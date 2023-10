Nouvelles

WASHINGTON – Le groupe terroriste Hamas empêche des centaines d’Américains bloqués à l’intérieur de la bande de Gaza de quitter le territoire, a déclaré lundi un haut responsable de la défense.

La situation est une sombre tournure du discours pro-palestinien selon lequel Israël gère Gaza comme une « prison à ciel ouvert » – bien qu’il ne contrôle plus la zone depuis 2005.

Alors qu’Israël prépare ses forces à intensifier son invasion terrestre après le massacre de plus de 1 400 personnes – dont au moins 33 Américains – par le Hamas le 7 octobre, les responsables américains font des heures supplémentaires pour obtenir la libération des Américains qui souhaitent partir avant que les hostilités ne s’intensifient. .

« Des efforts intensifs ont été déployés sous la direction du Département d’État pour travailler avec toutes les parties prenantes concernées, notamment Israël, l’Égypte, les Nations Unies et le Hamas, qui doivent permettre la circulation en toute sécurité de ces civils à travers Gaza et par le terminal de Rafah. [into Egypt,]”, a déclaré le responsable.

Lundi matin, le secrétaire d’État Antony Blinken a discuté de la situation avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a déclaré le porte-parole du département d’État Matthew Miller.

Le secrétaire d’État a également participé à plusieurs discussions avec Doha ce week-end, a ajouté Miller.

Le Qatar est un intermédiaire clé dans les négociations entre les États-Unis et le Hamas, ayant accueilli la direction politique du groupe jihadiste pendant plus d’une décennie.

« Notre travail pour assurer la sécurité des citoyens américains à Gaza continue d’être notre plus haute priorité », a déclaré Miller aux journalistes lundi. « Nous continuerons à travailler aux plus hauts niveaux pour obtenir la libération de tous les otages détenus par le Hamas et le libre passage des citoyens américains à Gaza qui souhaitent partir. »

On ne sait pas exactement combien d’Américains pourraient figurer parmi les quelque 200 otages détenus par le Hamas. Deux citoyens américains ont été libérés le 20 octobre après que les États-Unis ont demandé l’aide du Qatar dans les négociations.

« Le Hamas n’a pas encore accepté de libérer quiconque autre que [those who have been released to date,]”, a déclaré Miller. « En ce qui concerne les citoyens américains qui veulent quitter Gaza, ils continuent de ne pas opérer de leur côté de la porte de Rafah. »

Le responsable du Pentagone a déclaré que les États-Unis disposaient de forces militaires dans la région prêtes à soutenir « les efforts de récupération des otages à Gaza, ainsi qu’à travailler avec toutes les parties prenantes concernées pour l’évacuation en toute sécurité des citoyens américains et d’autres personnes présentant un intérêt pour les États-Unis depuis Gaza ».

Jusqu’à présent, aucun effort ne leur a été demandé à cet effet, a ajouté la personne.

“En ce qui concerne les départs assistés par l’armée, je n’ai rien à vous dire aujourd’hui, si ce n’est de dire que nous sommes le ministère de la Défense et que nous sommes prêts à faire face à toutes les éventualités”, a déclaré le responsable.

Alors que le responsable de la défense a déclaré qu’il y avait « des centaines » de citoyens américains à Gaza souhaitant partir, un porte-parole du Département d’État a déclaré au Post que l’agence ne pouvait pas donner de chiffre précis.

“Nous sommes en communication avec des citoyens américains demandant de l’aide pour quitter Gaza”, a déclaré le porte-parole. “En raison de considérations de sûreté et de sécurité, et du fait qu’il s’agit d’une situation fluide et évoluant rapidement, nous ne sommes pas en mesure de fournir un chiffre.”

Le Département d’État a affrété plusieurs vols au départ d’Israël pour les Américains bloqués dans l’État juif sans vol de retour après que les principales compagnies aériennes ont cessé leurs opérations dans le pays au début du conflit.

Le dernier vol affrété par les États-Unis décollera mardi, a déclaré Miller, après que cinq passagers seulement aient pris un vol récent.