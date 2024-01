Le Hamas en pourparlers avec les factions palestiniennes sur le nouveau régime d’après-guerre à Gaza

Mises à jour en direct : suivez les dernières nouvelles sur Israël-Gaza

Le Hamas est en pourparlers avec diverses factions palestiniennes pour établir une nouvelle administration dans la bande de Gaza d’après-guerre, a déclaré un haut responsable du groupe militant au Liban. Le National dans une interview, rejetant divers plans avancés par les États-Unis et Israël comme étant « inacceptables ».

Ces propositions comprenaient l’imposition d’une présence de sécurité israélienne, une administration civile palestinienne installée par Israël et une coalition multinationale pour gouverner la bande côtière ravagée.

“Nous sommes désormais en dialogue avec les factions palestiniennes et tous conviennent que la forme de la prochaine phase est une décision nationale palestinienne”, a déclaré Osama Hamdan, membre de la direction du Hamas au Liban, dans l’interview.

“Quant à savoir comment et avec quels mécanismes, cela fait partie du dialogue en cours.”

Israël, embourbé dans une guerre lancée dans le but déclaré d’éliminer le Hamas et de libérer les otages, a suggéré un certain nombre de scénarios pour l’après-guerre à Gaza.

Les États-Unis, fervents partisans d’Israël, ont poussé à la reprise des négociations sur une solution à deux États entre Israël et les territoires palestiniens occupés et ont proposé que Gaza soit dirigée par une Autorité palestinienne revitalisée – une suggestion que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejetée à plusieurs reprises.

Selon M. Hamdan, Israël et les États-Unis disposent de peu de moyens pour imposer leur vision d’un Gaza d’après-guerre.

« Israël essaie d’imposer sa décision mais le choix reste le nôtre », a-t-il déclaré. « Les discussions du lendemain sont une discussion pour nous en tant que Palestiniens, pas une discussion extérieure. En tant que Palestiniens, nous décidons.

Le levier du Hamas

Plus de quatre mois après le début de son attaque contre l’enclave, l’armée israélienne a provoqué des destructions massives par des bombardements aériens et terrestres, déplaçant environ 85 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza et tuant plus de 24 000 Palestiniens – pour la grande majorité des femmes et des enfants. , disent les autorités sanitaires locales.

Cette guerre est l’une des plus longues qu’ait connue Israël depuis 1948, lorsque l’État a été créé à la suite de l’exode forcé massif des Palestiniens.

Les troupes israéliennes ont été confrontées à de graves obstacles militaires alors qu’elles combattent la branche armée bien préparée du Hamas, les Brigades Al Qassam, sur un territoire largement inconnu.

Malgré le lourd bilan humain, les Brigades Al Qassam ont réussi à garder les otages israéliens cachés dans leur vaste système de tunnels souterrains tout en conservant la capacité de coordonner et d’infliger des dommages aux troupes israéliennes – conservant ainsi, selon M. Hamdan, le levier de négociation du Hamas.

Mettre fin à la guerre selon les conditions du Hamas signifie que les négociations sur l’avenir d’un État palestinien peuvent également commencer en s’appuyant sur leurs conditions.

« Notre réalisation la plus importante est que le monde a commencé à parler des droits des Palestiniens », a déclaré M. Hamdan. « L’objectif principal est la question nationale globale : un État palestinien indépendant et pleinement souverain.»

Mais la prise du Hamas a eu un coût humain énorme : un quart de la population de Gaza meurt de faim, selon l’ONU, il ne reste plus d’hôpitaux pleinement opérationnels et d’innombrables familles entières ont été anéanties.

Israël, incapable de vaincre le Hamas jusqu’à présent, a poursuivi son offensive sur la bande de Gaza, que divers groupes de défense des droits de l’homme, ainsi que l’ONU, ont qualifiée de punition collective et de violation du droit international. La semaine dernière, Israël a été jugé par la Cour internationale de Justice de La Haye pour des allégations de génocide contre les Palestiniens.

« Personne ne nous arrêtera », a déclaré M. Netanyahu dans un discours de défi après l’audience. “Pas La Haye, ni l’axe du mal, ni personne d’autre.”

Les Israéliens protestent contre le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et lui demandent de démissionner et d’assumer la responsabilité des attentats du 7 octobre et de l’échec de la sécurité devant la Knesset, le parlement israélien, à Jérusalem. EPA

Le Hamas était conscient que sa domination exclusive sur Gaza serait remise en question après son attaque surprise du 7 octobre, au cours de laquelle environ 1 200 personnes ont été tuées, provoquant l’invasion de l’enclave par Israël.

