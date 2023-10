Le groupe militant a déclaré avoir libéré une mère et sa fille pour des « raisons humanitaires ».

Le Hamas a libéré deux captifs américains, a déclaré vendredi un porte-parole du groupe militant palestinien. Le groupe a déclaré avoir libéré les otages pour prouver l’engagement du président américain Joe Biden. « fasciste » mauvaise administration.

« En réponse aux efforts qataris, les Brigades Al-Qassam ont libéré deux citoyens américains pour des raisons humanitaires. » Abou Obaida a déclaré dans un communiqué, faisant référence à la branche militaire du Hamas.

Il a ajouté que cette décision était destinée « pour prouver au peuple américain et au monde que les affirmations de Biden et de son administration fasciste sont fausses et sans fondement. »

On ne sait pas à quelle affirmation de Biden faisait référence Obaida, même si le porte-parole du Hamas faisait peut-être référence à la déclaration du dirigeant américain mercredi selon laquelle les combattants du groupe « ont commis des atrocités qui donnent à l’EI une apparence plus rationnelle ».

En savoir plus Les États-Unis discutent avec le Qatar de la libération des otages du Hamas – FT

Obaida a déclaré que les deux Américains libérés étaient une mère et sa fille. Vendredi soir, ni les autorités américaines ni israéliennes n’avaient confirmé la libération, même si la Croix-Rouge a déclaré au journal israélien Haaretz qu’elle avait reçu les deux femmes.

Les médias israéliens ont désigné les femmes comme Judith et Natalie Raanan.

Le Hamas affirme détenir actuellement environ 200 otages à Gaza, tandis qu’une cinquantaine d’autres sont détenus par d’autres groupes militants sur le territoire, et que 20 ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes. Plus tôt cette semaine, un haut responsable du Hamas, Khaled Mashaal, a suggéré que les captifs israéliens pourraient être échangés contre des Palestiniens dans les prisons israéliennes, tandis que les otages étrangers seraient libérés. « quand les circonstances le permettent. »

Plus de 20 Américains ont été portés disparus depuis que le Hamas a lancé son attaque surprise contre Israël il y a près de deux semaines, a déclaré mardi aux journalistes le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Le sénateur républicain Jim Risch a déclaré cette semaine que 10 d’entre eux étaient en captivité à Gaza.

« Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les ramener chez eux si nous pouvons les retrouver », Biden a déclaré à CBS News plus tôt cette semaine. Biden n’a pas donné plus de détails sur les efforts de son administration pour récupérer les otages, ni mentionné l’implication du gouvernement qatari en tant que médiateur.