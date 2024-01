Le Hamas semble montrer les otages israéliens morts après un avertissement

Le groupe terroriste palestinien Hamas a apparemment montré lundi les cadavres de deux otages israéliens dans une nouvelle vidéo après avoir averti que les prisonniers seraient tués si Israël n’arrêtait pas sa campagne de bombardements à Gaza.

Selon Reutersla nouvelle vidéo diffusée par le groupe militant montrerait les corps de Yossi Sharab, 53 ans, et d’Itai Svirsky, 38 ans, qui étaient apparus aux côtés d’un troisième otage dans la vidéo publiée dimanche.

Ce troisième otage, Noa Argamani, 26 ans, affirme dans la vidéo que les deux autres prisonniers ont été tués par des frappes des forces de défense israéliennes. Argamani serait toujours en vie.

“J’étais localisé dans un immeuble”, a déclaré Argamani dans la vidéo du Hamas, selon Le Poste de Jérusalem. « Il a été bombardé par une frappe aérienne de Tsahal, un avion de combat F16. Trois roquettes ont été tirées. Deux des roquettes ont explosé, l’autre non. Nous étions dans le bâtiment avec des soldats d’Al Qassam et trois otages : moi-même, Noa Argamani, Itai Svirsky et Yossef Sharabi.

Elle a ajouté : « Après que le bâtiment dans lequel nous nous trouvions ait été touché, nous avons tous été enterrés sous les décombres. Les soldats d’Al Qassam m’ont sauvé la vie, et celle d’Itai, malheureusement, nous n’avons pas pu sauver celle de Yossi.

Dans la vidéo non datée publiée dimanche, les trois prisonniers implorent le gouvernement israélien d’obtenir leur libération en ordonnant l’arrêt de la réponse militaire israélienne aux attaques du Hamas du 7 octobre.

Après avoir présenté les trois otages, la vidéo diffusée dimanche se terminait en proposant trois options à Israël : certains otages sont tués et d’autres sont blessés, tous les trois sont tués, ou tous les trois sont épargnés. « Demain, nous vous informerons de leur sort. Votre gouvernement ment », conclut la vidéo.

La vidéo de dimanche était la première fois que les trois prisonniers étaient vus depuis plus de trois mois. Après l’attaque terroriste du Hamas contre Israël en octobre, Argamani était devenue un visage éminent parmi les près de 250 otages pris par le groupe terroriste, apparaissant dans une vidéo virale de son enlèvement lors d’un festival de musique.

Alors que près de la moitié des otages du Hamas ont été libérés lors du cessez-le-feu de courte durée de novembre, Israël affirme qu’il reste 132 prisonniers à Gaza et que plus de deux douzaines sont morts en captivité.

Un porte-parole du Hamas a cependant laissé entendre dimanche que davantage de prisonniers avaient péri récemment.

“Le sort de nombreux otages et détenus ennemis est devenu inconnu ces dernières semaines et les autres sont tous dans le tunnel de l’inconnu en raison de l’agression sioniste”, a déclaré Abou Obeida. dit peu avant la diffusion de la vidéo de dimanche. “Très probablement, beaucoup d’entre eux ont été tués récemment, les autres courent un grand danger à chaque heure et les dirigeants et l’armée de l’ennemi en portent l’entière responsabilité.”