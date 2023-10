Le Hamas et le Hezbollah affirment que l’Iran a aidé à planifier une attaque meurtrière contre Israël (rapport)

L’Iran aurait aidé l’organisation terroriste Hamas à planifier son attaque surprise contre Israël, selon de hauts responsables du Hamas et du Hezbollah.

Le Wall Street Journal a rapporté dimanche que les responsables de la sécurité iranienne avaient approuvé le projet du Hamas d’attaquer Israël lors d’une réunion à Beyrouth lundi dernier. Les dirigeants du Hamas et du Hezbollah ont déclaré que le Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran travaillait avec le Hamas depuis août sur des plans d’attaque aérienne, terrestre et maritime.

Un responsable européen qui travaille comme conseiller du gouvernement syrien a corroboré les affirmations des dirigeants du Hamas et du Hezbollah, selon le Wall Street Journal, bien que les responsables américains affirment n’avoir vu aucune preuve de l’implication de l’Iran dans les attaques.

« Nous n’avons pas encore vu de preuves que l’Iran a dirigé ou été derrière cette attaque particulière, mais il existe certainement une relation de longue date », a déclaré dimanche le secrétaire d’État Antony Blinken sur CNN.

Un responsable américain anonyme a déclaré au Wall Street Journal : « Nous n’avons pour l’instant aucune information permettant de corroborer cette version », a déclaré un responsable américain des réunions.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a entre-temps salué les attaques sur les réseaux sociaux, affirmant que « le régime sioniste sera éradiqué aux mains du peuple palestinien et des forces de la Résistance dans toute la région », a rapporté le WSJ.

Le gouvernement israélien a officiellement déclaré la guerre dimanche, la première fois que le pays fait une telle déclaration depuis la guerre du Yom Kippour en 1973, après que l’organisation terroriste Hamas a lancé une attaque surprise contre le pays, en lançant des roquettes depuis la bande de Gaza.

L’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a déclaré dimanche que l’Iran était derrière l’attaque.

« Nous savons qu’il y a eu des réunions en Syrie et au Liban avec d’autres dirigeants des armées terroristes qui entourent Israël, donc il est évidemment facile de comprendre qu’ils ont essayé de se coordonner. Les mandataires de l’Iran dans notre région ont essayé de se coordonner autant que possible. possible avec l’Iran », a déclaré Erdan, selon le Wall Street Journal.

Au moins 1 100 personnes sont mortes depuis le début de la guerre samedi, selon les autorités, dont au moins 700 personnes en Israël. Au moins 400 personnes ont été tuées à Gaza après que l’armée israélienne a frappé plus de 800 cibles dans la bande de Gaza.

Le Hamas aurait pris un grand nombre d’otages au cours de ces attaques, notamment des femmes et des enfants, tandis que les responsables américains s’efforcent de confirmer si des citoyens américains ont été pris en otages.

