Le Hamas menace de tuer des otages si les frappes aériennes se poursuivent

Les captifs seront exécutés en direct à la télévision après chaque frappe aérienne israélienne sans avertissement, a déclaré le groupe

Le Hamas exécutera un otage israélien et diffusera le meurtre en ligne chaque fois qu’une frappe sans sommation des Forces de défense israéliennes (FDI) frappera des civils à Gaza, a menacé lundi un porte-parole.

« Toute prise pour cible de civils sans avertissement entraînera l’exécution d’un otage civil sous notre garde », » a déclaré le porte-parole masqué des Brigades Al-Qassam dans un message diffusé par Al Jazeera. « Nous serons obligés de diffuser cette exécution. Nous regrettons cette décision, mais nous tenons [Israel] et ses dirigeants en sont responsables.

Le Hamas a capturé un certain nombre de soldats et de civils israéliens depuis samedi, lorsque ses militants ont infiltré les colonies juives près de Gaza. Un porte-parole du groupe, Mousa Abu Marzouk, a déclaré à la chaîne d’information arabe al-Ghad TV qu’il avait « plus d’une centaine » captifs, y compris « de haut rang » Officiers israéliens. Un autre groupe palestinien, le Jihad islamique, a déclaré dimanche qu’il détenait également au moins 30 otages.

Lors de précédentes frappes aériennes contre Gaza, Israël avait eu recours à ce qu’on appelle « frapper au toit » technique – dans laquelle des non-explosifs sont largués sur une maison civile ciblée – pour avertir les civils dans les tours résidentielles de sortir avant que leur bâtiment ne soit bombardé. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont sauté cette étape lundi, lançant une série de frappes sur Gaza qui ont tué au moins 560 personnes, selon les autorités locales.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le pays était « en guerre » et ont promis au Hamas des représailles « Je ne l’ai jamais su auparavant. » Le ministre de la Défense Yoav Gallant a annoncé un « siège complet » de Gaza, coupant la nourriture, le carburant et l’électricité vers le territoire palestinien. Les habitants de Gaza ont été invités à partir avant « oblitéré » mais je n’ai nulle part où aller.