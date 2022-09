Le Hamas exécute cinq Palestiniens, dont 2 pour avoir aidé Israël, selon le ministère de l’Intérieur de Gaza

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les autorités du Hamas ont exécuté cinq Palestiniens dimanche matin, dont deux pour avoir aidé Israël, a annoncé le ministère de l’Intérieur de Gaza.

Les exécutions à l’aube à Gaza étaient les premières dans les territoires palestiniens depuis 2017, a rapporté Reuters. Les cinq hommes non identifiés ont été tués par pendaison ou peloton d’exécution.

Le ministère a déclaré que deux espions condamnés, âgés de 44 et 54 ans, ont aidé Israël en leur donnant des informations qui ont entraîné la mort de deux Palestiniens. Cette information n’a pas pu être confirmée de manière indépendante.

“Ce matin, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité nationale a exécuté les condamnations à mort de cinq condamnés dans des affaires de sécurité et pénales, deux d’entre eux ont été reconnus coupables de collaboration avec l’occupation, et trois autres ont été reconnus coupables de meurtre sur fond criminel”, a indiqué le ministère. a dit.

Le ministère a déclaré que les accusations d’espionnage remontaient à 2015 et 2009, a rapporté Reuters.

Il a ajouté: “Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité nationale continuera à s’acquitter de ses responsabilités et de son devoir d’appliquer la loi afin de maintenir et de protéger la sécurité et la paix communautaire”.

Le ministère n’a pas fourni d’informations sur l’attaque présumée qui a entraîné la mort des deux Palestiniens. Les exécutions ont été condamnées par des groupes de défense des droits de l’homme.

Le Hamas, un groupe terroriste internationalement reconnu, contrôle la bande de Gaza depuis 2007.

Les États-Unis ont initialement désigné le Hamas comme une organisation terroriste étrangère en 1997, car ses activités terroristes menacent “la sécurité des ressortissants américains ou la sécurité nationale (défense nationale, relations extérieures ou intérêts économiques) des États-Unis”, selon le State Département.