« En termes de prix que nous avons payé, nous menons une bataille majeure pour la libération nationale », a déclaré M. Hamdan, laissant entendre que les réalisations du groupe l’emportaient sur la fin potentielle de leur contrôle exclusif sur la bande de Gaza. «Nous étions prêts à en payer le prix.»

Il envisage la prochaine étape dans un Gaza d’après-guerre comme étant la mise en place d’un « gouvernement intérimaire de transition » palestinien pour superviser les efforts de secours et de construction, suivi par « des élections générales au cours desquelles le peuple palestinien élira ses dirigeants ».

« Mais la résistance sera certainement au cœur de toute équation », a-t-il déclaré. “Le Hamas restera un partenaire dans la gestion des affaires et des décisions nationales palestiniennes.”

M. Hamdan a rejeté les suggestions selon lesquelles, dans le cadre d’un éventuel accord d’après-guerre, les dirigeants du Hamas et d’Al Qassam seraient expulsés de Gaza vers d’autres pays.

“Honnêtement, je n’ai entendu cela que dans les médias”, a-t-il déclaré.

Un convoi de véhicules blindés israéliens revient de Gaza vers Israël. AFP

Les otages sont essentiels

Les responsables israéliens ont déclaré que l’offensive à Gaza se poursuivrait jusqu’à ce que tous les otages soient rendus et que les capacités militaires et gouvernementales du Hamas soient démantelées, en plus de toute menace militaire restante.

Le Hamas affirme que la libération d’un nombre désormais inconnu d’otages israéliens dépend d’un cessez-le-feu à long terme à Gaza et de la libération de tous les détenus palestiniens en Israël.

On estime qu’environ la moitié des 240 otages initialement capturés ont été libérés au cours d’une trêve d’une semaine en novembre, et la quasi-totalité d’entre eux étaient des femmes et des enfants.

M. Hamdan a déclaré que le Hamas ne possédait aucun civil, mais n’a pas exclu la possibilité que d’autres factions telles que le Jihad islamique palestinien puissent l’être.

“Les Israéliens ont essayé de manipuler la liste et de dire que nous détenions des femmes”. [civilian] otages mais ce sont toutes des femmes soldats”, a-t-il déclaré Le National. “Nous avons informé les médiateurs qu’ils avaient été capturés alors qu’ils se trouvaient sur des bases militaires.”

Le groupe a toujours exigé que les soldats israéliens capturés par le Hamas le 7 octobre ne soient pas libérés à moins qu’un accord « tout pour tous » soit conclu par les deux parties, en vertu duquel tous les détenus palestiniens seraient libérés des prisons israéliennes.

La plupart des otages seraient détenus par le Hamas, mais d’autres seraient captifs d’autres factions palestiniennes.

“S’il reste des civils [in Gaza]ce n’est pas parce que telle est notre volonté”, a déclaré M. Hamdan Le National. “Il peut y avoir [civilians] mais c’est un nombre limité parce que pendant la période de trêve temporaire, nous avons eu des discussions avec nos relations et les avons rassemblées dans différentes zones de la bande de Gaza. »

La fin de la guerre à Gaza dépend très probablement de la libération des prisonniers israéliens : pour le Hamas, cela peut le pousser vers un cessez-le-feu et un dialogue ouvert sur un règlement politique en sa faveur. Pour Israël, libérer les otages signifie ne pas capituler devant les exigences du Hamas.

Mais à mesure que la guerre se prolonge, l’espoir pour les Israéliens restants captifs s’amenuise.

La branche armée du Hamas publie une vidéo des otages israéliens

Lundi, les Brigades Al Qassam ont publié une vidéo montrant trois otages israéliens détenus à Gaza.

La vidéo commence avec trois captifs s’adressant à la caméra et s’identifiant comme étant Yossi Sharabi, 53 ans, Itai Svirsky, 38 ans, et Noa Argamani, 26 ans, tous pris le 7 octobre.

Dans la vidéo, Mme Argamani est la dernière à parler et décrit avoir été coincée sous les décombres après une frappe aérienne israélienne, puis explique que ses cocaptifs, M. Sharabi et M. Svirsky, ont été tués dans la frappe.

“Pendant que nous sommes en vie, ramenez-nous à la maison”, a-t-elle plaidé.

M. Hamdan a reconnu que certains otages étaient morts dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza ou dans les tirs croisés entre les troupes israéliennes et Al Qassam lors de l’échec des opérations de sauvetage, mais a refusé de partager le nombre.

“En deux [Israeli rescue] Lors de ces tentatives, les prisonniers ont été tués au cours de l’opération, ainsi que les soldats israéliens” qui tentaient de les secourir, a-t-il précisé.

Mise à jour : 16 janvier 2024, 17h00