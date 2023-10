Un responsable du Hamas a déclaré que le groupe qui dirige Gaza ne pourrait pas libérer les prisonniers israéliens qu’il détient jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu soit conclu dans le conflit en cours, selon le journal russe Kommersant.

Le journal a cité un responsable appelé Abu Hamid qui a déclaré vendredi que le groupe avait besoin de temps pour localiser tous ceux qui avaient été emmenés à Gaza par diverses factions palestiniennes lors d’une attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a déclenché la guerre.

Abou Hamid, membre d’une délégation du Hamas arrivée jeudi à Moscou, a déclaré que le Hamas avait annoncé son intention de libérer « les prisonniers civils » depuis les premiers jours de la guerre.

« Des centaines de citoyens et des dizaines de combattants de diverses factions palestiniennes sont entrés dans les territoires occupés en 1948 et… ils ont capturé des dizaines de personnes – pour la plupart des civils », a-t-il déclaré.

“Nous avons besoin de temps pour les retrouver dans la bande de Gaza et ensuite les relâcher”, a ajouté le responsable.

Abu Hamid a également déclaré que les raids aériens israéliens sur Gaza ont tué 50 des captifs.

Depuis Moscou, la journaliste Ioulia Shapovalova a déclaré que la visite de la délégation du Hamas était largement considérée comme une tentative de la Russie de déclarer qu’elle n’était pas en marge du conflit.

Moscou veut montrer «qu’elle reste un acteur régional important, en rencontrant les représentants du Hamas et en essayant de servir de médiateur dans le conflit», a-t-elle déclaré.

Elle a également déclaré qu’il y avait de l’espoir qu’une réunion qui a eu lieu entre des responsables russes, iraniens et du Hamas conduise à la libération des trois captifs détenteurs de passeports russes et détenus par le Hamas.

Shapovalova a ajouté que le Hamas n’a fait aucun commentaire sur la possibilité de libérer les captifs en question.

Quatre captifs libérés

Plus de 200 prisonniers sont détenus par le Hamas dans la bande de Gaza après avoir été capturés lors de l’attaque du groupe palestinien du 7 octobre, selon Israël.

Le Hamas a libéré lundi deux femmes civiles israéliennes âgées de l’enclave assiégée après la libération vendredi de deux captifs ayant la double nationalité américano-israélienne.

Les efforts de médiation entre les deux parties au sujet des captifs sont menés par l’Égypte et le Qatar.

Plus de 7 000 Palestiniens, dont au moins 2 913 enfants, ont été tués dans les attaques israéliennes visant Gaza depuis le 7 octobre.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées lors de l’attaque du Hamas contre Israël, qui a débuté le 7 octobre et se serait terminée un jour plus tard.

Israël a coupé l’accès de Gaza aux fournitures essentielles, notamment au carburant, alors qu’il mène une campagne de bombardements qui a détruit des quartiers entiers et amené les conditions humanitaires à un point de rupture.