Le Hamas dit qu’il coordonne étroitement les prochaines étapes de la guerre avec le Hezbollah au Liban – POLITICO

BEYROUTH — Les groupes militants du Hamas et du Hezbollah soutenus par l’Iran coordonnent étroitement leurs prochaines étapes dans la lutte contre Israël, a déclaré mardi à POLITICO un haut représentant du Hamas au Liban, quelques heures seulement après que Téhéran a mis en garde contre une « action préventive » contre Israël.

Ahmed Abdul-Hadi, chef du bureau politique du Hamas à Beyrouth, a insisté sur le fait que le Hamas, basé à Gaza, n’avait pas informé à l’avance son allié du Hezbollah de ses attaques contre Israël du 7 octobre, qui ont tué plus de 1 400 personnes. Malgré cela, il a décrit une coopération continue entre les deux groupes, soulignant que le Hezbollah était désormais « prêt pour une guerre majeure » contre Israël dans le nord, tandis que le Hamas allait briser le « rêve » du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de le chasser de Gaza. .

Ces remarques vont accroître les craintes que le conflit au Moyen-Orient ne se propage sur deux fronts et n’engloutisse le Liban, en particulier si Israël lance une invasion terrestre de Gaza, où ses bombardements ont déjà tué plus de 2 700 personnes, et si Téhéran engage ses compatriotes. Le Hezbollah chiite se lance dans une guerre totale.

« Nous entretenons des relations très fortes avec le Hezbollah. Nous avons coopéré avec le Hezbollah avant et après l’attaque contre Israël et maintenant nous sommes en pleine coopération », a déclaré Abdul-Hadi dans une interview dans son bureau du camp de réfugiés de Mar Elias à Beyrouth, où il est né il y a 55 ans. Le camp est un dédale de ruelles étroites et oppressantes avec des bâtiments délabrés et peu de soleil, et est le plus petit d’une douzaine de camps au Liban pour les réfugiés palestiniens qui ont fui la guerre israélo-arabe de 1948.

Abdul-Hadi a identifié une offensive terrestre israélienne à Gaza comme l’un des principaux déclencheurs qui pourraient impliquer pleinement le Hezbollah dans le conflit. « Le Hezbollah ne prêtera aucune attention aux menaces de qui que ce soit contre son entrée en guerre ; il ignorera les avertissements pour rester en dehors de cela. Le moment où le Hezbollah veut entrer ou non dans la guerre sera lié à l’escalade israélienne et aux incidents sur le terrain, et surtout si Israël tente d’entrer dans Gaza sur le terrain », a-t-il déclaré.

Une telle décision est largement attendue – et Israël est en train de positionner des blindés près de Gaza. Le porte-parole de l’armée israélienne, Richard Hecht, a néanmoins mis en garde contre toute hypothèse sur la prochaine étape : « Nous nous préparons pour les prochaines étapes de la guerre. Nous n’avons pas dit ce qu’ils seront. Tout le monde parle de l’offensive terrestre. Cela pourrait être quelque chose de différent.

Abdul-Hadi a souligné que le Hezbollah avait déjà montré lors d’escarmouches frontalières qu’il n’allait pas reculer devant le combat. « Le Hezbollah a déclaré qu’il ne resterait pas à l’écart et la preuve en est que le Hezbollah a frappé le long de la frontière sud, à l’initiative du Hezbollah – ils disent qu’ils sont prêts pour une guerre majeure », a-t-il déclaré. « Le Hezbollah a clairement indiqué que si les Israéliens franchissaient la ligne, il lancerait une attaque totale contre Israël. »

De retour du gouffre

La grande question est de savoir si les partis peuvent encore sortir du gouffre. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a mené un intense effort diplomatique occidental pour empêcher la propagation de la guerre. Le président Joe Biden se joindra à cet effort en rencontrant les dirigeants arabes en Jordanie lors de sa visite en Israël pour montrer sa solidarité avec le pays après l’attaque du Hamas, la pire de son histoire.

Les escarmouches à la roquette et à l’artillerie le long de la frontière libanaise peu après le lancement de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël étaient initialement d’une portée limitée, bien qu’elles aient tué plusieurs personnes, dont Issam Abdallah, vidéaste de Reuters.

Mais au cours des trois derniers jours, les grèves sont devenues plus intenses et, malgré les avertissements des L’Iran et le Hezbollah envisagent une éventuelle action « préventive » contre Israël. Lundi, le Hezbollah a affirmé que ses combattants avaient frappé cinq postes frontières israéliens et fait des victimes. Le groupe a également affirmé le même jour que ses combattants avaient détruit un char israélien Merkava près de Dhahira, en publiant une vidéo de l’attaque revendiquée. Le Hezbollah a déclaré lundi que quatre de ses combattants avaient été tués lors d’un échange transfrontalier.

