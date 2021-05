Yahya Sinwar, le chef de l’aile politique du Hamas, a déclaré qu’il y aurait une «Transparent et impartial» distribution d’aide pour aider les Gazaouis à se remettre de près de deux semaines de violence transfrontalière.

Lors d’une conférence de presse à Gaza, Sinwar a déclaré qu’il se féliciterait de tout «International ou arabe» effort pour aider à la reconstruction à la suite des frappes israéliennes, qui ont nivelé des bâtiments et des infrastructures dans l’enclave contrôlée par le Hamas.

«J’affirme notre engagement à ne pas prendre un seul centime destiné à la reconstruction et aux efforts humanitaires», il a dit. « Nous n’avons jamais pris un centime dans le passé. »

Ces remarques ont été faites après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé une nouvelle aide économique de 110 millions de dollars aux Palestiniens, dont 5,5 millions de dollars d’aide à Gaza. Au total, l’administration Biden prévoit d’envoyer 360 millions de dollars en « Soutien urgent » au peuple palestinien, a déclaré Blinken lors d’une visite à Ramallah, le siège de l’Autorité palestinienne, mardi. Il a ajouté que Washington «Travailler avec nos partenaires pour faire en sorte que le Hamas ne bénéficie pas de l’aide à la reconstruction», mais n’a pas donné plus de détails sur le sujet.

Israël a accusé le groupe de détourner l’aide internationale pour l’utiliser à des fins militaires. L’Etat juif a imposé un blocus sur Gaza depuis 2007, et aurait insisté pour que toute aide destinée au territoire palestinien passe par une zone sous contrôle international. « mécanisme » afin d’atteindre directement les résidents.

Mercredi, Sinwar a prononcé son premier discours public depuis que le récent conflit entre le Hamas et Israël s’est terminé par un cessez-le-feu.

« Le plus grand cadeau qu’Israël puisse me faire est de m’assassiner », a-t-il déclaré lors de son discours, insistant sur le fait qu’il préférerait «Mourir en martyr d’un F-16 que de mourir d’un coronavirus ou [another] maladie. » Il a également posé de manière controversée avec un petit enfant armé de ce qui semblait être un fusil d’assaut.

Les responsables à Gaza affirment qu’au moins 243 personnes, dont plus de 100 femmes et enfants, ont été tuées au cours du dernier conflit. Des roquettes et autres projectiles tirés de Gaza ont tué douze Israéliens, dont un enfant, un adolescent arabo-israélien et un soldat israélien. De nombreux bâtiments dans plusieurs villes israéliennes ont également été endommagés par des roquettes. Le cessez-le-feu est maintenant en vigueur depuis une semaine, mais les tensions restent vives.

