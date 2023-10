Le groupe armé palestinien Hamas a rejeté les affirmations israéliennes selon lesquelles il utilise les hôpitaux à des fins militaires, alors qu’Israël intensifie ses bombardements sur la bande de Gaza assiégée.

Le responsable politique du Hamas, Ezzat El-Reshiq, a nié vendredi les allégations selon lesquelles le groupe aurait utilisé l’hôpital al-Shifa comme bouclier pour son infrastructure militaire souterraine, et a déclaré que ces affirmations n’avaient « aucun fondement véridique ».

Le porte-parole israélien Daniel Hagari a déclaré plus tôt que le Hamas avait « transformé les hôpitaux en centres de commandement et de contrôle et en cachettes pour les terroristes et les commandants du Hamas ». Hagari a également accusé le Hamas de stocker du carburant pour les opérations militaires dans les hôpitaux de Gaza.

Le complexe médical al-Shifa est la plus grande institution médicale de la bande de Gaza. Situé dans la ville de Gaza, il comprend trois hôpitaux spécialisés ; l’hôpital de chirurgie, l’hôpital de médecine interne et l’hôpital d’obstétrique et de gynécologie.

Des milliers de civils palestiniens ont cherché refuge à l’hôpital depuis qu’Israël a lancé une attaque dévastatrice sur Gaza le 7 octobre après que le Hamas a attaqué le sud d’Israël.

El-Reshiq a averti que cette affirmation était une tentative « d’ouvrir la voie au ciblage d’un hôpital qui contient des milliers de blessés et abrite plus de 40 000 personnes déplacées ».





Le rejet est intervenu alors qu’Israël intensifiait ses bombardements sur Gaza, multipliant les raids aériens et les tirs d’artillerie dans un barrage féroce qui a mis hors service les services téléphoniques et Internet sur tout le territoire palestinien.

Hagari a déclaré que les forces terrestres israéliennes « étendaient leurs opérations » à Gaza.

Plus tôt vendredi, le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini, a déclaré que l’aide destinée aux Palestiniens de Gaza n’était pas détournée au profit du Hamas.

« Nous disposons de mécanismes de contrôle solides… L’UNRWA ne détourne pas et ne détournera pas l’aide humanitaire entre de mauvaises mains », a-t-il déclaré.

Les hôpitaux de Gaza se sont révélés être un point chaud particulièrement tendu au milieu des combats continus entre Israël et le Hamas, qui a lancé une attaque contre le sud d’Israël le 7 octobre qui a tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils.

Israël a réagi en plaçant Gaza sous un siège total, en coupant l’accès à l’électricité, à l’eau, à la nourriture et au carburant, et en menant une attaque militaire qui a poussé les hôpitaux et le personnel médical à leurs limites.

Plus de 100 agents de santé ont été tués et 15 hôpitaux sur 35 sont hors service, ainsi que 57 services de santé de base qui ont également cessé de fonctionner. Les autorités palestiniennes ont déclaré que 7 326 personnes avaient été tuées et plus de 18 967 blessées depuis le début des combats.





Israël et les autorités palestiniennes ont également échangé des accusations concernant une explosion à l’hôpital arabe al-Ahli à Gaza, les autorités palestiniennes accusant Israël d’avoir frappé l’hôpital avec un raid aérien et Israël déclarant que l’explosion meurtrière était le résultat d’une roquette tirée par erreur par Israël. le groupe Jihad islamique palestinien (JIP). Les Nations Unies ont demandé une enquête indépendante.