Le Hamas provoque l’effondrement d’un bâtiment – ​​21 soldats de Tsahal tués et plusieurs blessés

L’armée israélienne a annoncé mardi la mort de 21 réservistes combattant dans la bande de Gaza.

Les forces du Hamas ont tiré une grenade propulsée par roquette sur plusieurs structures adjacentes, ainsi que des mines terrestres que les forces de Tsahal avaient récupérées et introduites dans les bâtiments, ce qui a provoqué un effondrement total qui a tué 19 soldats et en a blessé plusieurs autres lundi.

L’incident s’est produit vers 16 heures à al-Muasi, dans le centre de Gaza.

En outre, une autre grenade propulsée par roquette a été tirée sur un char des FDI, tuant deux soldats des FDI et en blessant deux autres.

Les détails de l’explosion massive font l’objet d’une enquête

Il n’était pas clair si les soldats avaient violé les procédures en introduisant avec eux les mines terrestres dans les structures, ni dans quelle mesure l’effondrement du bâtiment était dû au RPG ou aux explosions de mines terrestres secondaires.

Palestiniens sur le site d’une frappe aérienne israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 17 décembre 2023. (crédit : ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

Les forces de Tsahal qui ont été blessées étaient pour la plupart des réservistes chargés de nettoyer certaines zones d’objets dangereux, comme les mines.

Les opérations de secours se sont poursuivies pendant des heures, le commandant de brigade étant présent sur place dès le début de l’incident.

On ne sait pas exactement ce qui est arrivé aux attaquants du Hamas.

Noms des soldats tués

L’armée israélienne a publié les noms de 10 des 21 soldats tués.

Major-général. (res.) Matan Lazar, 32 ans, de Haïfa, soldat du bataillon 6261 de Tsahal, brigade 261.

Major-général. (res.) Hadar Kapeluk, 23 ans, du Moshav Mevo Beitar, et était commandant de classe dans le bataillon 8208 de Tsahal, 261e brigade.

Sgt.-Maj. (res.) Sergey Gontmaher, 37 ans, de Ramat Gan, qui était soldat dans le bataillon 8208 de Tsahal, 261e brigade.

Le major (de réserve) Elkana Yehuda Sfez, 25 ans, de Kiryat Arba, était un soldat du bataillon 8208, 261e brigade.

Saint-Sgt. (res.) Yoval Lopez, 27 ans, de la colonie Alon Shvut en Cisjordanie, soldat du bataillon 9206, 205e brigade.

Major (de réserve) Yoav Levi, 29 ans, de la ville de Yehud-Monoson, dans le centre d’Israël, qui était soldat du bataillon 8208, 261e brigade.

Major (de réserve) Nicholas Berger, 22 ans, de Jérusalem, qui était soldat dans le bataillon 8208, 261e brigade.

Major (de réserve) Cydrick Garin, 23 ans, de Tel Aviv-Yafo, qui était soldat dans le bataillon 8208, 261e brigade.

Saint-Sgt. (res.) Rafael Elias Mosheyoff, 33 ans, de la ville de Pardes Hanna-Karkur près de Haïfa, était un soldat du bataillon 6261, 261e brigade.

Saint-Sgt. (res.) Barak Haim Ben Valid, 33 ans, de Rishon Lezion, commandant de classe du bataillon 6261, brigade 261.

Les noms d’autres soldats morts devraient être annoncés une fois que Tsahal aura été en mesure de vérifier pleinement leur identité et de contacter leurs familles concernées.

Commentaires des responsables israéliens

Le président israélien Isaac Herzog a écrit que “derrière chaque nom dont le monde s’est effondré – une famille que nous prenons à cœur avec tristesse et douleur, et en même temps avec fierté – pour l’héroïsme de la génération”.

Le ministre de la Défense Gallant a déclaré : « En ce matin difficile et douloureux, le message de l’ennemi atteint de nombreux foyers en Israël ; nos cœurs sont avec les chères familles dans les moments les plus difficiles. Il s’agit d’une guerre qui déterminera l’avenir d’Israël pour les décennies à venir. – la chute des combattants est une condition nécessaire pour atteindre les objectifs de la guerre.

“J’adresse mes condoléances du fond du cœur aux familles des victimes de la campagne et mes meilleurs vœux de prompt rétablissement aux blessés.”

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a qualifié l’incident de “nouvelle déchirante. Condoléances du fond du cœur aux familles des héros, la nation d’Israël tout entière vous embrasse avec un cœur brisé et douloureux. Notre engagement est de garantir que la chute de notre les soldats ne seront pas vains. »

Le chef de Yesh Atid, Yair Lapid, a déclaré qu’il “envoie un câlin aux familles des soldats. La nation d’Israël tout entière est avec vous dans vos moments difficiles. Que leur mémoire soit une bénédiction”.

Le ministre de l’Agriculture et membre du cabinet de sécurité, Avi Dichter, a déclaré : « La plupart des soldats étaient des réservistes, qui ont laissé des familles entières sans père et un pays tout entier sous le choc et dans la douleur. »