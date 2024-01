Le Hamas rejette l’accord sur les otages, Gallant accuse ses dirigeants à l’étranger – rapport

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a accusé les dirigeants du Hamas à l’étranger d’avoir contrecarré un accord d’otages en adoptant une ligne dure, alors que KAN News a rapporté que le groupe terroriste avait rejeté la dernière initiative israélienne.

“J’entends maintenant le début de toutes sortes d’annonces de la part de toutes sortes de responsables du Hamas, qui parlent de transactions d’otages, à la suite de leurs contacts en Égypte et au Qatar”, a déclaré Gallant à des soldats lors d’une visite dans le sud.

Il a accusé que « les personnes les plus extrémistes dans les négociations du Hamas sont celles qui sont les plus éloignées de la bande de Gaza, celles qui voyagent dans des avions de luxe ». [and] asseyez-vous dans des hôtels de luxe.

« Ceux qui souffrent à Gaza et sont constamment sous les chaînes de vos chars ne sont pas de tels héros. J’entends ce qu’ils disent; la plupart d’entre eux veulent arrêter les combats, a déclaré Gallant.

Reuters avait fait naître l’espoir de progrès sur un accord avec son rapport de mercredi matin selon lequel Israël et le Hamas étaient largement d’accord sur le principe qu’un échange d’otages israéliens contre des prisonniers palestiniens pourrait avoir lieu pendant un cessez-le-feu d’un mois, mais le plan-cadre est retardé. par les divergences entre les deux parties sur la manière de mettre un terme permanent à la guerre à Gaza.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant survole le ciel de Gaza avec l’armée de l’air israélienne, le 21 janvier 2024 (crédit : MINISTÈRE DE LA DÉFENSE)

Le Hamas a insisté sur le fait que tout accord doit inclure un cessez-le-feu permanent, tandis qu’Israël reste fidèle à sa position de principe selon laquelle la guerre ne peut prendre fin que lorsque le groupe terroriste est chassé de l’enclave.

La KAN a déclaré que le Hamas, en rejetant la dernière proposition, souhaitait que Tsahal se retire complètement de Gaza dans la première étape de l’accord. De nombreuses propositions incluent la libération progressive des 132 otages toujours détenus à Gaza.

Sur le front américain

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré mercredi aux journalistes à Washington que l’envoyé spécial Brett McGurk était à Doha pour discuter d’un accord d’otages. Le Qatar et l’Égypte ont joué le rôle de médiateurs entre le Hamas et Israël sur cette question.

« Brett est dans la région en ce moment ; c’est la priorité de son agenda. Il est à Doha aujourd’hui », a déclaré Kirby.

« Ce sont des discussions très sobres et sérieuses que nous avons. Nous voulons certainement une autre pause humanitaire afin de pouvoir acheminer l’aide et évacuer les otages », a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont soutenu l’objectif militaire d’Israël et ont déclaré publiquement qu’ils ne pensaient pas qu’il devrait y avoir un cessez-le-feu tant que le Hamas n’aurait pas été vaincu.

À la Knesset, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il s’agissait « d’une guerre pour notre maison. Cela doit se terminer – et cela finira – par la défaite de l’agression et du mal des nouveaux nazis.

« Tous ceux qui ont participé ont pris des otages, violé et assassiné nos citoyens, ce qui leur a infligé une destruction sans précédent », a déclaré Netanyahu.

“Il n’y a pas et il n’y aura pas de compromis sur la sauvegarde de notre existence et de notre avenir pour les générations à venir”, a-t-il souligné.

LE DERNIER cycle de navettes diplomatiques a débuté le 28 décembre et a réduit les désaccords sur la durée d’un cessez-le-feu initial à environ 30 jours, a déclaré l’une des sources, un responsable informé des négociations. Le Hamas avait d’abord proposé une pause de plusieurs mois.

Cependant, le Hamas a depuis refusé d’aller de l’avant avec ce projet jusqu’à ce que les conditions futures d’un cessez-le-feu permanent soient convenues, selon six sources. La plupart des sources consultées pour cette histoire ont requis l’anonymat afin de pouvoir s’exprimer librement sur des sujets sensibles.

