Le Hamas révèle que deux des trois otages de la dernière vidéo de propagande écoeurante du groupe terroriste ont été tués

Le Hamas a révélé lundi que les otages israéliens Yossi Sharabi et Itai Svirsky ont été tués en captivité, tandis que Noa Argamani est toujours en vie.

La sombre mise à jour a été donnée dans la dernière vidéo de propagande du groupe terroriste mettant en vedette Argamani, 26 ans, qui a rendu compte de la mort des deux hommes.

Argamani et ses collègues otages Sharabi, 53 ans, et Svirsky, 38 ans, ont été vus vivants dans une vidéo non datée publiée dimanche par le Hamas – la première fois que des images d’eux ont fait surface depuis leur enlèvement lors de l’attaque brutale du groupe terroriste palestinien contre Israël le 7 octobre.

Le trio a été filmé exhortant les responsables israéliens à faire tout ce qu’ils pouvaient pour les libérer, le clip de 37 secondes avertissant que le sort des otages serait révélé lundi.

Le Hamas a ensuite taquiné avec malice dans une vidéo de suivi que les trois otages pourraient être tués, blessés ou épargnés.

Les nouvelles vidéos de propagande sont apparues quelques heures seulement après que le Hamas a affirmé avoir perdu le contact avec « plusieurs » de ses otages à la suite des bombardements israéliens à Gaza, le groupe terroriste suggérant qu’ils auraient pu être tués.

Argamani kidnappé par des terroristes du Hamas le 7 octobre 2023.

