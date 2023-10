Le Hamas n’est pas différent de l’EI : massacrer des enfants lors d’un festival de musique et kidnapper des tout-petits est du terrorisme, purement et simplement

ENLEVER des enfants en bas âge et des vieilles dames sans défense, massacrer des familles dans leurs maisons et des enfants lors d’un festival de musique ou faire pleuvoir des milliers de roquettes sur des civils n’est pas de la légitime défense, comme le prétendent le Hamas et ses partisans.

Il s’agit là d’un terrorisme brutal, clair et simple.

Le Hamas est aussi mauvais que le redoutable État islamique, écrit Ian Austin Crédit : Entreprise

Le Hamas est un groupe terroriste soutenu par l’Iran Crédit : AP

Ce n’est pas différent d’ISIS.

Comme d’habitude, les escadrons de la mort sont organisés et financés par la dictature iranienne.

Israël est l’un de nos plus proches alliés et nous devons faire tout notre possible pour le soutenir dans ce combat.

Ne vous y trompez pas : ce qui commence en Israël reste rarement en Israël, et nous voyons déjà d’ignobles incidents antisémites se répandre dans les rues britanniques.

Et même si nous n’avons peut-être pas déclaré la guerre à l’Iran et à ses groupes terroristes, ils ont certainement déclaré la guerre à l’Occident.

Nous avons besoin des sanctions les plus sévères et d’interdire immédiatement les cerveaux terroristes des Gardiens de la révolution afin de couper les fonds destinés au terrorisme, d’assurer la sécurité d’Israël et de ramener le calme au Moyen-Orient.

Lors de son attaque contre Israël, le Hamas a tué des jeunes lors d’un festival de musique Crédit : TikTok