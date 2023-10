Le Hamas publie la première vidéo d’otages alors qu’un haut responsable affirme avoir « ce dont il a besoin » pour libérer tous les prisonniers palestiniens

Le Hamas a publié une vidéo montrant apparemment un otage israélien blessé, alors qu’un haut dirigeant du Hamas a déclaré que le groupe militant « a ce dont il a besoin » pour libérer tous les Palestiniens dans les prisons israéliennes.

Lundi soir, la branche militaire du Hamas, les brigades Izz ad-Din al-Qassam, ont diffusé pour la première fois des images d’une otage, qui s’identifie comme étant Mia Schem, 21 ans, de Shoham, dans le centre d’Israël.

Dans la vidéo de 78 secondes, le bras blessé de Schem est montré soigné par un travailleur médical non identifié. Elle dit qu’elle est à Gaza, qu’elle reçoit des médicaments et qu’elle veut rentrer chez elle. On ne sait pas quand le film a été filmé et si elle a été contrainte pendant le tournage. Analyse du New York Times suggère certaines parties ont été filmées il y a six jours.

Schem, qui aurait la nationalité française, a été enlevé le 7 octobre lors du festival Supernova, où des centaines de personnes ont été tuées. Sa famille, qui fait partie d’un groupe de familles françaises qui ont publiquement appelé la semaine dernière le président Emmanuel Macron à l’aider à libérer leurs proches disparus, a confirmé son identité à Reuters.

Mardi tôt, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont confirmé que Schem avait été enlevée et qu’elle avait été en contact « continu » avec sa famille. L’armée israélienne a déclaré qu’elle « déployait tous les renseignements et mesures opérationnelles pour le retour de tous les otages » et a critiqué le Hamas pour avoir cherché à « se présenter comme humain ».

La famille de Schem a déclaré aux médias israéliens de leur joie de voir la vidéo d’elle, avec la tante de Schem, nommée Galit, la qualifiant de « étape très significative ». « Elle a l’air blessée et effrayée – mais au moins elle est en vie », aurait-elle déclaré.

Plus tôt, Khaled Meshaal, un ancien chef du Hamas qui dirige désormais son bureau de la diaspora à Doha, s’est entretenu avec la chaîne AlAraby TV et a déclaré qu’il ne ménagerait aucun effort pour utiliser ses captifs comme levier pour libérer 6 000 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

L’organisation militante a déclaré qu’un total de 250 personnes étaient retenues en otage à Gaza et qu’elles seraient libérées « lorsque les conditions seront réunies ».

« Ce sera pire que le Hamas » : l’ordre d’évacuer la crainte de frappes vers le nord d’Israël En savoir plus

L’armée israélienne a déclaré que le Hamas détenait 199 otages à Gaza et que toutes les familles avaient été informées de leur identité.

Des hommes armés du Hamas ont pris de nombreux otages après avoir saccagé les communautés et les bases militaires du sud d’Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 300 personnes. L’armée israélienne affirme que le groupe détient 199 otages à Gaza.

Dans une déclaration télévisée lundi soir, Abou Ubaida, porte-parole des brigades Izz ad-Din al-Qassam, a déclaré qu’elles détenaient 200 personnes en captivité et qu’environ 50 autres étaient détenues par d’autres « factions de la résistance et ailleurs ». ». Il a affirmé qu’au moins 22 otages avaient été tués lors des frappes aériennes israéliennes sur Gaza. Les brigades Izz ad-Din al-Qassam ont déclaré que les non-Israéliens enlevés étaient des « invités » qui seraient libérés « lorsque les circonstances le permettront ».

Un porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré : « Nous déployons de vaillants efforts pour essayer de comprendre où se trouvent les otages à Gaza, et nous disposons de telles informations.

« Nous ne mènerons pas d’attaque qui mettrait notre peuple en danger. »

Les otages seraient pour la plupart des civils, allant de bébés à des octogénaires. Beaucoup ont la double nationalité. Le Royaume-Uni a déclaré que 10 de ses ressortissants étaient portés disparus, même si certains d’entre eux pourraient être morts. On estime qu’une vingtaine de citoyens américains sont retenus en otages à Gaza.

