Le Hamas se bat avec une mosaïque d’armes construites par l’Iran, la Chine, la Russie et la Corée du Nord

« Nous recherchons partout des armes, un soutien politique, de l’argent », a récemment déclaré le porte-parole du Hamas, Ghazi Hamad, dans une interview à l’AP, refusant de préciser qui a fourni ses armes ou comment elles ont été infiltrées à Gaza.

Les experts qui ont examiné les images pour AP ont pu identifier des caractéristiques et des marquages ​​distinctifs indiquant où étaient fabriquées de nombreuses armes utilisées par les combattants du Hamas. Mais une telle analyse ne permet pas de savoir si elles ont été fournies par les gouvernements de ces pays ou achetées sur un marché noir florissant au Moyen-Orient, avec des armes et des composants mis en vente sur les réseaux sociaux dans des pays déchirés par la guerre comme l’Irak, la Libye et la Libye. Syrie.

Ce qui est clair, cependant, c’est que de nombreuses images montrent des militants du Hamas brandissant des armes qui semblent relativement nouvelles, preuve que le groupe a trouvé des moyens de faire passer les armes au-delà du blocus aérien et maritime de la bande de Gaza – éventuellement par bateau. à travers des tunnels ou dissimulés dans des expéditions de nourriture et d’autres marchandises.

“La majorité de leurs armes sont d’origine russe, chinoise ou iranienne, mais les armes nord-coréennes et celles produites dans les pays de l’ancien Pacte de Varsovie sont également présentes dans l’arsenal”, a déclaré NR Jenzen-Jones, expert en armes militaires et directeur de les services de recherche sur l’armement basés en Australie.

Malgré cette montée en puissance, Israël conserve un énorme avantage, avec une puissante gamme de chars modernes, d’artillerie, d’hélicoptères de combat et une force aérienne composée d’avions de combat de fabrication américaine. L’armée israélienne affirme avoir tué plus de 7 000 militants du Hamas, contre au moins 510 de ses propres soldats, dont plus de 330 ont été tués lors de l’attaque initiale du Hamas. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 23 000 Palestiniens sont morts dans les combats, sans toutefois faire de distinction entre civils et combattants.

Les images examinées par l’AP montraient un arsenal du Hamas comprenant des armes allant des armes légères et mitrailleuses aux missiles sol-air tirés à l’épaule et aux projectiles antichar de fabrication artisanale.

Parmi les plus distinctifs se trouve le surdimensionné AM-50 Sayyad (en arabe pour « chasseur »), un avion de fabrication iranienne.

Fusil de sniper qui tire une cartouche de calibre .50 suffisamment puissante pour percer jusqu’à un pouce d’acier. Il a déjà été repéré sur des champs de bataille au Yémen, en Syrie et entre les mains de milices chiites en Irak.

Des combattants du Hamas ont également été aperçus portant une gamme d’armes de l’ère soviétique qui ont été copiées et fabriquées en Iran et en Chine. Ils comprennent des variantes du 9M32 Strela de conception russe, un système de missile anti-aérien portable à recherche de chaleur.

Jenzen-Jones a déclaré que la crosse de l’un des lanceurs de missiles qu’un chasseur a été vu tenir est distinctive d’une variante fabriquée en Chine et utilisée par l’armée iranienne et ses alliés, y compris le Hezbollah au Liban, un groupe étroitement lié au Hamas.

Les armes récupérées auprès des combattants du Hamas par les Forces de défense israéliennes comprennent ce qui semble être des mines antichar TC/6 de conception italienne. Cependant, Seán Moorhouse, ancien officier de l’armée britannique et expert en neutralisation des explosifs et munitions, a déclaré que ce document avait également été copié par l’industrie de l’armement iranienne.

L’armée israélienne et les responsables américains accusent depuis longtemps l’Iran de fournir de l’argent, de la formation et des armes au Hamas et à ses militants alliés à Gaza, notamment au Jihad islamique palestinien.

Les représentants iraniens aux Nations Unies n’ont pas répondu aux courriels de l’AP indiquant si leur gouvernement avait fourni des armes au Hamas, notamment des fusils de sniper AM-50 Sayyad. Cependant, une semaine après que l’AP a sollicité ses commentaires, le Hamas a publié une vidéo prétendant montrer des militants à Gaza utilisant du matériel d’usinage pour fabriquer leurs propres copies du fusil.

