite être enregistrées et republiées sur un certain nombre d’autres services vidéo, garantissant pratiquement que les clips ne disparaîtront jamais du Web.

« Vous ne pouvez pas exclure une émission de type Christchurch », a déclaré Brookie, faisant référence aux meurtres de 49 personnes en 2019 dans deux mosquées néo-zélandaises qui ont été retransmises en direct sur Facebook. « Il existe très peu de moyens d’arrêter cela. Il se peut que cela n’atteigne que quelques personnes pour le moment, mais il a le potentiel de devenir viral. »

Telegram, qui n’a pas répondu aux demandes de commentaires, a largement toléré les contenus violents sur sa plateforme au motif de promouvoir une liberté d’expression sans restriction. D’autres sites moins connus sont spécialisés dans le partage de vidéos extrêmes et ne répondent pas aux demandes de suppression.

Les chaînes Telegram du Hamas, qui comptent plus de 120 000 abonnés et publient en arabe et en anglais, proposent un mélange de déclarations officielles, de vidéos de formation, d’images de propagande et de vidéos macabres, dont certaines montrent des militants marchant sur des cadavres israéliens.

Facebook et d’autres réseaux sociaux grand public financent des systèmes et des équipes internes de modération de contenu pour rechercher et bloquer les contenus violents. Après la fusillade en Nouvelle-Zélande, 14 services Internet et 55 gouvernements internationaux ont soutenu un argument politique, connu sous le nom d’Appel de Christchurch, destiné à lutter contre le partage de contenus extrémistes. (Telegram n’en fait pas partie.)

Mais le pacte ne surveille pas de manière proactive chaque diffusion en direct ou vidéo partagée, et des individus violents ont trouvé des moyens de contourner les règles. L’année dernière, lorsqu’un homme armé raciste s’est diffusé en direct en train de tuer 10 personnes dans une épicerie de Buffalo, la vidéo a été diffusée sur Twitch, où elle a été supprimée dans les deux minutes suivant les premiers coups de feu – suffisamment de temps pour qu’au moins un téléspectateur la republie sur d’autres sites, dont Facebook, où il a été consulté des millions de fois.

La brutalité présentée dans les vidéos du Hamas s’est révélée particulièrement explicite, même comparée à des vidéos provenant d’autres zones de conflit à travers le monde, en partie grâce à la planification préalable et aux capacités technologiques du groupe, a déclaré Brookie. Dans certaines vidéos, on peut voir des militants portant des caméras GoPro, afin d’enregistrer la vidéo d’un point de vue plus viscéral, à la première personne.

De telles images sont devenues une facette plus courante des combats modernes. L’Ukraine a utilisé des vidéos à la première personne provenant de casques de soldats et de drones d’attaque pour documenter sa guerre contre les envahisseurs russes. Et l’utilisation de caméras GoPro sur le champ de bataille a été popularisée pour la première fois par les forces volontaires de la défense civile syrienne, connues sous le nom de Casques blancs, qui les utilisent pour enregistrer leurs sauvetages de civils depuis que la Russie a envoyé des troupes là-bas en 2015.

L’avertissement du Hamas concernant les diffusions d’exécutions suggère que le groupe fait pression pour un style de propagande terroriste plus accéléré, a déclaré Lipowsky.