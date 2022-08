Le Hamas émet, puis annule, des règles radicales sur la couverture de Gaza

Les Palestiniens qui travaillent avec des journalistes étrangers ont été informés pour la première fois des nouvelles règles plus tôt cette semaine dans des messages envoyés par le ministère de l’Intérieur dirigé par le Hamas. Ils ont reçu l’ordre de ne pas faire de rapport sur les Gazaouis tués par des roquettes palestiniennes ratées ou sur les capacités militaires des groupes armés palestiniens, et on leur a dit de blâmer Israël pour la récente escalade.

À bien des égards, Gaza est devenue un endroit beaucoup plus sûr pour les journalistes après la prise de pouvoir du Hamas, lorsque le groupe a imposé l’ordre et mis fin aux enlèvements et à la violence des factions. Mais au fur et à mesure que le Hamas consolidait son contrôle – et continuait à mener quatre guerres et d’innombrables petites batailles avec Israël – il imposait de plus en plus de restrictions aux médias.