Le Hamas est ouvert à des discussions avec Israël sur une éventuelle trêve, affirme un responsable

Un responsable du Hamas a déclaré que l’organisation militante était ouverte à discuter d’une éventuelle trêve avec Israël, a-t-on affirmé.

Cela survient alors qu’Israël se prépare à une invasion terrestre à grande échelle de la bande de Gaza bombardée après que le Hamas a déclenché un bain de sang surnommé « le 11 septembre israélien ».

Cela survient alors qu’Israël se prépare à une invasion terrestre à grande échelle de Gaza bombardée. Crédit : Getty

Alors que 600 avions de guerre frappent sans relâche la bande de Gaza, 300 000 soldats de réserve, chars et avions israéliens se rassemblent pour se venger dans les « prochaines 48 heures ».

Et le Hamas aurait commencé à décapiter des soldats israéliens captifs en représailles à leurs frappes.

Mais un haut responsable du Hamas aurait déclaré que le groupe était ouvert à un éventuel cessez-le-feu après avoir « atteint ses objectifs ».

Moussa Abu Marzouk a déclaré à Al Jazeera que le Hamas était ouvert à « quelque chose de ce genre » et à « tous les dialogues politiques » lorsqu’on lui a posé des questions sur une trêve.

Plus de 1 200 personnes ont été tuées en Israël et à Gaza depuis que le groupe terroriste palestinien a pris d’assaut la frontière samedi et en a massacré des centaines lors d’une attaque surprise.

En représailles, 600 avions de guerre israéliens ont bombardé sans relâche la bande de Gaza, tandis que l’État envisage de lancer une offensive coordonnée dans les « prochaines 48 heures », ont rapporté des responsables américains.

Cependant, le Hamas a annoncé ce soir qu’il commencerait à exécuter un prisonnier israélien pour chaque nouvelle maison civile bombardée sans avertissement.

Un porte-parole de la branche armée du Hamas, les Brigades Qassam, a déclaré qu’elles « diffuseraient de toute urgence par voie audio et vidéo » les décapitations brutales de prisonniers israéliens.

Ils ont imputé cette cruelle escalade aux frappes aériennes israéliennes dans la ville de Gaza.

Des responsables des Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré qu’au moins 100 Israéliens avaient été pris en otage par des militants du Hamas lors de leur attaque sur plusieurs fronts samedi.