Le maître armurier Don Fraley a visionné cette vidéo du 20 décembre et a déclaré qu’il serait presque impossible pour le Hamas de fabriquer un fusil de sniper sûr et précis de calibre .50 avec l’équipement rudimentaire montré.

« Vous allez devoir être une rock star dans le travail en atelier d’usinage. Et je n’ai rien vu de tout cela », a déclaré Fraley, ancien soldat des forces spéciales de l’armée américaine et tireur d’élite de la police de l’État du Kentucky. “Ces gens essaient juste de brouiller les pistes.”

Un responsable militaire israélien familier avec l’arsenal du Hamas a déclaré que le groupe utilise une combinaison d’armes de contrebande « disponibles dans le commerce », notamment des AK-47, des RPG et des missiles anti-aériens, ainsi qu’une large collection d’armes de fabrication locale, souvent fabriqué avec des matériaux civils facilement accessibles.

Par exemple, a déclaré le responsable, le groupe utilise des tours pour façonner le métal en roquettes et en mortiers, et les équipe d’explosifs fabriqués à partir d’engrais. Parmi les autres armes artisanales figurent un lanceur capable de tirer 14 roquettes simultanément et le drone « Zuwari », un avion chargé d’explosifs qui a été utilisé pour frapper des tours d’observation israéliennes et détruire des caméras le 7 octobre.

« Il existe une énorme industrie militaire et de défense à l’intérieur de la bande de Gaza », a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat conformément aux règles d’information militaire.

Le responsable a déclaré que la plupart des armes de contrebande auraient été importées via l’Égypte et seraient généralement faciles à acheter et n’auraient pas besoin d’être fournies par le pays d’origine.

L’une de ces armes vues entre les mains des combattants du Hamas est une version des mitrailleuses chinoises connue sous le nom de Type 80, un modèle qui a également été copié par les Iraniens et rebaptisé PKM-T80.

Jonathan Ferguson, conservateur des armes à feu au Royal Armouries Museum en Angleterre, a déclaré que d’après ce qu’il a pu voir sur les photos et les vidéos, les versions de l’arme fabriquées en Chine et en Iran étaient si similaires qu’elles étaient impossibles à distinguer.

Ferguson a également pu identifier une grenade propulsée par fusée portant des marques indiquant qu’elle avait été fabriquée en Bulgarie. AP avait précédemment rapporté que le Hamas utilisait des RPG avec une bande rouge distinctive indiquant qu’ils avaient été fabriqués en Corée du Nord.

Parmi les armes les plus sophistiquées du Hamas, on trouve une copie d’une fusée antichar russe appelée PG-7VR, spécialement conçue pour vaincre les systèmes de blindage réactif comme ceux utilisés sur les principaux chars de combat israéliens Merkava Mark VI. Ces chars sont recouverts de plaques explosives qui explosent vers l’extérieur pour perturber les projectiles entrants.

Dans des vidéos de propagande publiées en octobre, on voit des militants masqués assembler une version de la fusée russe que le Hamas a rebaptisée Al-Yasin 105, en l’honneur du fondateur du groupe tué lors d’une frappe aérienne israélienne en 2004. Alors que la version russe originale peut fondre à travers jusqu’à deux pieds de blindage en acier, les experts disent qu’il n’est pas clair si les explosifs fabriqués maison dans la contrefaçon du Hamas sont aussi puissants.

Le Hamas a publié plusieurs vidéos de combattants tirant des roquettes sur des chars et des véhicules blindés israéliens. Ces vidéos sont généralement coupées après l’explosion de l’ogive, ce qui rend impossible de vérifier de manière indépendante si la cible a été détruite.

De plus, dans une tactique empruntée aux champs de bataille d’Ukraine, le Hamas semble avoir obtenu ou copié des drones de conception iranienne qui contiennent des ogives qui explosent lorsqu’elles s’écrasent sur leurs cibles. Des drones quadricoptères de fabrication chinoise ont également été adaptés pour larguer des explosifs sur des chars et des troupes.

“La disponibilité de véhicules aériens sans pilote commerciaux, ces drones légers grand public, a radicalement changé la guerre ces dernières années”, a déclaré Jenzen-Jones. « Nous les avons évidemment vus en Syrie, au Yémen, en Irak, en Ukraine et maintenant à Gaza. »