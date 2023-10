« Le Hamas ne les abandonnera pas » : un journaliste de CNN s’étouffe lors d’un reportage en direct sur une horrible situation d’otages

Alors que le monde est horrifié suite aux attaques du Hamas attaque sans précédent contre Israëll’émotion brute qui émerge lorsque les vidéos révèlent les horribles enlèvements et les actes meurtriers du groupe terroriste est presque palpable.

Les journalistes couvrant la catastrophe, qui a fait au moins 1 100 morts et plus de 100 otages, continuent de raconter ces histoires, l’ampleur et la portée de l’assaut devenant plus claires.

Le correspondant de CNN, Nic Robertson, aurait été très ému impacté à cause de sa couverture médiatique du week-end, il s’est étouffé en décrivant la situation actuelle des otages.

Le moment est venu lorsque Robertson a déclaré à Abby Phillip, présentatrice de CNN, que le nombre de captifs détenus par le Hamas n’était pas définitif et pourrait être gonflé.

« Nous ne savons pas s’ils fabriquent ce chiffre », a-t-il déclaré. « On considère que ce nombre est assez important. Le Hamas veut que tout le monde le croie, car plus il a d’otages, plus il a d’influence sur le gouvernement israélien.

Puis, lorsque Robertson a commencé à expliquer une conversation qu’il avait eue sur les enlèvements avec un major des forces de défense israéliennes, il a fait une pause et a semblé s’étouffer.

« Je lui ai demandé comment allez-vous récupérer ces otages », a déclaré Robertson, avant de s’arrêter et de paraître lutter émotionnellement.

Des images de Robertson attendant de se ressaisir – et s’excusant à un moment donné – ont été partagées par de nombreux médias, notamment Médiite. Regardez-le se dérouler :

Nic Robertson de CNN s’étouffe en discutant des perspectives de sauvetage des otages pris par le Hamas. @Mediaite #Israël #FID pic.twitter.com/1F1AUg6od8 -Artane (@Artane_33) 8 octobre 2023

Phillip s’est préparé à clôturer le segment dans le silence, mais Roberson est intervenu et aurait pu se ressaisir et conclure ses commentaires sur la question, exprimant que le responsable militaire israélien lui a dit que des efforts étaient en cours pour tenter de sauver les personnes retenues en captivité.

« Il m’a dit qu’ils allaient faire tout ce qui était en leur pouvoir pour les récupérer », a déclaré Robertson. « Personne ne serait laissé pour compte, mais je pense avoir compris chez lui l’extrême difficulté qui est présentée ici, car le Hamas ne les abandonnera pas. »

Il a déclaré que les otages sont « dispersés » et détenus dans des endroits à travers Gaza, y compris des tunnels et des bunkers, créant une « tâche presque impossible ».

Regardez sa conversation avec le responsable militaire :

Nous ferons « tout » pour obtenir le #otages de retour, « nous ne laisserons personne derrière nous » #Israélien Le porte-parole militaire, le major Spielman, s’engage pic.twitter.com/Zrz3sMbcGg –Nic Robertson (@NicRobertsonCNN) 8 octobre 2023

La réaction apparemment émotionnelle de Robertson illustre l’impact massif de l’événement, alors que les journalistes et d’autres sont confrontés au bilan humain tragique alors qu’ils couvrent l’attaque terroriste choquante et meurtrière.

Des dizaines d’Israéliens sont on croit être retenu en otage, le Hamas affirmant désormais avoir plus de 100 personnes en captivité. Des citoyens américains feraient également partie des personnes appréhendées.

