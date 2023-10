Le Hamas libère les captives américaines Judith et Natalie Raanan de Gaza

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

JERUSALEM — Le Hamas a libéré vendredi deux otages américains, ont annoncé des responsables américains et israéliens, les premiers des au moins 200 captifs que le groupe militant a détenus depuis qu’il a saccagé les villes israéliennes il y a deux semaines. La mère et la fille, libérées par la Croix-Rouge à Gaza, ont été transférées dans une équipe militaire israélienne et escortées jusqu’à une base militaire en Israël pour retrouver les membres de leur famille, ont indiqué des responsables.

Les deux hommes, identifiés comme étant Judith Raanan et sa fille adolescente, Natalie Raanan, d’Evanston, dans l’Illinois, étaient en Israël pour rendre visite à leur famille lorsqu’ils ont été kidnappés à Nahal Oz, un kibboutz non loin de la barrière frontalière violée par les combattants du Hamas. Le groupe a déclaré les avoir libérés à la demande des médiateurs qatariens pour des « raisons humanitaires ».

Jusqu’à vendredi, le Hamas avait ignoré les demandes d’Israël et les appels des gouvernements occidentaux à libérer les captifs, dont beaucoup sont des enfants, des malades ou des personnes âgées. Israël a déclaré qu’il n’autoriserait pas l’aide humanitaire à entrer à Gaza via son territoire jusqu’à ce que les otages soient libérés. Les groupes de défense des droits de l’homme ont déclaré que la prise d’otages civils constituait sans ambiguïté un crime de guerre. Le président Biden a qualifié les actions du Hamas de « pur mal ».

Le Hamas a déclaré qu’il tentait de démentir la description que Biden fait du groupe comme une organisation terroriste dépravée, une caractérisation que le président a réitérée moins de 24 heures plus tôt dans un discours appelant à davantage de soutien à Israël.

Biden, qui a demandé vendredi au Congrès d’autoriser un vaste programme d’aide à Israël, a déclaré que les responsables américains et leurs alliés « travaillaient 24 heures sur 24 pour libérer les citoyens américains pris en otage par le Hamas ». Il s’est engagé à continuer de faire pression pour la libération de tous ceux qui sont encore détenus.

« Nos concitoyens ont enduré une terrible épreuve ces 14 derniers jours, et je suis ravi qu’ils retrouvent bientôt leur famille, ravagée par la peur », a déclaré Biden dans un communiqué.

Les conditions des deux côtés de la frontière fortement contrôlée de Gaza continuent de se détériorer.

À l’intérieur de l’enclave palestinienne, une catastrophe humanitaire se déroulait : près de 2 millions de personnes ont été privées de nourriture, d’eau, de carburant et de médicaments alors qu’elles subissaient une campagne de bombardement israélienne incessante. Les hôpitaux confrontés à de graves pénuries étaient « au bord de l’effondrement », ont rapporté les Nations Unies.

En dehors de Gaza, la frustration internationale s’est accrue lorsqu’un convoi humanitaire est resté bloqué à la porte de Rafah entre l’Égypte et le territoire. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a décrit une scène exaspérante de camions remplis de fournitures désespérément nécessaires, incapables d’atteindre leur destination alors que les responsables se disputaient la logistique.

« Il est impossible d’être ici sans avoir le cœur brisé », a déclaré António Guterres lors de sa brève visite.

Biden, qui a déclaré cette semaine qu’Israël et l’Égypte lui avaient assuré qu’ils laisseraient passer les camions d’aide, a annoncé vendredi que le passage ouvrirait « dans les prochaines 24 à 48 heures ».

Ailleurs le long de la frontière, l’armée israélienne massait des troupes et des véhicules blindés en prévision de l’invasion terrestre prévue de ce territoire densément peuplé. L’opération impliquerait de violents combats urbains et entraînerait presque certainement une augmentation du nombre de victimes civiles, selon les analystes.

