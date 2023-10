Le Hamas publie une vidéo d’une otage malade d’une Israélienne de 21 ans, kidnappée lors du massacre du festival et emmenée à Gaza alors qu’elle supplie de « ramenez-moi à la maison »

Le Hamas a publié hier soir son premier clip d’une otage israélienne blessée retenue captive dans la bande de Gaza alors qu’elle suppliait d’être rapatriée chez elle.

Mia Schem, 21 ans, a été enlevée par le groupe terroriste palestinien lors de leur première attaque brutale contre Israël lors du festival de musique Supernova le 7 octobre.

Schem fait partie des 190 personnes kidnappées par le groupe terroriste, selon les autorités israéliennes.

Des centaines de festivaliers ont été vus fuyant les terroristes du Hamas – mais au moins 260 ont perdu la vie dans ce massacre brutal Crédit : Twitter

Le clip d’une minute présenté à Telegram montrait Schem, franco-israélienne, regardant la caméra avec lassitude, alors que son bras était enroulé dans une écharpe sur ses genoux.

On la voit ensuite recevoir des soins médicaux pour son bras blessé avant de dire à la caméra qu’elle est détenue à Gaza et de plaider pour sa libération.

« Ils prennent soin de moi, me donnent des médicaments, tout va bien », a-t-elle déclaré dans la vidéo.

« Je demande seulement qu’ils me ramènent le plus tôt possible chez mes parents, chez mes frères et sœurs.

« Sortez-moi d’ici le plus vite possible. S’il vous plaît. »

Elle a également mentionné qu’elle venait de subir une opération chirurgicale de trois heures à Gaza, selon une traduction de l’hébreu par le Jerusalem Post.

Les Forces de défense israéliennes [IDF] a confirmé que Schem avait été kidnappé par des terroristes du Hamas la semaine dernière lors du massacre du festival de musique qui a fait 260 morts parmi les fêtards.

Des témoins ont déclaré que les militants palestiniens avaient coupé le courant et ouvert le feu – avec des images choquantes montrant des ravers terrifiés fuyant le site.

« Dans la vidéo publiée par le Hamas, ils tentent de se présenter comme humains », a écrit l’armée israélienne sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Cependant, il s’agit d’une horrible organisation terroriste responsable du meurtre et de l’enlèvement de bébés, d’enfants, d’hommes, de femmes et de personnes âgées. »

L’armée israélienne a ajouté qu’elle continuait à travailler « avec tous les moyens de renseignement et opérationnels » pour restituer plus de 190 otages pris par le groupe terroriste.

La tante de Schem, Galit, a déclaré aux médias israéliens que la famille avait vu la vidéo inquiétante de la prise d’otage et avait confirmé qu’il s’agissait bien d’elle.

« Aujourd’hui [the family] m’a appelé en criant et m’a dit qu’ils voyaient Mia dans une vidéo sur Telegram », a-t-elle déclaré.

« Je l’ai vue et j’ai cru rêver. J’ai finalement vu la fille après tout ce temps.

« Elle a l’air blessée et effrayée, mais au moins elle est en vie. »

Elle a ajouté que voir la cassette a été un moment important pour la famille, car ils ont réalisé qu’elle était toujours en vie.

« Nous exigeons que les pays du monde libre veillent à ce qu’elle nous revienne.

Elle était avec une très bonne amie, Elya Toledano, et nous n’avons plus entendu parler de lui. Nous voulons savoir qu’il va bien », a-t-elle ajouté.

La mère de Schem, Keren, a parlé pour la dernière fois à sa fille la veille de l’attaque surprise du Hamas contre le sud d’Israël.

« Elle m’a appelé pour me dire qu’elle allait à une fête dans le sud », a-t-elle déclaré, selon le Times.

« Je lui ai demandé où et elle a répondu qu’elle n’en était pas sûre. »

Lorsqu’elle a appris le raid sanglant le lendemain matin, elle a désespérément appelé sa fille mais n’a jamais obtenu de réponse.

La mère, affolée, a déclaré qu’elle avait rejoint deux groupes WhatsApp de familles et d’amis avec des proches disparus lors du festival de musique – pour ensuite être frappée par une vague de messages de personnes prétendant être affiliées au Hamas, menaçant de nuire à sa fille.

La famille de Schem n’avait aucune idée de ce qui lui était arrivé jusqu’à ce que les FDI les informent qu’elle avait été enlevée et emmenée à Gaza.

S’exprimant ce matin à la télévision israélienne, la mère dévastée de Schem s’est effondrée en brandissant une photo de sa fille volée.

« J’ai crié quand j’ai vu la vidéo de Mia, parce que j’ai vu qu’elle était vivante, mais quand je l’ai regardée à nouveau, j’ai vu qu’elle était blessée », a-t-elle déclaré.

« Je vois qu’elle est très terrifiée, elle souffre beaucoup, et je vois qu’elle dit ce qu’ils lui disent de dire.

« Nous avons subi une attaque terroriste scandaleuse qui pourrait avoir lieu demain en France ou aux Etats-Unis. L’ennemi est le mal », a-t-elle ajouté.

Shani Louk, 22 ans, a également été kidnappée par des tueurs cruels du Hamas, qui a été vue vivante pour la dernière fois dans un clip horrible montrant des militants exhibant son corps nu avant de cracher dessus.

Sa grand-mère désespérée, Nicole Louk, a révélé qu’elle était prête à se rendre à Gaza pour sauver sa petite-fille bien-aimée des mains du Hamas.

S’adressant à la chaîne d’information française La Chaîne Info [LCI]la grand-mère dévastée a affirmé : « Shani est vivante, mais grièvement blessée à la tête ».

Il fait suite à des informations selon lesquelles la famille a obtenu des informations suggérant que Shani n’avait pas été tuée, malgré des images virales montrant son corps apparemment sans vie maltraité par des terroristes cruels du Hamas.

Pendant ce temps, un discours effrayant a été envoyé depuis le téléphone du petit ami disparu de Shani, Orión Hernández Radoux, 30 ans, alors qu’il craignait qu’il ait lui aussi été enlevé par des terroristes du Hamas.

Des messages déchirants rédigés en arabe ont été envoyés depuis le téléphone du père alors que sa famille tentait désespérément de découvrir ce qui lui était arrivé.

Des textes malades vus par The Sun disent « Je t’ai craché dessus » et « Putain de toi ».

Ils promettent également de « libérer la Palestine » et de la rendre « libre des sionistes ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est désormais engagé à « exterminer les monstres sanglants » qui ont déclenché l’enfer sur son pays.

« Le Hamas pensait que nous allions nous séparer – nous allons briser le Hamas », a-t-il déclaré en colère.

La mère de Maya, Keren Schem, a montré une photo de sa fille à la télévision ce matin après la diffusion de la vidéo de la prise d’otage. Crédit : Reuters