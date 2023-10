Judith et Natalie Raanan. (Fourni)

Le Hamas a libéré le premier des otages qu’il avait pris le 7 octobre.

Judith Tai Raanan et Natalie Shoshana Raanan ont été transportées hors de Gaza par la Croix-Rouge.

Le Hamas a déclaré que les efforts du Qatar étaient responsables de leur libération.

Dix autres Américains et près de 200 autres sont toujours détenus.

Le Hamas a libéré vendredi deux otages américains, parmi les quelque 200 captifs enlevés lors des attaques menées par le groupe militant en Israël le 7 octobre, ont annoncé Israël et le groupe militant.

« En réponse aux efforts qataris, les Brigades (Ezzedine) al-Qassam ont libéré deux citoyens américains (une mère et sa fille) pour des raisons humanitaires », a déclaré le Hamas dans un communiqué publié sur Telegram.

Israël a confirmé plus tard que deux otages avaient été libérés et se trouvaient dans le pays.

Judith Tai Raanan et Natalie Shoshana Raanan ont été libérées près de deux semaines après avoir été enlevées au kibboutz Nahal Oz, a indiqué le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

L’armée israélienne a déclaré plus tôt vendredi que la plupart des personnes enlevées à Gaza étaient toujours en vie.

« La majorité des otages sont vivants. Il y a aussi des cadavres qui ont été emmenés (…) dans la bande de Gaza », indique un communiqué de l’armée.

L’armée a déclaré que plus de 20 otages étaient des mineurs, tandis qu’entre 10 et 20 avaient plus de 60 ans.

Entre 100 et 200 personnes sont également portées disparues depuis les attaques du Hamas, a ajouté l’armée.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’une équipe de l’ambassade américaine en Israël verrait prochainement les deux hommes libérés.

Il a ajouté qu’il restait encore 10 Américains portés disparus après l’attaque du Hamas contre Israël.

« Nous savons que certains d’entre eux sont retenus en otages par le Hamas », a déclaré Blinken lors d’un point de presse.

Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré qu’il s’était occupé du transport des Raanans de Gaza vers Israël.

– Reportage supplémentaire de Reuters