Alors qu’Israël se prépare à une guerre terrestre et que les spectateurs assiégés se préparent à ses conséquences probables, Amnesty International a déclaré avoir trouvé des « preuves accablantes » des crimes de guerre israéliens à Gaza. Les enquêteurs d’Amnesty ont déclaré que les attaques israéliennes ont détruit bloc après bloc de bâtiments résidentiels et d’infrastructures critiques et causé « d’importantes pertes civiles ».

« Dans leur intention déclarée d’utiliser tous les moyens pour détruire le Hamas, les forces israéliennes ont fait preuve d’un mépris choquant pour les vies civiles », a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale de l’association de défense des droits humains basée à Londres.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole des forces de défense israéliennes, a déclaré que les avions bombardaient Gaza « à un rythme jamais vu depuis des décennies ». Les responsables militaires ont déclaré qu’ils préparaient leur « prochaine étape » d’opérations contre le Hamas.

La perspective d’une violence accrue et d’une aide paralysée ont continué de susciter de vastes protestations au Moyen-Orient et au-delà.

De l’Égypte à l’Indonésie et dans plusieurs villes américaines, les manifestants sont à nouveau descendus dans la rue, criant contre Israël et ses alliés, notamment les États-Unis, et exigeant un cessez-le-feu immédiat.

Lors d’une rare manifestation approuvée par le gouvernement au Caire, la foule a scandé des cris de solidarité avec la Palestine.

« Je suis mère. J’ai des enfants. Je ressens leur douleur lorsqu’ils voient leurs enfants se faire tuer », a déclaré Haidy Mohsen, 38 ans, artiste indépendante dans la capitale égyptienne.

Les frappes israéliennes ont tué 4 137 personnes à Gaza et en ont blessé plus de 13 200, selon des responsables palestiniens. Au moins 1 400 personnes ont été tuées et plus de 4 500 blessées en Israël depuis l’attaque du 7 octobre, selon les responsables israéliens. Le Hamas, dévastant les villages et les kibboutz, a pris plus de 200 personnes en otages.

Les Raanans étaient en Israël pour célébrer un anniversaire familial et les grandes fêtes juives. Leur libération a apporté un soulagement à la communauté israélo-américaine. Natalie, 17 ans, venait récemment de terminer ses études secondaires.

«Je prie pour qu’ils reviennent vivants», a déclaré la tante de Natalie, Sigal Zamir, à l’Associated Press la semaine dernière. « Ils sont innocents et aimants, et ils n’ont rien fait. »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’une équipe de l’ambassade américaine était en route pour rencontrer les Raanans.

« Aucune famille, où que ce soit, ne devrait avoir à subir cette torture », a-t-il déclaré aux journalistes.

Dix Américains sont toujours portés disparus, a déclaré Blinken, et les autorités savaient que le Hamas détenait au moins certains d’entre eux en otages. Les diplomates travaillaient fébrilement pour obtenir leur libération, a déclaré Blinken. Il a refusé de partager plus de détails.

La libération des Raanans a suscité des appels plus urgents pour que les otages restants soient libérés. Le forum des otages et des familles disparues, un groupe en Israël, a cherché à faire pression sur les dirigeants arabes de la région pour qu’ils œuvrent au retour de leurs proches en toute sécurité.

« Le Hamas a commis des crimes de guerre », a déclaré le groupe dans un communiqué. « De nombreux dirigeants des États arabes exercent une énorme influence sur leurs dirigeants et doivent agir pour libérer immédiatement tous les otages et disparus détenus à Gaza. »

Un porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les autorités israéliennes « continueront à opérer au mieux de leurs capacités et de leurs efforts afin de localiser toutes les personnes disparues et de ramener toutes les personnes enlevées chez elles ».

« En même temps », a ajouté Netanyahu dans sa propre déclaration, « nous continuons à nous battre jusqu’à la victoire ».