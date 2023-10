Le Hamas publie la première vidéo d’un otage détenu à Gaza

Dans la vidéo diffusée par le Hamas, Miya Shem, 21 ans, affirme qu’elle reçoit des soins médicaux et demande à rentrer chez elle le plus rapidement possible. On ne sait pas si elle a été forcée de faire cette déclaration ou quand la vidéo a été tournée. Pendant ce temps, il y a une vague d’activités diplomatiques en Israël, comme le disent trois sources à NBC News, le président Biden envisage fortement de s’y rendre dans les prochains jours. Lester Holt est en Israël avec les dernières nouvelles.16 octobre 2023