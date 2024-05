Le Hamas forme un lobby au Moyen-Orient après des années de travail

Un récent reportage de CNN a déclaré que « les renseignements égyptiens ont discrètement modifié les termes d’une proposition de cessez-le-feu qu’Israël avait déjà signée au début du mois, faisant finalement échouer un accord qui aurait pu libérer des otages israéliens et des prisonniers palestiniens ».

Le rapport a suscité la colère au Caire, et des informations indiquent qu’il a indiqué qu’il pourrait mettre fin à son rôle de médiateur dans les pourparlers sur les otages.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons des rapports dans lesquels toute critique du « médiateur » conduit à des menaces de mettre fin à son rôle. Ou bien les critiques suggèrent que les otages pourraient être blessés.

Doha a souvent répondu par des critiques concernant l’accueil du Hamas ou son rôle dans des types de menaces similaires. Que signifie le fait que les « méditants » soient si sensibles aux critiques qu’ils mettent tranquillement la main sur la balance en faveur du Hamas ?

Vers un lobby du Hamas

L’histoire globale ici est que tout au long de ces sept mois de guerre à Gaza et dans les années qui ont précédé le 7 octobre, des forces à l’œuvre dans la région ont constitué une sorte de lobby du Hamas.

Des partisans du Hamas participent à une manifestation de soutien à la population de Gaza à Hébron, en Cisjordanie, le 1er décembre 2023 (crédit : WISAM HASHLAMOUN/FLASH90)

Il est important de distinguer le lobby du Hamas du soutien direct que le Hamas a reçu de pays comme l’Iran. L’Iran soutient ouvertement le Hamas et a déclaré vouloir travailler avec un certain nombre de mandataires pour unir les fronts contre Israël et détruire Israël.

La Turquie, membre de l’OTAN, soutient également le Hamas mais ne dit pas vouloir détruire Israël. Des pays comme le Qatar, la Chine, la Russie et d’autres n’ont pas condamné le 7 octobre. Doha accueille les dirigeants du Hamas, mais il affirme que c’est parce que les États-Unis ont demandé au Qatar d’accueillir le Hamas en 2012.

Le lobby du Hamas qui a émergé est beaucoup plus complexe qu’on ne le pensait auparavant. Le Hamas est un groupe terroriste depuis des décennies.

Ses dirigeants, comme Yahya Sinwar, ont commencé leur carrière comme voyous à Khan Younis, assassinant des Palestiniens qu’ils accusaient de « collaboration ». Le Hamas a commencé comme une combinaison d’une sorte de mafia meurtrière et d’une organisation religieuse ayant des racines dans les Frères musulmans.

Grâce à la Confrérie, elle a eu des contacts dans la région dans les années 1980 et 1990, lorsque la Confrérie était très populaire dans de nombreux endroits.

Cependant, les Frères musulmans ont également vu leurs réseaux éliminés dans des pays comme l’Égypte après 2013. Les liens du Hamas avec ce courant de l’islam politique l’ont aidé auprès de leurs amis en Turquie, au Qatar et ailleurs.

Un lobby du Hamas qui va affecter l’Occident

C’est également important en Occident. Il existe des réseaux de militants liés à des ONG qui sont essentiellement des façades pour les Frères musulmans. En tant que tel, le Hamas dispose d’un lobby qui s’étend à tout l’Occident.

Beaucoup de choses étaient connues avant le 7 octobre. Le Hamas a été soutenu par l’Iran pendant des années. Les dirigeants du Hamas vivent au Qatar depuis 2012. L’Égypte a servi de médiateur entre le Hamas, d’autres factions palestiniennes et Israël pendant des années.

Doha transférait de l’argent à Gaza, gérée par le Hamas, via Israël depuis des années. Chaque fois qu’il y avait des tensions à Gaza, comme en mai 2021, les militants occidentaux étaient galvanisés pour soutenir la cause palestinienne.

Dans de nombreux cas, il s’agissait d’une forme à peine voilée de soutien au Hamas. En fait, ces dernières années, il y a eu une tentative discrète d’éloigner l’activisme occidental du soutien à deux États et à l’Autorité palestinienne pour soutenir le Hamas et la « résistance » et un seul État.

Cependant, certains acteurs du conflit actuel semblent être restés jusqu’à présent derrière le rideau.

La Russie a surpris Israël avec son soutien apparent au Hamas après le 7 octobre. En raison de la guerre en Ukraine, Moscou a considéré l’attaque du Hamas de manière positive comme un moyen de créer des problèmes aux États-Unis et à leurs partenaires.

La Chine voit la guerre de la même manière, et le soutien de la Chine aux Palestiniens a rapidement augmenté ces dernières années à mesure que Pékin investissait davantage à Téhéran.

Le rôle de l’Égypte est désormais sous le feu des projecteurs. Que savait l’Égypte de la contrebande vers le Hamas ? Comment le Hamas a-t-il pu stocker autant d’armes alors qu’il était soi-disant sous blocus ?

Des questions plus difficiles doivent être posées sur les raisons pour lesquelles l’Égypte ne voulait pas qu’Israël opère à Rafah et sur ce qui a été fait lors des pourparlers sur les otages qui les ont traînés dehors et ont pu induire Israël en erreur.

Par exemple, pourquoi Israël a-t-il été contraint de passer à une guerre de moindre intensité à Gaza et de suspendre les combats pour le Ramadan ? Était-ce vraiment une demande américaine, ou était-elle basée sur le fait que Doha et le Caire demandaient aux États-Unis de demander à Israël de suspendre le redressement ?

Cela a essentiellement donné au Hamas un cessez-le-feu en mars et avril afin qu’il puisse se rétablir. Le Hamas n’a pas changé sa position lors des pourparlers sur les otages et a même refusé de remettre une liste d’otages vivants.

Israël ne semble pas avoir insisté pour que cette liste soit inscrite, laissant planer la question de savoir si les otages constituaient également la priorité absolue des dirigeants israéliens.

Cependant, le tableau d’ensemble qui se dégage est qu’Israël a été joué par Doha et le Caire dans les négociations.

Le problème auquel Israël est confronté est l’immense lobby du Hamas en coulisses. Le Hamas a non seulement ses soutiens officiels et le fait qu’il soit hébergé à Doha, un allié occidental, et soutenu par la Turquie, membre de l’OTAN, mais le Hamas a également des partenariats avec de nombreuses ONG.

Ses membres ont infiltré des ONG travaillant à Gaza. Cela a également amené leur silence par le biais de menaces ou d’autres moyens.

Cela signifie que la plupart des ONG, qu’elles s’occupent de l’alimentation, de la santé ou d’autres formes d’aide, ne mentionnent jamais le rôle du Hamas à Gaza.

Le Hamas a infiltré les hôpitaux et les écoles et n’est pas critiqué par les ONG. Tout cela fait partie d’un lobby très complexe qui rend le Hamas très fort et difficile à éliminer de Gaza.