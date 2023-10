Le Hamas revendique un « grand nombre » de prisonniers israéliens

Un haut dirigeant du groupe militant a déclaré à Al Jazeera que des officiers de haut rang figuraient parmi ses détenus.

Les militants du Hamas auraient capturé tellement de soldats israéliens, y compris des officiers de haut rang, que le groupe espère négocier un échange de prisonniers pour tous les Palestiniens détenus dans les prisons de Jérusalem-Ouest.

« Nous avons un grand nombre de prisonniers israéliens, parmi lesquels des officiers supérieurs. » » a déclaré samedi à Al Jazeera le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri. Il a ajouté que les captifs serviront de levier pour forcer la libération des Palestiniens incarcérés en Israël : « Quant à nos prisonniers, dis-je, votre liberté est imminente. Ce que nous avons en main vous permettra d’être libéré. Plus les combats se poursuivent, plus le nombre de prisonniers augmentera. »

Un reportage de la radio publique a indiqué que des prisonniers étaient détenus dans trois communautés en Israël et que certains d’entre eux étaient portés disparus et avaient peut-être été transférés à Gaza. Le Hamas a lancé samedi une attaque surprise contre Israël, tirant des roquettes depuis Gaza et déployant des forces terrestres dans plusieurs villes et bases militaires israéliennes.

Au moins 100 Israéliens ont été tués, selon les autorités du pays. Actualités N12 prise, tandis que « Des centaines de terroristes ont été éliminés » dans le sud d’Israël et à Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin a promis de riposter en déclarant : « Notre ennemi paiera un prix qu’il n’a jamais connu. Nous sommes en guerre et nous la gagnerons.

L’armée israélienne a répondu par des frappes aériennes à Gaza et a affirmé avoir tué des dizaines de militants palestiniens tentant d’infiltrer le pays par voie maritime. Le ministère de la Santé de Gaza a fait état de 198 morts et plus de 1 600 blessés. Le ministre israélien de l’Energie, Israel Katz, a déclaré que l’approvisionnement en électricité de Gaza serait coupé en raison des combats.

La télévision Al Jazeera a montré une tour résidentielle touchée par une frappe aérienne tandis qu’un de ses journalistes couvrait en direct la scène dans le centre de la ville de Gaza.

Le Hamas a qualifié son offensive majeure « Opération Inondation d’Al-Aqsa » et a déclaré que cela était motivé par l’escalade des attaques israéliennes contre les Palestiniens. « C’est le jour de la plus grande bataille pour mettre fin à la dernière occupation sur terre ». » a déclaré le commandant militaire du Hamas, Mohammad Deif, dans un message diffusé aux Palestiniens. Il a appelé les Palestiniens du monde entier à se joindre au combat.

Près de 5 200 Palestiniens sont actuellement détenus dans les prisons et centres de détention israéliens, selon une estimation du groupe activiste Addameer.