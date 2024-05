Le Hamas doit être détruit avant que des pourparlers de paix aient lieu :: Gatestone Institute

L’annonce par l’Irlande, la Norvège et l’Espagne de leur intention de reconnaître un État palestinien ne fait que souligner une naïveté stupéfiante quant à la réalité fondamentale du conflit de longue date entre Israël et les Palestiniens. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré que cette décision était « en faveur de la paix et de la coexistence ». Est-il prêt à accorder aux Catalans d’Espagne, qui luttent depuis des années pour leur indépendance, un État de Catalogne ? Sur la photo : Sanchez prononce un discours télévisé le 28 mai 2024. (Photo de Thomas Coex/AFP via Getty Images)

L’annonce faite cette semaine par l’Irlande, la Norvège et l’Espagne de leur intention de reconnaître un État palestinien ne fait que souligner une naïveté stupéfiante quant à la réalité fondamentale du conflit de longue date entre Israël et les Palestiniens.

En fait, l’annonce est susceptible de étendre le violent conflit qui se déroule actuellement à Gaza : il envoie un message clair aux groupes terroristes tels que le Hamas : les attaques brutales contre des civils israéliens innocents seront récompensées par le soutien à leur revendication d’un État.

La Norvège, pays qui a contribué à parrainer les accords d’Oslo dans les années 1990, qui ont établi un cadre pour un accord de paix entre Israël et les Palestiniens, a été le premier pays à annoncer sa décision, avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre. déclarant« Il ne peut y avoir de paix au Moyen-Orient sans reconnaissance. »

L’Irlande, la Norvège et l’Espagne ne voient-elles pas que le fait d’apaiser les terroristes, où qu’ils soient, ne fait qu’enhardir les militants en Europe ? Le mois dernier, en Allemagne, plus de 1 000 manifestants sont descendus dans la rue exigeant que l’Allemagne devienne un califat soumis à la charia.

Les commentaires du Premier ministre norvégien ont été repris par le ministre irlandais des Affaires étrangères, Micheál Martin, qui a déclaré que l’Irlande avait annoncé « notre soutien sans ambiguïté au droit égal à la sécurité, à la dignité et à l’autodétermination des peuples palestinien et israélien ».

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a quant à lui déclaré que cette décision était « en faveur de la paix et de la coexistence ».

Est-il prêt à accorder aux Catalans d’Espagne, qui luttent depuis des années pour leur indépendance, un État de Catalogne ?

En Irlande, même dans sa période la plus violente, il n’y a jamais eu d’appel à la prise de l’Écosse, de l’Angleterre et du Pays de Galles pour chasser les Britanniques.

Aucune mention, cependant, n’a été faite dans les annonces conjointes, qui ont suivi des mois de discussions entre les gouvernements du pays, sur la manière précise dont la reconnaissance d’un État palestinien au milieu de la guerre à Gaza pourrait aider à résoudre le différend.

Au contraire, la déclaration est bien plus susceptible d’exacerber les tensions dans la région, dans la mesure où son principal résultat a été de susciter encore davantage la colère du gouvernement israélien, qui a fermement condamné cette décision et a répondu en retirant ses ambassadeurs des trois pays concernés.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a évoqué le rejet total de l’initiative par son gouvernement en déclarant« L’histoire retiendra que l’Espagne, la Norvège et l’Irlande ont décidé de décerner une médaille d’or aux meurtriers et aux violeurs du Hamas. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, appelé par Andrew Roberts « Le Churchill du Moyen-Orient moderne », reste farouchement opposé à l’indépendance palestinienne en tant que «prix du terrorisme » Il affirme que cela a finalement récompensé le Hamas pour avoir lancé son attaque dévastatrice contre Israël le 7 octobre. » Une récompense pour le terrorisme n’apportera pas la paix « , a-t-il ajouté. dit Netanyahu, « et ne nous empêchera pas non plus de vaincre le Hamas ».

La décision de ces trois pays de reconnaître de manière préventive un État palestinien, avant même le début des négociations directes convenues entre Israéliens et Palestiniens pour résoudre le conflit, est d’autant plus provocante du point de vue d’Israël qu’elle a eu lieu la même semaine. que le procureur en chef de la Cour pénale internationale de La Haye a annoncé qu’il souhaitait demander des mandats d’arrêt contre Netanyahu et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant.

