Le Hamas déclare que l’attaque du 7 octobre était une « étape nécessaire » et admet « quelques fautes » | Nouvelles de Gaza

Le groupe palestinien fournit son récit de ce qui s’est passé avant et pendant l’assaut contre les communautés du sud d’Israël.

Le groupe palestinien Hamas a déclaré qu’il y avait des « fautes » dans l’attaque qu’il a menée le 7 octobre dans le sud d’Israël, mais a affirmé que ses combattants n’avaient ciblé que des soldats israéliens et des personnes portant des armes.

Dans un rapport de 16 pages intitulé « Notre récit » et publié dimanche, le Hamas, qui gouverne Gaza, a déclaré vouloir « clarifier » le contexte et la dynamique de l’attaque surprise qu’il appelle Opération Al-Aqsa Flood.

Dans son premier rapport public depuis l’attaque, le Hamas a déclaré qu’il s’agissait d’une « étape nécessaire et d’une réponse normale pour faire face à toutes les conspirations israéliennes contre le peuple palestinien ».

Tôt le 7 octobre, les combattants du Hamas ont pris d’assaut les communautés situées le long de la frontière sud entre Israël et Gaza. Au moins 1 139 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées dans l’attaque, selon un décompte d’Al Jazeera basé sur des statistiques officielles israéliennes, et environ 240 autres ont été capturées.

Une centaine de prisonniers ont été libérés au cours d’une trêve de sept jours fin novembre en échange de la libération de centaines de prisonniers palestiniens des prisons israéliennes.

Les autorités israéliennes ont accusé les combattants du Hamas d’avoir commis des crimes de guerre lors de l’attaque, notamment des actes de torture, des viols et des mutilations. Le Hamas a fermement rejeté les allégations de violences sexuelles et/ou de mutilations.

“Peut-être que des erreurs se sont produites”

Le rapport indique que le Hamas envisage de cibler des sites militaires israéliens et de capturer des soldats, ce qui pourrait être utilisé pour faire pression sur les autorités israéliennes afin qu’elles libèrent des milliers de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Le groupe a déclaré qu’éviter de nuire aux civils « est un engagement religieux et moral » de la part des combattants de la branche armée du Hamas, les Brigades Qassam.

« S’il y avait un cas de ciblage de civils ; cela s’est produit accidentellement et au cours de la confrontation avec les forces d’occupation », peut-on lire dans le rapport.

Il a ajouté que « peut-être que certaines erreurs se sont produites » lors de l’attaque « en raison de l’effondrement rapide du système de sécurité et militaire israélien et du chaos provoqué dans les zones proches de Gaza.

« De nombreux Israéliens ont été tués par l’armée et la police israéliennes en raison de leur confusion », ajoute le texte.





Israël a répondu à l’attaque par un bombardement dévastateur sur Gaza, qui est sous blocus israélien depuis 17 ans, tuant plus de 25 000 personnes – pour la plupart des femmes et des enfants, selon les autorités palestiniennes du territoire.

Les responsables palestiniens et les groupes de défense des droits de l’homme ont accusé Israël d’avoir commis des crimes de guerre lors de son attaque contre Gaza.

Le rapport du Hamas aborde également la question de la bande de Gaza d’après-guerre, un jour après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a redoublé son opposition à la création d’un État palestinien.

“Nous soulignons que le peuple palestinien a la capacité de décider de son avenir et d’organiser ses affaires intérieures”, indique le rapport, ajoutant qu'”aucune partie au monde” n’a le droit de décider à sa place.

Le rapport énumère également les raisons qui ont conduit à l’attaque, citant la campagne israélienne de construction de colonies « et la judaïsation des terres palestiniennes en Cisjordanie occupée et à Jérusalem », et le meurtre de milliers de civils palestiniens de 2000 à cette année.