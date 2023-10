Le Hamas lance une attaque à grande échelle malgré les systèmes de défense israéliens d’un milliard de livres, dans un « échec embarrassant des renseignements »

Le Hamas a pu lancer une attaque à grande échelle sur le territoire israélien malgré le système de défense du pays, le Dôme de Fer, dans ce que les experts qualifient d' »échec embarrassant des services de renseignement ».

L’attaque matinale sans précédent a tué et blessé des centaines de civils israéliens et palestiniens, et on craint que le nombre de morts ne s’alourdisse dans les prochains jours.

Les célébrations ont commencé à Gaza après l’incursion Crédit : Reuters

Israël et Gaza ont commencé la guerre aujourd’hui Crédit : Reuters

Le système de défense Iron Dome, d’une valeur de 12 millions de livres sterling, n’a pas pu suivre les milliers de roquettes Crédit : AFP

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré aujourd’hui la guerre à la Palestine Crédit : Twitter/@netanyahu

En réponse aux milliers de roquettes lancées sur son territoire, Israël a déclaré l’état de guerre contre la Palestine.

Israël est connu pour ses armes et systèmes de défense de haute technologie, notamment ses drones, qui ont révolutionné le champ de bataille moderne.

Ils ont également créé des véhicules robotiques futuristes sans pilote qui patrouillent le long de la frontière de la bande de Gaza.

Ce pays de haute technologie a également lancé son premier satellite espion dans l’espace en 1988, devenant ainsi membre du club exclusif de huit pays seulement dotés de capacités indépendantes de lancement de satellites.

Mais l’échec du système de défense « à toute épreuve » d’Israël – dont on disait qu’il était efficace à 90 % pour abattre des cibles – a été mis en évidence à la suite de l’attaque d’aujourd’hui.

Le célèbre système israélien « Dôme de fer », d’une valeur de 40 millions de livres sterling, n’a pas pu suivre les milliers de roquettes lancées ce matin en provenance de Palestine.

Des dizaines d’avions de combat des Forces de défense israéliennes ont depuis effectué grèves sur 17 complexes militaires et quatre centres de commandement opérationnels appartenant à l’organisation terroriste Hamas.

Yossi Mekelberg, professeur de relations internationales et chercheur associé à Chatham House, a révélé au Sun que l’attaque surprise du Hamas marque une « escalade majeure » dans les relations israélo-palestiniennes.

Il a déclaré : « C’est sans précédent, car le Hamas a réussi à pénétrer dans les villes, les villages et ailleurs.

« Le fait est qu’Israël a connu un échec complet en matière de renseignement, un échec opérationnel, le fait qu’ils aient réussi à entrer dans le pays si facilement, c’est un grand embarras et un grand défi du point de vue de la sécurité.

« Le Hamas a peut-être senti une faiblesse en Israël et la question palestinienne a été mise de côté par la communauté internationale. Et au sein du système politique palestinien, ils voient un petit espoir de changement. Il y a une frustration accumulée. »

Une cinquantaine de citoyens israéliens et un grand nombre de membres des Forces de défense israéliennes sont retenus en otages par le Hamas près de la frontière de Gaza, dans le kibboutz Beeri.

David Khalfa, co-directeur de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au sein du groupe de réflexion français Fondation Jean-Jaurès, a déclaré à France 24 que le Hamas avait profité de la faiblesse d’Israël.

Les récents bouleversements politiques en Israël – y compris de violentes émeutes – ont peut-être détourné l’attention des agences de renseignement de Gaza pour se concentrer davantage sur les affaires intérieures.

Plus tôt cette année, des dizaines de milliers de manifestants ont affronté la police anti-émeute devant le Parlement.

Il a déclaré : « Il s’agit d’un échec majeur pour les services de renseignement israéliens. Un échec que l’on pourrait même qualifier d’historique et sans exagération, pourrait être comparé à ce qui s’est produit en 1973.

« Israël est un pays en alerte permanente, prêt à se battre à tout moment. Il est toujours sur ses gardes.

« Il est clair qu’il y a eu un certain degré d’impréparation, probablement une erreur dans l’analyse et l’estimation de la part des services de renseignement israéliens, mais aussi dans la préparation des forces spéciales israéliennes. »

En réponse aux récentes attaques imprévisibles d’aujourd’hui, Tsahal a lancé une opération à grande échelle appelée « Épées de fer » pour défendre ses citoyens.

Une date importante

L’attaque a eu lieu tôt le matin sur le territoire israélien à l’occasion de Shemini Atzeret, une fête juive majeure.

Mekelberg a déclaré qu’il ne pensait pas que le choix de la date était une coïncidence, car le 7 octobre marque également le 50e anniversaire de la guerre du Kippour entre Israël et la Palestine, qui a débuté le 7 octobre 1973.

Mekelberg a expliqué : « C’est une fête juive aujourd’hui. C’est aussi le sabbat, ce serait le bon moment pour le faire… et le Hamas a probablement réussi au-delà de ses rêves les plus fous.

« En fin de compte, c’est quelque chose que beaucoup d’entre nous attendaient depuis longtemps. Sans une solution au conflit israélo-palestinien d’une manière qui soit juste et juste pour tout le monde et qui assure la sécurité de tous entre le Jourdain et la Méditerranée. Mer.

Les conditions de vie des 2 millions de personnes vivant à l’intérieur des 365 kilomètres carrés de la bande de Gaza sont « impossibles », a déclaré Mekelberg.

« Si vous regardez les 16 ou 17 dernières années à Gaza, elles ont été soumises à un blocus et à un siège et ont été dirigées par le Hamas. Comprenez que ces conditions sont propices à une chose : la violence », a-t-il déclaré.

« Et à moins que les conditions sur le terrain ne changent, c’est le résultat que nous obtiendrons. »

Des cadavres sont disséminés dans les rues des grandes villes israéliennes Crédit : AP

De la fumée a été vue s’élever à l’horizon tandis que des roquettes passaient à toute vitesse Crédit : Getty