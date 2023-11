Le Hamas doit libérer les prisonniers

« Pidyon Shvuyim » traduit de l’hébreu vers l’anglais signifie « Rédemption des captifs », a commencé mon rabbin. « La Torah considère le fait de sauver un captif comme l’une des mitsva les plus importantes qu’une personne puisse accomplir. »

Le 7 octobre a changé des vies pour toujours. Cela s’ajoutera à la tristesse collective du peuple juif et rappellera chaque année que lors du sanglant Shabbat de Souccot, nos frères et sœurs, mères, pères, grands-parents et enfants ont été brûlés vifs, massacrés, torturés, décapités et violé. Dans les années, décennies et siècles à venir, nous serons toujours là pour les commémorer, honorer leur bravoure et saluer leur courage.

Plus de 200 personnes, citoyens de 33 pays différents, dont Israël, les États-Unis, les Pays-Bas, la Thaïlande, le Brésil, l’Érythrée et de nombreux autres pays, ont été traînés vers Gaza et sont retenus en otages depuis plus d’un mois. Avec la libération de quatre otages et des informations récentes selon lesquelles la plupart sont encore en vie, nous devons exhorter nos dirigeants et exiger la libération immédiate de chaque otage. Nous devons rester fermes pour qu’aucun otage ne puisse être laissé pour compte.

Trente-quatre jours sans un contact, un mot de réconfort, un câlin chaleureux. Pas une voix reconnaissable ni une main à tenir. Juste un labyrinthe de cruauté et d’horreur inconnue traversant l’esprit des otages et de leurs familles.

Ofir Engel, un garçon de 17 ans, de nationalité néerlandaise et israélienne, a été kidnappé. Il rendait visite à sa petite amie, Yuval, au kibboutz Beeri. Be’eri, autrefois un bel endroit où vivaient des centaines de Juifs pacifiques, où des fonds étaient collectés et reversés à leurs voisins, les civils de Gaza, est aujourd’hui une zone de guerre détruite. Be’eri, autrefois un endroit où les Israéliens souhaitaient la paix et partager leur patrie avec leurs voisins.

Les terroristes du Hamas ne se souciaient pas du fait que bon nombre des Juifs qu’ils massacraient et volaient se battaient pour l’égalité et la justice ; ils voulaient simplement assassiner et kidnapper autant de Juifs que possible. Aujourd’hui, les hôtels sont remplis de centaines de personnes en deuil assises en shiva pour les vies perdues de Be’eri. Des personnes en deuil qui n’ont plus que des souvenirs. De nombreux moments heureux à retenir ; cependant, les traumatismes les plus récents de perte, de terreur et d’horreur les hantent quotidiennement.

Kibboutz Beeri est devenu un cauchemar. Hommes séparés des femmes, Ofir et le père de sa petite amie se sont séparés d’elle et de sa mère. Une famille physiquement, mentalement et émotionnellement déchirée, psychologiquement terrorisée. Les preuves de la sauvagerie demeurent, du sang sur les murs et les sols, des maisons incendiées, des portes qui accueillaient autrefois des enfants en train de jouer et des invités du Shabbat, aujourd’hui éclaboussées de balles, et l’odeur du sang rassis et de la chair brûlée persiste dans l’air. Cette scène dévastatrice nous rappelle peut-être que nous ne pouvons pas rester silencieux tant que les otages ne sont pas libérés. Nous ne nous tairons pas tant qu’ils ne seront pas tous rentrés chez eux.

J’ai été présenté à la famille d’Ofir. Sa tante, Yael, souvent porte-parole de la famille Engel, est une belle femme, épuisée et prête à se briser, mais elle est forte et ne s’arrêtera que lorsque son neveu sera à la maison.

Ofir n’est qu’un garçon, un adolescent aux yeux vert cristal, au sourire éclatant et à l’esprit facile. Ofir aime ses amis et le basket-ball. Il a besoin de sa famille et sa famille a besoin de lui. L’inconnu est une douleur plus froide et plus profonde que le trou de ciment le plus lugubre. Libérez Ofir, cela fait 34 jours.

Ces otages ont des noms et des visages. Avigail Idan, une fillette de 3 ans, a été kidnappée à Kfra Azza. Ses parents assassinés, Avigail est orpheline. Ramenez-la à la maison. Hersh Goldberg-Polin, un Américain/Israélien de 23 ans, a été retiré de la rave pour la paix. Sa mère, Rachel, a récemment pris la parole aux Nations Unies avec une force et une détermination que je n’ai jamais vues. Hersh a perdu son bras gauche à cause d’une grenade alors qu’il défendait ses amis du Hamas.

Kfir Bibas a 9 mois ; c’est un bébé qui a besoin de sa famille. Libère-le. L’épouse de Yoni Asher et ses deux filles, âgées de 2 et 4 ans, sont portées disparues depuis l’attaque. Il ne s’agit pas d’un acte de terrorisme anonyme et anonyme qui va disparaître. Ce sont de vraies personnes, dont beaucoup d’enfants, qui ont besoin de leur famille. Nous devons utiliser nos voix, prononcer leurs noms, partager des photos de leurs visages et exhorter nos élus à leur dire que nous ne pouvons et n’aurons pas de repos tant qu’ils ne seront pas libérés et renvoyés.

Pidyon Shvuyim doit être notre priorité n°1 et doit être traité avec la plus grande urgence. Le premier réflexe pourrait être de disséminer le Hamas et de chercher à se venger, à juste titre. Mais cela devrait et doit continuer après la libération des otages, sans que personne ne soit laissé pour compte. Il n’y a pas de plus grande obligation morale que de rendre les civils à leurs familles.

Kantar-Cohen est un écrivain indépendant qui travaille actuellement sur un mémoire.