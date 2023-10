Le Hamas pourrait avoir des otages russes – Israël

Les militants palestiniens ont fait un nombre « élevé » de prisonniers, selon l’envoyé du pays à Moscou

Des ressortissants russes pourraient avoir été parmi les personnes capturées par le groupe militant palestinien Hamas, a affirmé l’ambassadeur israélien en Russie, Alexandre Ben Zvi.

Le diplomate a fait ces remarques dimanche à l’agence de presse TASS, expliquant que les militants avaient pris une décision « grand » nombre d’otages lors de l’incursion de Gaza vers le sud d’Israël.

« Le nombre d’otages est élevé. Mais nous n’avons pas encore de données exactes. Beaucoup évoquent un chiffre d’environ 100. Désormais, tout le monde évalue la situation.» dit l’envoyé. Un certain nombre de ressortissants russes pourraient avoir fini en captivité palestinienne, a suggéré Ben Zvi, ajoutant qu’il n’existait pas encore de données concrètes sur la question.

Au moins 350 Israéliens ont été tués lors du raid, a indiqué l’ambassadeur, tandis que quelque 1 800 autres ont été blessés. Les chiffres devraient encore augmenter. Le décompte non officiel fourni par ZAKA, un groupe de bénévoles qui s’occupe des restes humains après les attaques terroristes en Israël, était nettement plus important, avec plus de 600 Israéliens confirmés tués dans l’escalade en cours.

Interrogé sur l’opération terrestre imminente d’Israël contre le Hamas et sur une potentielle incursion à Gaza, Ben Zvi a révélé qu’aucune décision finale n’avait encore été prise et que les consultations gouvernementales étaient toujours en cours.

« La décision sera prise dans quelques jours. Mais nous sommes en guerre, Premier ministre [Benjamin Netanyahu] l’a dit très clairement hier. Mais la décision concernant une telle opération ne se prend pas d’un coup. » » a déclaré Ben Zvi.

La dernière escalade entre Israël et le Hamas a commencé tôt samedi, lorsque le groupe militant a lancé une attaque surprise dans le sud du pays. Les militants ont franchi la frontière à plusieurs endroits, envahissant les installations militaires israéliennes et prenant le contrôle de plusieurs colonies. Dans des images troublantes partagées en ligne, les militants ont été vus en train de tuer et de faire prisonniers des militaires et des civils israéliens, puis de ramener des otages à Gaza.

Israël a riposté par de multiples frappes aériennes sur l’enclave palestinienne tout en redéployant des troupes supplémentaires dans le sud du pays. L’armée du pays affirme avoir tué plus de 400 combattants du Hamas au cours des 30 dernières heures. Les frappes de représailles ont fait plus de 300 morts parmi les civils et quelque 2 200 blessés à Gaza, selon les autorités sanitaires locales.

Israël a également annoncé un appel à des réservistes pour renforcer les rangs de l’armée. Le pays est officiellement entré en guerre dimanche, lorsque le gouvernement a invoqué l’article 40 de la Loi fondamentale du pays.