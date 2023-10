Israël affirme qu’au moins 239 personnes ont été kidnappées lors des raids lancés le 7 octobre

Jérusalem:

Le Hamas a publié lundi une vidéo montrant trois des plus de 230 personnes, selon Israël, capturées par un groupe palestinien lors de raids massifs du 7 octobre qui ont déclenché une guerre totale à Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé les images angoissantes des trois femmes comme une « cruelle propagande psychologique » et s’est engagé à « tout faire pour ramener chez elles toutes les personnes kidnappées et portées disparues ».

Dans un communiqué, Netanyahu a nommé les otages Yelena Trupanov, Daniel Aloni et Rimon Kirsht, qui ont été qualifiés dans la vidéo de 76 secondes du Hamas de « détenus sionistes adressant un message à Netanyahu et à son gouvernement ».

Le Premier ministre israélien, qui a fait face à une pression intérieure croissante à cause de la crise des otages, a déclaré : « Je vous embrasse. Nos cœurs sont avec vous et avec toutes les autres personnes enlevées. »

La deuxième vidéo publiée par le Hamas depuis le 7 octobre, montrant prétendument des otages parlant depuis leur captivité à Gaza, intervient alors qu’Israël intensifie ses attaques aériennes et terrestres sur l’étroit territoire palestinien.

Plus tôt lundi, la famille de l’Allemand-Israélien Shani Louk a déclaré avoir été informée de son décès après avoir été arrêtée par des hommes armés lors d’un festival de musique au cours duquel au moins 260 personnes ont été tuées.

Les trois femmes dans la vidéo de lundi ont été vues assises sur des chaises en plastique contre un mur carrelé dans un endroit tenu secret.

L’un d’eux, s’exprimant en hébreu, exhorte Netanyahu à accepter un échange de prisonniers contre la libération de tous les captifs.

– “Un effort énorme” –

Elle fait des gestes de main agités et se met à crier, presque à crier à la fin de sa déclaration.

Les deux femmes assises à ses côtés restent silencieuses mais nerveuses.

Israël affirme que 239 personnes ont été capturées par les combattants du Hamas qui ont traversé la frontière le 7 octobre pour lancer des attaques surprises contre des communautés de kibboutz, des villes et des bases militaires qui ont tué 1 400 personnes.

La branche armée du Hamas a déclaré que “près de 50” d’entre eux avaient été tués dans les frappes israéliennes qui, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, ont également tué plus de 8 300 personnes à Gaza, dont plus de la moitié des femmes et des enfants.

Les responsables israéliens affirment que l’âge des otages varie de quelques mois à plus de 80 ans.

Les autorités pensent que des otages sont détenus dans un gigantesque réseau souterrain de tunnels construits par le Hamas.

Quatre femmes, dont deux citoyennes américaines, ont été libérées grâce à la médiation du Qatar et de l’Égypte.

Yocheved Lifshitz, une femme de 85 ans libérée la semaine dernière, a déclaré qu’elle avait été conduite à travers une « toile d’araignée » de tunnels après avoir été enlevée et emmenée à Gaza à l’arrière d’une moto.

Certaines photos et vidéos d’otages datant du jour des raids ont été partagées sur les réseaux sociaux, aidant ainsi Israël à les identifier.

Le Hamas a diffusé le 16 octobre une vidéo montrant l’otage israélo-française Mia Shem. Ces images ont été condamnées par les gouvernements israélien et français.

Netanyahu, dont le gouvernement a reconnu les échecs en matière de sécurité avant les attaques, a rencontré certaines familles d’otages samedi et le président Isaac Herzog en a rencontré d’autres lundi suite à des critiques selon lesquelles les proches avaient été ignorés.

Le gouvernement insiste désormais sur le fait que rapatrier les captifs est une priorité absolue.

“Il y a un énorme effort de renseignement et d’opérations que l’histoire n’a jamais vu auparavant, tout cela pour obtenir toutes les informations possibles”, a déclaré l’envoyé du gouvernement pour les otages, Gal Hirsch, aux familles lors d’une réunion ce week-end, selon les participants.

