Le Hamas lance plus de roquettes, les jets israéliens frappent Gaza alors que le nombre de victimes augmente

«Je note avec une vive inquiétude l’escalade de la violence en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, ainsi qu’à Gaza et aux alentours, et la possible commission de crimes en vertu du Statut de Rome», a déclaré Fatou Bensouda dans un communiqué. posté sur Twitter mercredi, faisant référence au statut de la Cour sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.