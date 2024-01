Le Hamas poursuit la terreur psychologique et publie une nouvelle vidéo de prise d’otages avec 3 jeunes Israéliennes

Capture d’écran d’une vidéo du Hamas de trois otages israéliens : (de gauche à droite) Karina Ariav, Daniella Gilboa et Doron Steinbrecher.

Le Hamas a publié vendredi une nouvelle vidéo de propagande mettant en vedette les trois jeunes otages israéliennes Daniela Gilboa (19 ans), Karina Ariev (19 ans) et Doron Steinbrecher (31 ans).

Gilboa et Ariev ont tous deux été kidnappés le 7 octobre alors qu’ils servaient à la base militaire israélienne de Nahal Oz, près de la frontière avec Gaza. Steinbrecher a été prise en otage chez elle, dans la communauté rurale de Kfar Aza.

On pense que le Hamas détient toujours quelque 132 otages israéliens et internationaux, probablement dans des lieux souterrains dispersés dans toute la bande de Gaza. Les otages dans la dernière vidéo mentionnent avoir été retenus en captivité pendant 107 jours, indiquant que le clip a été tourné dimanche dernier.

Le Hamas a été critiqué pour avoir utilisé cyniquement des clips vidéo d’otages dans le cadre de sa guerre psychologique contre les familles des otages israéliens. L’intention générale du groupe terroriste est d’encourager la division interne au sein de la société israélienne, ce qui fait pression sur le gouvernement israélien pour qu’il mette fin à ses opérations antiterroristes dans la bande de Gaza.

La mère d’Ariev se souvient avoir parlé à sa fille par téléphone lors de l’invasion brutale du sud d’Israël par le Hamas le 7 octobre.

“Elle a crié et a dit qu’elle nous aimait beaucoup”, a déclaré la mère. “Elle nous a dit de continuer notre vie.”

Plus tôt en janvier, Ariev et Gilboa étaient dans une courte vidéo publiée montrant leur état de maltraitance.









Chaque nouvelle vidéo de propagande diffusée par le Hamas s’accompagne d’inquiétudes croissantes quant à la sécurité et à la santé des otages israéliens restants.

Début janvier, le Hamas a publié une vidéo mettant en vedette les otages Noa Argamani, Yossi Sharabi et Itay Svirsky. Le Hamas a affirmé dans la vidéo de propagande que les frappes aériennes israéliennes avaient causé la mort de Sharabi et Svirsky.

Le porte-parole de Tsahal, le brigadier-général. Daniel Hagari a condamné l’utilisation cynique par le Hamas d’otages civils israéliens et a rejeté les allégations selon lesquelles les otages auraient été tués par les frappes de l’armée de l’air israélienne.

« Itay n’a pas été abattu par nos forces – c’est un mensonge du Hamas. Le bâtiment où ils étaient détenus n’était pas une cible et n’a pas été attaqué par nos forces. Nous ne connaissions pas leur emplacement en temps réel, nous n’attaquons pas dans un endroit où nous savons qu’il peut y avoir des otages”, a déclaré Hagari. déclaré.

« Rétrospectivement, nous savons que nous avons attaqué des cibles proches de l’endroit où elles étaient détenues », a ajouté le haut responsable de Tsahal.

Quelques jours plus tard, le kibboutz Be’eri, où vivaient Sharabi et Svirsky, annonçait publiquement que tous deux avaient été assassinés par le Hamas pendant leur captivité.

« Leurs corps sont entre les mains du Hamas, nous exigeons leur retour avec le reste de nos personnes enlevées. Nos pensées accompagnent les familles dans leur immense douleur. Puissent-ils reposer en paix », peut-on lire dans le communiqué.

De plus en plus d’informations non vérifiées font état de progrès dans les pourparlers indirects sur la prise d’otages entre Israël et le Hamas, facilités par le Qatar, l’Égypte et les États-Unis.

Cependant, un responsable israélien a récemment rejeté toute information faisant état d’un accord d’otages ou d’un cessez-le-feu, la qualifiant de prématurée et incorrecte.

« Les informations faisant état d’un accord de principe sur un cessez-le-feu ne sont pas exactes. Il y a de très grandes divergences et il n’y a aucun progrès dans les négociations », a déclaré le responsable israélien. ditajoutant que le Hamas augmente régulièrement ses exigences.

“C’est très compliqué. Le Hamas durcit constamment sa position.»