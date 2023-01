Le Hamas publie une vidéo qui semble montrer des Israéliens portés disparus depuis 2014

Il n’y avait aucune indication de la date à laquelle les images ont été prises, mais la branche militaire du Hamas, qui a publié la vidéo sur son compte et son site Web Telegram, a accompagné le clip de diapositives de texte écrites en arabe et en hébreu indiquant que le chef de l’armée sortant, Aviv Kochavi, avait “échoué.” Ils ont également averti que son successeur, le lieutenant-général Herzi Halevi, qui a prêté serment lundi, “doit se préparer à porter le fardeau de cet échec et de ses conséquences”.

“Votre prédécesseur vous a laissé beaucoup de problèmes et de mensonges”, a déclaré l’une des diapositives.

Apparaissant en bonne santé, vêtu d’une chemise bleue et regardant droit dans la caméra, l’homme qui s’est identifié comme M. Mengistu dans la vidéo a demandé, en hébreu, “Combien de temps mes amis et moi resterons-nous en captivité ici après de longues années de souffrance et la douleur? Où sont l’État et le peuple d’Israël ?

M. Mengistu, un citoyen israélien d’origine éthiopienne, est entré dans l’enclave côtière palestinienne de Gaza en septembre 2014, environ deux semaines après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu, mettant fin à une guerre dévastatrice de 50 jours entre Israël et le Hamas. M. Mengistu, alors âgé d’une vingtaine d’années, avait marché le long de la plage jusqu’à Gaza, selon les images des caméras de sécurité de l’époque. Sa ville natale, Ashkelon, est à environ 10 milles au nord.

Après un black-out de 10 mois sur l’affaire, les autorités israéliennes ont finalement confirmé qu’il était détenu par le Hamas avec un autre citoyen israélien, identifié plus tard comme Hisham Al Sayed, d’une ville bédouine du désert du Néguev, au sud d’Israël. M. Sayed était également entré à Gaza de façon indépendante. L’année dernière, le Hamas a publié un clip vidéo de M. Sayed allongé dans un lit et respirant à travers un masque à oxygène.

La famille de M. Mengistu a déclaré qu’il souffrait de dépression et qu’il n’avait pas été enrôlé dans l’armée à 18 ans, comme la plupart des Juifs israéliens, mais qu’il avait reçu une exemption après qu’une commission médicale l’ait jugé inapte à servir.