Tandis qu’Israël cherche à négocier étape par étape, le Hamas recherche « un accord global » dans lequel il y aurait un cessez-le-feu permanent avant la libération des otages au cours de la phase initiale, a déclaré l’une des sources, un responsable palestinien proche de la médiation. efforts. Israël et le Hamas parlent par l’intermédiaire de médiateurs plutôt que de parler directement.

Deux sources de sécurité égyptiennes ont déclaré que des travaux étaient en cours pour convaincre le Hamas d’accepter une trêve d’un mois, qui serait suivie d’un cessez-le-feu permanent. Toutefois, afin d’accepter la trêve initiale, le Hamas demande des garanties sur la réalisation de la deuxième phase de l’accord, ont indiqué les sources.

Les sources n’ont pas fourni de détails sur la nature de ces garanties.

Interrogé sur les négociations, un haut responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri, a déclaré lundi à Reuters que l’organisation était ouverte à discuter d’idées mais qu’aucun accord n’était encore en place.

« Nous sommes ouverts à toutes les initiatives et propositions, mais tout accord doit être basé sur la fin de l’agression et le retrait complet de l’occupation de la bande de Gaza », a déclaré Abu Zuhri.

Une des propositions d’Israël est de mettre fin à la guerre si le Hamas expulse six hauts dirigeants de Gaza, a déclaré une septième source, un haut responsable du Hamas. Cependant, le Hamas a « absolument » rejeté la proposition, a-t-il déclaré.

La source a indiqué que la liste comprenait les cerveaux des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, Yahya Sinwar et Mohamed al-Deif, qui sont les principales cibles d’Israël à tuer ou à capturer et qui se cachent au plus profond du vaste réseau de tunnels du groupe terroriste. Gaza.

Le Qatar s’est dit consterné que le Premier ministre Benjamin Netanyahu les ait qualifiés de « médiateurs problématiques », lors d’une conversation qu’il a eue avec des proches des otages détenus à Gaza.

“Nous sommes consternés par les prétendues remarques attribuées au Premier ministre israélien dans divers médias sur le rôle de médiation du Qatar”, a écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed Al-Ansari, dans un message sur X.

« Ces remarques, si elles sont validées, sont irresponsables et destructrices des efforts visant à sauver des vies innocentes, mais ne sont pas surprenantes », a-t-il déclaré.

Ansari a accusé Netanyahu de nuire à la médiation.

« Si les propos rapportés s’avèrent vrais, le Premier ministre israélien ne ferait qu’entraver et saper le processus de médiation, pour des raisons qui semblent servir sa carrière politique au lieu de donner la priorité à sauver des vies innocentes, y compris des otages israéliens », a déclaré Ansari.

« Au lieu de se préoccuper des relations stratégiques du Qatar avec les États-Unis, nous espérons que Netanyahu décidera d’agir de bonne foi et de se concentrer sur la libération des otages », a-t-il déclaré.

Les propos ont été prononcés lors d’une réunion privée enregistrée. Cette cassette a ensuite été divulguée sur la Douzième chaîne, qui a publié les propos de Netanyahu mardi soir.

Le Qatar et l’Égypte ont négocié un éventuel deuxième accord d’otages pour les 132 captifs restants, sur les 253 capturés par le Hamas lors de son massacre transfrontalier du 7 octobre contre Israël.

Lors d’un accord négocié en novembre par le Qatar et l’Égypte, 105 personnes ont été libérées. L’armée israélienne a restitué onze corps de prisonniers de Gaza.

Answer a déclaré que « depuis des mois, et suite à une médiation réussie l’année dernière qui a conduit à la libération de plus d’une centaine d’otages, le Qatar s’est engagé dans un dialogue régulier avec les parties aux négociations, y compris les institutions israéliennes, pour tenter d’établir le cadre d’un nouvel accord d’otages. accord et l’entrée immédiate de l’aide humanitaire à Gaza.

David Cameron, de la sécurité étrangère britannique, qui s’est rendu en Israël mercredi et a rencontré Netanyahu et le ministre des Affaires étrangères Israel Katz, a écrit dans un article sur X qu’il s’était concentré sur trois objectifs lors de sa visite : obtenir la libération immédiate des otages, augmenter l’aide à Gaza et assurer une pause humanitaire immédiate, ainsi que le mouvement vers un cessez-le-feu permanent.

Il devrait également se rendre au Qatar lors de son voyage dans la région.

Reuters a contribué à ce rapport.