Le groupe militant palestinien Hamas, face à la fureur croissante des Les attaques terrestres et aériennes de l’armée israélienne, a publié lundi un court clip vidéo montrant trois des plus de 220 otages qu’il a capturés lors de son massacre sanglant du 7 octobre dans le sud d’Israël. Assise entre deux autres personnes, apparemment toutes parmi celles détenues dans la bande de Gaza par le Hamas, l’une des trois femmes adresse un message passionné directement au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le ridiculisant pour n’avoir pas empêché l’attaque du Hamas et pour n’avoir pas obtenu sa libération. des captifs.

Aucune autre personne n’est visible pendant le clip vidéo, et il n’est pas clair dans quelle mesure la seule femme qui parle a fait ses remarques, ni si les otages étaient sous la contrainte.

Une capture d’écran d’une vidéo publiée le 30 octobre 2023 par le groupe militant du Hamas montre trois femmes parmi les quelque 220 personnes retenues en otage par le Hamas dans la bande de Gaza. Extrait d’une vidéo diffusée par le Hamas



La femme qui parle est Daniel Aloni, qui a été kidnappée avec sa fille alors qu’ils rendaient visite à leur famille au kibboutz Nir Oz, qui était le scène d’une attaque brutale du Hamas le 7 octobre. Elle commence par s’adresser à Netanyahu en disant : « Vous avez promis de nous libérer tous. Au lieu de cela, nous supportons votre échec politique et militaire.

Aloni fait référence à “une erreur” que les dirigeants israéliens ont commise le 7 octobre, le jour où les militants du Hamas ont pris d’assaut le sud d’Israël, tuant quelque 1 400 personnes et en kidnappant plus de 200 autres selon les responsables israéliens, y compris des soldats et des civils, des nourrissons aux personnes âgées.

“Personne n’est venu. Personne ne veillait sur nous”, dit Aloni, sans préciser à quelle erreur elle fait référence.



Un Israélien libéré parle du temps en tant qu’otage du Hamas

Elle poursuit son message, vraisemblablement délivré à la demande des militants du Hamas qui la détiennent, pour demander si le gouvernement israélien, qui a considérablement a intensifié ses assauts aériens et ses opérations au sol à Gaza ces derniers jours, « vous voulez tous nous tuer ? Voulez-vous tous nous tuer avec une armée ?

“Libérez-nous maintenant”, crie-t-elle, faisant ensuite allusion à la suggestion du Hamas selon laquelle il pourrait libérer tous ses otages en échange de la libération des quelque 6 000 membres du Hamas qui seraient détenus dans les prisons israéliennes.

“Libérez leurs prisonniers. Libérez-nous tous. Retournons dans nos familles !” dit Aloni, devenant de plus en plus ému avant de crier devant la caméra : “Maintenant ! Maintenant !”

Dans un communiqué publié peu après la diffusion de la vidéo, le bureau de Netanyahu a condamné le clip, le qualifiant de « cruelle propagande psychologique » du Hamas et s’est engagé à « tout faire pour ramener chez elles toutes les personnes kidnappées et portées disparues ».

La déclaration comprenait une citation attribuée à Netanyahu, disant : “Je me tourne vers Elena Trupanov, Daniel Aloni et Ramon Kirsht qui ont été kidnappés par le Hamas qui commet des crimes de guerre. Je vous embrasse. Nos pensées vont à vous et aux autres personnes enlevées.”

“Nous faisons tout pour ramener chez elles toutes les personnes kidnappées et portées disparues”, a ajouté le Premier ministre dans le communiqué.



Des volontaires se mobilisent pour aider les familles d’otages israéliennes

Trupanova, qui apparaît à droite dans la vidéo, aurait également été enlevée à Nir Oz, tandis que la troisième femme, Kirsht, aurait été enlevée au kibboutz Nirim.

Le Hamas n’a jusqu’à présent libéré que quatre des otages qu’il avait capturés le 7 octobre, deux femmes israéliennes et deux ressortissants israélo-américains. Il a indiqué que tous les quatre avaient été libérés pour des raisons humanitaires.

Une femme âgée israélienne libérée la semaine dernière a déclaré le lendemain aux médias qu’après avoir été battue lors de l’enlèvement, elle avait été traitée avec douceur par ses ravisseurs pendant deux semaines retenue en otage dans le dédale de tunnels souterrains du Hamas à Gaza.

Le Hamas avait déjà publié quelques vidéos montrant des otages, mais le clip mis en ligne lundi était la première fois qu’un des captifs était vu ou entendu faire une déclaration.

Le Hamas, longtemps désigné comme organisation terroriste par les États-Unis, Israël et la plupart des pays européens, a affirmé – sans fournir aucune preuve – que plus de 50 des otages avaient été tués par les bombardements incessants d’Israël sur la bande de Gaza au cours des trois dernières semaines.

NOTE DE L’ÉDITEUR: Une référence précédente dans cet article selon laquelle Aloni avait parlé d’une “erreur” commise le 2 octobre a été corrigée pour refléter qu’elle faisait référence au 7 octobre, date de l’attaque terroriste du Hamas.

