Le Hamas aurait exhorté les habitants du nord de Gaza à ignorer les avertissements des Forces de défense israéliennes (FDI) et à ne pas quitter la zone, car le groupe terroriste continue d’essayer d’utiliser des civils comme boucliers humains.

Le militant palestinien des droits humains et analyste politique Bassem Eid a déclaré à Fox News Digital que le Hamas a physiquement retenu et empêché les gens de quitter le nord de Gaza, envoyant leurs propres forces de sécurité et « repoussant les gens dans leurs maisons, ne leur permettant pas de bouger ».

“Malheureusement, nous avons parfois de plus en plus de victimes parmi les Palestiniens à cause de ce genre d’attitude et de comportement du Hamas”, a déclaré Eid.

“Ils essaient physiquement… et même parfois par la force de repousser les gens, fermant les entrées des villages, des villes ou des quartiers là-bas, se contentant de rester là-bas et ne permettant pas aux gens de sortir”, a-t-il poursuivi. “Je peux donc dire qu’ils forcent les gens – ils ne demandent jamais aux gens de rester à leur place, mais ils forcent les gens à ne pas sortir de chez eux.”

Tsahal a maintenu une campagne de frappes de précision avec des raids aériens et des bombardements sur la bande de Gaza à la suite de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a tué au moins 1 400 civils et soldats israéliens, 7 000 Palestiniens – dont 2 913 mineurs, selon le Hamas. soutenu par le ministère de la Santé de Gaza – et 33 Américains.

Conformément à leur procédure habituelle, Tsahal a averti les habitants de la partie nord de Gaza d’évacuer avant une invasion terrestre très attendue du territoire, disant aux habitants qu’ils seraient en sécurité dans le sud de Gaza.

Eid a souligné que Tsahal fournit uniquement un avertissement et n’aide en aucune manière à l’évacuation. Les avions de l’armée de l’air israélienne ont largué des tracts au-dessus des villes du nord de Gaza, appelant les habitants à fuir vers le sud et leur indiquant où ils pouvaient se rassembler pour rester en sécurité.

Le Wall Street Journal a rapporté que les terroristes du Hamas continuent de se cacher dans des tunnels sous les maisons et les hôpitaux de la ville de Gaza.

L’audio diffusé hier par Tsahal sur son compte officiel de réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, aurait enregistré une conversation entre un officier de Tsahal de l’unité 504 exhortant un habitant de Gaza à quitter la zone. Le résident, identifié comme étant Muhammad, affirme qu’il ne peut pas partir parce que le Hamas « renvoie tout le monde chez lui ».

L’armée israélienne a publié un communiqué de presse concernant l’utilisation par le Hamas des habitants de la bande de Gaza comme “boucliers humains”, insistant sur le fait que les officiers de l’unité 504 ont continué à avertir les habitants de la partie nord du territoire d’évacuer vers le sud “pour leur sécurité”.

“L’organisation terroriste Hamas continue d’utiliser les civils de Gaza comme boucliers humains et ne leur permet pas d’évacuer vers le sud”, a écrit l’armée israélienne. “Comme nous l’avons vu par le passé, ils utilisent diverses méthodes, notamment des barrages routiers.”

L’armée israélienne a également évoqué dans un communiqué publié vendredi la manière dont le Hamas utilise “cyniquement” les hôpitaux comme “bouclier” pour son “complexe terroriste souterrain”.

« Il y a un tunnel de métro souterrain dans la ville de Gaza, pas seulement dans la ville de Gaza. Habituellement, il est situé à côté de sites uniques ou sensibles », a déclaré un porte-parole de Tsahal. “Pas seulement l’hôpital, mais d’autres sites comme les mosquées, etc., etc. . . L’UNWRA, les lieux, les hôpitaux, les écoles, etc., etc. . . . C’est une philosophie du commerce, et Shifa en fait partie. ”

L’armée israélienne a également mentionné que le Hamas avait volé du carburant à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies, ce que l’UNRWA a confirmé – du carburant qui autrement aiderait les hôpitaux de Gaza mais qui finit par être redirigé vers les « infrastructures aériennes ».

L’UNRWA aurait affirmé que des personnes prétendant être des responsables du ministère de la Santé du Hamas s’étaient présentées dans un camion et avaient pris des dizaines de milliers de litres d’essence, mais aurait ensuite supprimé le message de X et affirmé à la place que l’événement ne s’était jamais produit, selon un groupe de surveillance de l’ONU. Montre rapportée.

Le directeur exécutif de UN Watch, Hillel Neuer, a conservé une capture d’écran du fil de discussion X original sur le sujet sur son propre compte, qui n’a reçu aucune note de la communauté ni correction de la part de l’ONU.

Cependant, certains rapports en provenance de Gaza affirment que les gens ont commencé à rentrer chez eux après s’être rendus dans la partie sud du territoire et continuer à subir les attaques en cours.

Reuters a rapporté que le voyage vers le sud « est également semé de risques alors qu’Israël riposte au Hamas » et beaucoup craignent que s’ils quittent leur foyer, ils ne reviendront pas, citant une tendance similaire à celle de 1948, lorsque les réfugiés ont déclaré avoir quitté leur foyer pendant la guerre initiale. qui a conduit à la création d’Israël après que les Israéliens ont repoussé une invasion des nations arabes voisines.

Un habitant a déclaré à Reuters que les rues étaient bondées de gens essayant de partir et que même les voitures finissaient par être touchées par des frappes aériennes.