La présence d’otages dans la bande de Gaza a compliqué les projets israéliens d’invasion terrestre de cet étroit territoire côtier qui abrite 2,3 millions de personnes.

Le Hamas a prévenu qu’il tuerait des otages en réponse aux frappes israéliennes inopinées contre des cibles civiles.

Vendredi, il a été rapporté que les troupes israéliennes avaient récupéré un nombre indéterminé de corps d’otages lors de « raids localisés ».

Le Forum des otages et des familles disparues soutient les parents et amis, fait connaître le sort des otages et exige que des mesures soient prises. Une centaine de bénévoles, parmi lesquels d’anciens diplomates, experts en communication et anciens militaires, mettent en commun leur expertise.

L’opinion publique israélienne s’est déjà ralliée aux otages par le passé, mais jamais à une telle échelle. La famille de Gilad Shalit, un jeune soldat retenu en otage à Gaza depuis cinq ans, campait devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem.

Noam Shalit, le père du soldat décédé l’année dernière, a fait pression sans relâche sur les politiciens pour obtenir la libération de son fils, entamant des grèves de la faim, en visitant les studios de télévision, en organisant des marches et des manifestations et en distribuant des centaines de milliers d’autocollants pour pare-chocs de voitures.

Les militants en faveur des otages ont publié des photos et des biographies des captifs sur les réseaux sociaux et exigent des réunions régulières avec les responsables gouvernementaux et militaires.

Le forum a demandé au Comité international de la Croix-Rouge de négocier l’accès humanitaire aux otages.

Le groupe a rencontré Gal Hirsch, un général de l’armée israélienne chargé de la question des otages par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Certains proches ont affirmé que des informations leur avaient été cachées.

Parmi les personnes soupçonnées d’être détenues à Gaza figurent Vivian Silver, 74 ans, une militante pacifiste bien connue, cofondatrice de Women Wage Peace et ancienne membre du conseil d’administration de l’organisation de défense des droits humains B’Tselem, qui vivait à Beeri, un kibboutz près de la frontière de Gaza.

00:02:09 « Je ne peux pas arrêter de trembler » : une étudiante décrit l’évacuation de sa maison à Gaza – vidéo

Un autre est Oded Lifshitz, 83 ans, un journaliste chevronné qui a travaillé pendant des décennies pour la paix et la reconnaissance des droits des Palestiniens. Il a été emmené avec sa femme, Yocheved, 85 ans, depuis leur domicile du kibboutz Nir Oz.

Noam Alon, dont la petite amie, Inbar Haiman, a disparu lors du festival de musique Supernova le 7 octobre, a déclaré que les dirigeants politiques et militaires israéliens « doivent faire tout ce qu’ils peuvent pour libérer les otages, vivants et sains et saufs » avant toute invasion terrestre de Gaza.

Haiman, 27 ans, avait été vu en train d’être emmené à moto. Le Hamas a ensuite publié une vidéo la montrant détenue par quatre hommes du Hamas, a déclaré Alon.

« Inbar est très intelligent et sensible. Je suis sûr qu’elle saura que tout le monde fait tout ce qu’il peut pour la faire sortir. Elle doit rester forte et positive, et savoir que cela prendra fin et qu’elle sera de nouveau avec nous.

Le souvenir de la captivité de Gilad Shalit était très vif pour les Israéliens, a-t-il déclaré. « Nous ne savons pas si elle est détenue seule ou avec d’autres personnes, ni si elle peut même voir la lumière du soleil. Mais nous essayons d’être optimistes et de faire tout notre possible pour la ramener à la maison.

Les amis de Haiman, une étudiante en graphisme et en arts à Haïfa dont le nom en street art est Pink, ont créé des peintures murales et des graffitis pour faire connaître son sort. «Bientôt, tout le monde connaîtra Inbar», a déclaré Alon.

A Jérusalem, le cardinal Pierbattista Pizzaballa, représentant du pape François en Terre Sainte, s’est déclaré prêt à s’échanger contre des enfants israéliens pris en otage par le Hamas.

« Je suis prêt à un échange, n’importe quoi, si cela peut conduire à la liberté, pour ramener les enfants à la maison. Aucun problème. Il y a une volonté totale de ma part », a déclaré Pizzaballa, le patriarche de Jérusalem.