Près du « bureau politique » d’Abdul-Hadi, deux hommes armés gardaient le bureau militaire du camp. Ils sont restés silencieux et hostiles lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils pensaient de l’attaque du Hamas contre Israël.

Mais d’autres membres du camp ont clairement exprimé leur soutien au Hamas, notamment un ancien combattant de l’Organisation de libération de la Palestine, rival du Hamas.

Une Palestinienne blessée lors d’une frappe aérienne israélienne dans le sud de la bande de Gaza | Mahmud Hams/AFP via Getty Images

« S’il y avait une guerre, je l’accueillerais favorablement et je serais prêt à aider le Hamas », a déclaré Shain, 61 ans, qui a été combattant de 1978 à 1990. « Je pense que le Hamas a dû préparer cette opération depuis très longtemps et le Hamas a bien joué le jeu et trompé les Israéliens.

Civils et otages

Tout au long de l’interview, Abdul-Hadi est resté intransigeant, insistant entre autres sur le fait que le Hamas « n’a jamais tué de civils » lors de l’attaque sans précédent contre le sud d’Israël il y a plus d’une semaine, malgré de nombreuses preuves documentaires du contraire selon lesquelles des femmes, des enfants et des personnes âgées avaient été tués. abattu. Les combattants du Hamas eux-mêmes ont mis en ligne des images de meurtres au fur et à mesure du déroulement de l’assaut.

Abdul-Hadi a rejeté les allégations selon lesquelles des civils auraient été tués par le Hamas, les qualifiant de « propagande israélienne à laquelle l’Occident adhère malheureusement et qui est utilisée pour détourner l’attention des Israéliens tuant des milliers de civils de Gaza ».

Ses commentaires sont conformes à ceux d’autres hauts responsables du Hamas qui ont lancé une offensive de relations publiques pour éloigner le Hamas des meurtres de civils. Mais il y a eu des incohérences dans leurs explications.

Alors qu’Abdul-Hadi a nié que des civils aient été tués, le chef des relations internationales du Hamas, Basem Naim, a déclaré mardi que Les combattants du Hamas ont reçu l’ordre clair de ne pas cibler les civils lorsque les militants ont attaqué le sud d’Israël le 7 octobre. Mais il n’a pas nié que des meurtres aient eu lieu, déclarant à la télévision australienne ABC que d’autres étaient responsables. « Il y a d’autres groupes palestiniens qui ont participé à l’opération, même des gens ordinaires lorsqu’ils ont vu que la prison autour de la bande de Gaza était détruite et que le siège était ouvert », a-t-il déclaré.

Au sujet des otages, Abdul-Hadi a déclaré que le Hamas n’avait pas fermé la porte aux négociations sur les prisonniers israéliens. « Mais nous devons avoir quelque chose en retour », a-t-il ajouté. « Les dirigeants du Hamas réfléchissent à la manière de négocier avec les pays tiers. Mais Israël cessera-t-il de tuer des gens à Gaza si nous libérons certains captifs ? Je ne pense pas. » Il a déclaré que pour que tous les captifs soient libérés : « Israël doit mettre fin aux attaques contre Gaza et lever le siège ».

« Les soldats israéliens capturés ne sont pas sur la table des négociations – ils le seront seulement après la fin de la guerre et nécessiteront la libération des 6 000 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes », a-t-il ajouté.

Abdul-Hadi a déclaré que le Hamas n’avait d’autre choix que d’attaquer. « Le gouvernement israélien a essayé de liquider la cause palestinienne et c’est pour cela que nous avons dû agir. C’est pourquoi l’attaque a eu lieu et a maintenant renversé la situation face à l’ennemi et ouvert une nouvelle ère pour la cause palestinienne », a-t-il ajouté. .

Malgré l’étroite coopération avec le Hezbollah, Abdul-Hadi a insisté sur le fait que l’attaque du 7 octobre était entièrement l’œuvre du Hamas.

« Cette opération a été organisée par les Brigades al-Qassam [the military wing of Hamas] et plus tard, d’autres organisations palestiniennes se sont jointes à l’opération. Il s’agissait d’une mission purement palestinienne – sa planification et son exécution. Même nos fidèles alliés ne savaient pas ce qui allait arriver », a-t-il déclaré.

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, lors d’une visite à Beyrouth lundi, a déclaré : « Les responsables libanais ont la responsabilité… de faire tout leur possible pour empêcher le Liban d’être entraîné dans une spirale. »

Mais le gouvernement intérimaire du Liban a une influence très limitée, et le Premier ministre Najib Mikati a admis la semaine dernière à la télévision libanaise que le Hezbollah ne lui avait donné aucune garantie quant à son entrée ou non dans la guerre à Gaza.

Ajoutant aux tensions croissantes, le dirigeant iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a averti mardi que si Israël n’arrêtait pas de bombarder Gaza, « personne ne pourra arrêter les musulmans et les forces de résistance ».