Le Hamas publie un document de propagande niant les atrocités du 7 octobre

Le Hamas a publié un document de 16 pages document présentant une justification de ses actions du 7 octobre. Le document nie que le groupe terroriste ait commis des atrocités contre des civils et appelle à une enquête internationale sur les événements de la journée, qualifiant le Hamas de groupe de « libération nationale », luttant contre le « colonialisme ».

Sur ses couvertures avant et arrière, le document présente des photos de Gazaouis sur un char israélien, ainsi que des images de parapentistes rappelant les premières phases de l’assaut.

Le document, intitulé « Notre récit : Opération Al-Aqsa Flood », s’adresse aux « nations arabes et islamiques » et aux « peuples libres du monde entier ». Il est divisé en cinq parties : un récit du conflit israélo-arabe ; un récit du 7 octobre ; un appel à une « enquête internationale » sur ce qui s’est passé ; une présentation du groupe terroriste lui-même ; et un ensemble de demandes et d’appels à l’action.

La première section du document présente le conflit comme une bataille de 105 ans menée par les Palestiniens contre le « colonialisme ». Il fait référence à la Déclaration Balfour et au Mandat britannique, et raconte la formation d’Israël par des « gangs sionistes » alors que « les Palestiniens se voyaient refuser l’accès à l’espace ». [sic] le droit à l’autodétermination.

Le document porte des accusations contre Israël liées à la guerre des Six Jours, aux colonies de Cisjordanie et à la prétendue « judaïsation » de la mosquée al-Aqsa à Jérusalem ; il fait également référence aux problèmes des prisonniers palestiniens, au blocus de Gaza et au déni du droit au retour des Palestiniens, tout en affirmant que les États-Unis sont complices des actions d’Israël.

Extrait de la couverture du document de 16 pages du Hamas publié lundi, présentant une justification de ses actions du 7 octobre. (crédit : N/A)

Niant les atrocités commises le 7 octobre, accusant Israël d’être responsable de la mort de civils

Le récit du Hamas sur les attaques du 7 octobre allègue que « l’opération… visait les sites militaires israéliens… et cherchait à arrêter les soldats ennemis ». Il évite toute mention des raids sanglants contre les villes israéliennes et les kibboutzim.

Il évite également toute mention des quelque 240 personnes que le Hamas a prises en otage le 7 octobre, sous-entendant seulement leur captivité en affirmant que les opérations israéliennes à Gaza étaient responsables de leur mort.

Publicité

Le document se vante de « l’engagement religieux et moral » des terroristes du Hamas, affirmant que les « combattants des Brigades Al-Qassam… évitent[ed] préjudice aux civils, en particulier aux enfants, aux femmes et aux personnes âgées. Il ajoute que « s’il y avait eu des cas de ciblage de civils ; [sic] cela s’est produit accidentellement et au cours de cette confrontation », et « peut-être que certaines erreurs se sont produites lors de… la mise en œuvre en raison de l’effondrement rapide du système sécuritaire et militaire israélien ».

Le groupe terroriste affirme que les « témoignages d’Israéliens » montrent que le Hamas « n’a pas pris pour cible les civils », invoquant le « mensonge des 40 bébés décapités » – une affirmation « démystifiée » qui n’a en fait jamais été formulée par la presse ou les porte-parole israéliens – et un rapport du journal anti-israélien Mondoweiss qui fait état d’une « absence de toute preuve de viol massif ». Le groupe accuse les hélicoptères israéliens d’avoir tué « un grand nombre » des 364 civils massacrés lors du festival de musique de Nova, affirmant que le Hamas « n’en avait aucune connaissance préalable ».

De plus, dit le document, « il faut savoir que la conscription s’applique à tous les Israéliens de plus de 18 ans » et que « tous peuvent porter et utiliser des armes ». Le document qualifie Israël « d’armée avec un pays rattaché », insinuant que tous les Israéliens peuvent être considérés comme des cibles légitimes. Enfin, le document dénonce l’hypocrisie de ceux qui accepteraient les pertes civiles comme des dommages collatéraux à Gaza, tout en condamnant les actions du Hamas lors de ses massacres du 7 octobre.

Demande une enquête à La Haye

Le document appelle à une « enquête indépendante », insistant sur le fait qu’une telle enquête prouverait « la vérité de notre récit et… l’ampleur des mensonges et des informations trompeuses dans ce pays ». [sic] du côté israélien. » Cela nous amène au troisième chapitre du document, appelant à une enquête de la Cour pénale internationale pour examiner « le contexte plus large » de l’attaque du 7 octobre dans le cadre de la « lutte contre le colonialisme ».

La quatrième section du document, intitulée « Un rappel au monde qui est le Hamas », cherche à rebaptiser l’organisation, désignée comme groupe terroriste par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et l’UE, en une « organisation de libération nationale ». et le mouvement de résistance. Le document fait référence à plusieurs clauses de la charte actualisée du Hamas de 2017, alléguant que le conflit ne concerne pas les Juifs, mais plutôt le sionisme. La section condamne « ce à quoi les Juifs ont été exposés par l’Allemagne nazie », malgré les dénégations répétées de l’Holocauste par les responsables du Hamas et leur utilisation d’une rhétorique antisémite, et félicite les nations musulmanes pour avoir fourni aux Juifs un « refuge » pendant des siècles.

Le document indique que le Hamas tire sa légitimité du « droit des Palestiniens à l’autodéfense, à la libération et à l’autodétermination », affirmant que selon « toutes les normes, religions divines et lois internationales », ainsi que la Convention de Genève, les partis ont le droit de le droit de résister par tous les moyens nécessaires, y compris la résistance armée – en particulier, dit le groupe, face à « la guerre la plus longue et la plus brutale ». [sic] occupation coloniale », ainsi que « massacres » et « oppression ».

Enfin, le Hamas affirme que « l’occupation est une occupation, quelle que soit la façon dont elle se décrit ou se nomme » et appelle tous les pays du monde à soutenir la « résistance palestinienne » et à soutenir la « lutte de libération » des Palestiniens. Le groupe terroriste appelle ses alliés à « soutenir… la résistance palestinienne », à accuser Israël de crimes, à se mobiliser contre « l’agression israélienne » sur Gaza et à empêcher les gouvernements de fournir davantage d’aide ou d’armes à Israël.

Le personnel du Jerusalem Post a contribué à ce rapport.