La volonté des gouvernements occidentaux et des institutions internationales de se livrer à de tels signaux de vertu dangereux ne révèle pas seulement leur fausse représentation délibérée du droit d’Israël à se défendre à la suite des atrocités commises par les terroristes du Hamas le 7 octobre.

La capitulation de l’Irlande, de la Norvège et de l’Espagne révèle également une interprétation erronée et délibérée des causes profondes du conflit de longue durée entre Israël et les Palestiniens, dans lequel le refus constant des générations successives de dirigeants palestiniens de renoncer au terrorisme comme principal moyen d’atteindre leurs objectifs politiques a rendu impossible le concept d’une paix durable entre les deux parties.

Au cours des premières années de la quête d’un État par les Palestiniens, c’est l’insistance du dirigeant de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Yasser Arafat, à s’appuyer sur des actes de terrorisme pour atteindre ses objectifs, qui a constamment sapé les efforts de paix internationaux.

Plus récemment, l’OLP, qui contrôle aujourd’hui l’Autorité palestinienne et dirigée par le vétéran de l’OLP Mahmoud Abbas, a été effectivement remplacé par le Hamas, le mouvement terroriste islamiste qui a contribué à détruire les accords d’Oslo en menant une vague meurtrière d’attaques terroristes contre les Israéliens à partir des années 1990.

Le recours du Hamas aux actes de terrorisme meurtrier pour atteindre ses objectifs signifie que toute tentative future visant à parvenir à un accord de paix avec les Palestiniens est vouée à l’échec tant que l’organisation terroriste reste en position de pouvoir, un argument accepté à la fois par les Israéliens et les Palestiniens. la majorité des Palestiniens.

Depuis son arrivée au pouvoir à Gaza en 2006, le Hamas a, outre la construction d’une infrastructure terroriste à Gaza, réprimé violemment toute opposition politique à son régime dictatorial dans l’enclave.

La désaffection généralisée de la majorité des Palestiniens à l’égard du comportement autoritaire du Hamas s’est considérablement accrue depuis le début du conflit à Gaza, après que les terroristes du Hamas ont régulièrement utilisé la population civile de Gaza comme boucliers humainssans se soucier de leur sécurité.

Ces tactiques inhumaines ont en outre contribué de manière significative au nombre élevé de morts dans le conflit de Gaza, dans lequel le Hamas a utilisé à plusieurs reprises son propre peuple comme bouclier humain (comme ici, ici et ici) et leur a tiré dessus pour les empêcher de fuir vers un lieu sûr (ici, ici et ici).

Dans de telles circonstances, l’ambition déclarée d’Israël de supprimer de la surface de la terre une organisation terroriste meurtrière telle que le Hamas est tout à fait justifiée, surtout si l’on veut qu’il y ait une perspective réaliste d’une paix durable dans la région.

L’idée selon laquelle une organisation qui assassine délibérément des civils innocents nourrit toujours l’ambition de devenir le leader incontesté du peuple palestinien est totalement inacceptable, une considération que les pays européens comme la Norvège, l’Irlande et l’Espagne seraient bien avisés de prendre en compte avant de s’y livrer. dans leurs appels inconsidérés en faveur d’un État palestinien.

L’idée selon laquelle le Hamas pourrait un jour émerger comme dirigeant d’un État palestinien indépendant est clairement une perspective qu’aucune nation civilisée ne devrait accepter, et c’est la raison pour laquelle il est vital que les grandes puissances mondiales, comme les États-Unis, continuent de résister aux appels à reconnaître le Hamas. un État palestinien.

Même si la position de l’administration Biden à l’égard d’Israël dans le conflit de Gaza a souvent été hostile, son rejet de la déclaration commune de la Norvège, de l’Irlande et de l’Espagne est le bienvenu.

Dans sa réponse officielle à l’initiative des pays, la Maison Blanche a réitéré son point de vue selon lequel la seule façon de résoudre le conflit était par des « négociations directes », une politique prise en charge par les Palestiniens eux-mêmes, ainsi que par les puissances européennes telles que le Royaume-Uni et la France.

La meilleure façon de créer les circonstances dans lesquelles de telles négociations peuvent avoir lieu est de permettre à Israël de mener à bien sa campagne militaire visant à détruire la capacité du Hamas à perpétrer davantage de meurtres de masse comme le 7 octobre – appelé l’équivalent du « 50 9 ». /11s. » – comme le Hamas a juré de le faire.

Si Israël pouvait être autorisé à réussir « libérer la Palestine du Hamas », cela améliorerait considérablement les perspectives des Israéliens et des Palestiniens.