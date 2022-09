Le Hamas exécute 5 Gazaouis accusés de meurtre, aidant Israël

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que les exécutions visaient à “réaliser la dissuasion et la sécurité publiques”, mais des groupes de défense des droits ont par le passé remis en question les normes d’équité des procès devant les tribunaux militaires et civils du groupe militant islamique.

Deux des personnes mises à mort dimanche, âgées de 44 et 54 ans, ont été accusées de collaboration avec Israël et de lui avoir fourni des informations qui ont aidé l’armée israélienne à frapper des cibles à Gaza, a indiqué le ministère. Ils étaient détenus depuis 2009 et 2015, respectivement.

Le Hamas et Israël ont mené quatre guerres et de nombreux petits engagements depuis 2007, le plus récent en mai 2021. Israël, les États-Unis et l’Union européenne considèrent le groupe comme une organisation terroriste pour ses attaques visant des civils israéliens.