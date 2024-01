Le Hamas semble se retirer de l’accord d’otages qui aurait pu mettre fin à la guerre à Gaza en quelques mois : rapport

Nouvelles





Lundi, le Hamas a semblé rejeter un accord qui aurait libéré les otages israéliens en échange d’un cessez-le-feu de quatre mois destiné à gagner du temps pour élaborer un plan visant à mettre fin à la guerre, selon un nouveau rapport.

De hauts responsables du groupe terroriste palestinien ont semblé renforcer la proposition de paix négociée à Paris ce week-end en affirmant qu’ils souhaitaient un « cessez-le-feu complet et global » avant que quoi que ce soit d’autre ne soit convenu, selon le Temps d’Israël.

Cette position intervient juste un jour après que le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié les dernières négociations entre les médiateurs internationaux et les terroristes de « constructives ».

Des représentants des États-Unis – dont le directeur de la CIA William J. Burns –, d’Israël et de l’Égypte ont rencontré ce week-end le Premier ministre du Qatar pour discuter de leur dernière proposition de paix, qui appelait à un cessez-le-feu de quatre mois. le Wall Street Journal a déclaré.

Au cours des six premières semaines du cessez-le-feu, les femmes et les enfants en otages ainsi que les personnes âgées auraient été libérés du Hamas en échange de la libération par Israël des prisonniers palestiniens et de l’autorisation de l’aide à Gaza, selon le Journal.

Des policiers israéliens au point de passage de Kerem Shalom vers Gaza surveillent le passage des fournitures. Getty Images

Des femmes membres des Forces de défense israéliennes détenues par le Hamas auraient alors été libérées, suivies par des soldats de sexe masculin, puis enfin des restes humains.

L’accord comprenait des garanties pour le Hamas que les États-Unis et d’autres dirigeants internationaux parviendraient à un accord au cours des quatre mois pour mettre fin à la guerre, a rapporté le Journal.

Dans les semaines qui ont suivi l’attaque du 7 octobre contre Israël par le Hamas, qui a tué 1 200 personnes et en a pris 240 en otages, les dirigeants de l’État juif ont juré de ne pas s’arrêter tant que le groupe terroriste n’aurait pas été complètement éradiqué.

Les responsables israéliens ont déclaré au Journal que la nation était à la fois « pleinement engagée dans la libération de tous les otages et dans la destruction du Hamas » et qu’elle « continuerait à faire tout son possible pour assurer la libération de tous les otages ».

De la fumée s’élève de Khan Yunis, dans le sud de Gaza, sur lequel l’armée israélienne s’est concentrée ces dernières semaines. REUTERS

Le plan actuel n’est que le dernier d’une série de propositions de cessez-le-feu et de paix proposées depuis le début du conflit.

La semaine dernière, les négociations sur un cessez-le-feu d’un mois en échange de l’échange d’otages et de prisonniers ont échoué après que le Hamas a refusé de poursuivre les négociations à moins que les forces israéliennes ne se retirent entièrement de Gaza, où le ministère de la Santé dirigé par le Hamas a déclaré que 25 000 personnes ont été tuées.

Quelques jours auparavant, le Hamas avait déclaré : « Il n’y a aucune chance pour le retour des captifs » après que les deux parties se soient retrouvées dans une nouvelle impasse.

Un cessez-le-feu a été obtenu pendant une semaine en novembre, ce qui a abouti à la libération de plus de 100 otages israéliens et de 240 prisonniers palestiniens avant la reprise des hostilités.











