Le Hamas exprime sa volonté de libérer certaines femmes et enfants captifs

Après des jours de négociations tendues impliquant des responsables américains, israéliens et qatariens, le Hamas a exprimé sa volonté de libérer les femmes et les enfants qu’il détient en captivité. Mais le groupe a reconnu qu’il n’avait pas la garde de tous les otages capturés lors de l’attaque contre Israël il y a dix jours, ont déclaré un diplomate au courant des pourparlers et un ancien responsable américain informé du dossier.

Certains des otages sont détenus par le Jihad islamique palestinien, un autre groupe basé à Gaza, ont indiqué les responsables, et d’autres sont détenus par des « citoyens opportunistes de Gaza au hasard », a déclaré l’ancien responsable américain. Le Hamas, qui contrôle Gaza, tente d’obtenir la garde de tous les prisonniers, mais affirme qu’il ne le peut pas en raison de la poursuite des bombardements, ont indiqué les sources.

Les sources ont parlé peu de temps après qu’un haut responsable du Hamas a déclaré à Richard Engel de NBC News que le groupe était prêt à libérer immédiatement tous les otages civils – étrangers et israéliens – si Israël arrêtait ses frappes aériennes sur Gaza.

Mardi, une femme regarde un mur à Tel Aviv avec des photos d’otages kidnappés et emmenés à Gaza lors de l’attaque du Hamas. Amir Lévy / Getty Images

Le responsable du Hamas a déclaré que les otages pourraient être libérés dans l’heure à condition qu’Israël respecte ses conditions. Il a affirmé qu’il n’existe actuellement aucun endroit sûr où les libérer.

Gershon Baskin, un militant israélien qui a contribué à obtenir la libération du soldat israélien capturé Gilad Shalit en 2011, a noté qu’il s’agissait essentiellement du même message que celui diffusé lundi par le ministère iranien des Affaires étrangères. « Je pense que c’est un faux message, une guerre psychologique. Cela ne veut rien dire », a déclaré Baskin à NBC News.

Il a déclaré qu’il considérait cela comme irréaliste, car « il n’y a aucune garantie qu’Israël ne donnera pas qu’il ne reprendra pas les combats, et le Hamas le sait ». Baskin a déclaré qu’il pensait que la seule façon de parvenir à un accord serait que le Hamas libère les femmes, les enfants, les personnes âgées et les malades en échange de femmes et de mineurs palestiniens détenus en Israël.

Les États-Unis ont envoyé une équipe de spécialistes du renseignement pour aider à localiser les otages, ont déclaré des responsables de l’administration Biden, mais les chances d’un sauvetage militaire réussi sont considérées comme faibles.

« Nous avons 22 ans d’expérience dans la chasse aux humains, et nous y excellons », a déclaré Christopher O’Leary, un ancien responsable du FBI qui a pris sa retraite cette année après avoir dirigé une unité multi-agences de récupération d’otages du gouvernement américain. Mais, a-t-il ajouté, « il n’y a pas eu de situation d’otages aussi complexe à l’ère moderne. C’est une zone de guerre active remplie de tunnels.

Les discussions sur le sort des otages sont en cours « depuis le premier jour », a déclaré le diplomate, qui a requis l’anonymat en raison du caractère sensible de la question. « Au début, le Hamas faisait pression pour un échange de prisonniers », a déclaré le diplomate, « mais ils ont finalement admis que cela ne serait pas le cas ».

Le Hamas insiste pour garder en captivité tout membre de l’armée israélienne, mais il « semble avoir compris que les civils devront être libérés sans échange », a ajouté le diplomate. « Les discussions sont en cours et ont été plus positives récemment, mais aucune avancée n’a encore été réalisée. »

L’ancien responsable américain a déclaré que le Hamas n’avait pas décidé de libérer ou non les civils de sexe masculin qui sont des citoyens israéliens et non titulaires d’un double passeport.

Israël, qui se prépare à une éventuelle invasion terrestre de Gaza, refuse catégoriquement d’échanger des prisonniers contre des otages, ont indiqué les sources.

Une troisième source, un haut diplomate occidental, a qualifié les négociations de ténues. « Il est clair qu’il y a un dialogue entre le Hamas, le Qatar et Israël, mais le terme « négociations » est probablement une exagération », a déclaré le diplomate. « C’est un canal. Le Qatar a plus de poids que quiconque, mais pas autant qu’il le souhaiterait. «

Un Palestinien en aide un autre à traverser les décombres mardi après une frappe aérienne israélienne sur des bâtiments à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Mohammed Abed / AFP – Getty Images

Soulignant la complexité de la situation, le négociateur en chef du Hamas, Osama Mazini, a été tué dans une frappe aérienne israélienne cette semaine, a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué. Et des centaines de Palestiniens auraient été tués après une explosion dans un hôpital de Gaza.

Le président Joe Biden sera le premier dirigeant mondial avec des citoyens parmi les otages à se rendre en Israël mercredi. D’autres, dont le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Rishi Sunak, devraient suivre.

Un responsable britannique a confirmé que Sunak avait demandé à l’émir du Qatar, Cheik Tamim bin Hamad al-Thani, de l’aider à obtenir la libération des otages.

Depuis le début de la crise, « les responsables qataris sont en contact avec le Hamas presque quotidiennement à différents niveaux », a déclaré le diplomate au courant des pourparlers.

Pendant de nombreuses années, le Qatar a joué le rôle d’interlocuteur du Hamas, permettant à sa branche politique d’ouvrir un bureau dans la capitale, Doha. Dans le cadre d’un accord entre le Qatar, Israël et le Hamas, des millions de dollars d’aide humanitaire sont envoyés à Gaza.

Mais même les Qataris n’ont pas réussi à prévoir l’attaque du Hamas contre Israël il y a dix jours, a déclaré un diplomate occidental.

« Les Qataris ont été assez brûlés par tout cela », a déclaré le diplomate. « Ils étaient investis dans leur rôle de pouvoir parler à tout le monde et dans le fait que le Hamas devienne une organisation plus modérée. »